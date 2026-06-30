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    Cập nhật 09:00 sáng 30/06/2026: Giá vàng giảm 2 triệu đồng/lượng, riêng BTMC SJC đi ngang

    Tuệ Nhân30/06/2026 08:58

    Sáng 30/06/2026, hầu hết các thương hiệu vàng trong nước giảm 2 triệu đồng/lượng so với hôm qua, riêng BTMC SJC giữ nguyên cả giá mua lẫn giá bán.

    Cập nhật lúc 09:00 sáng ngày 30/06/2026, giá vàng trong nước ghi nhận biến động giảm tại hầu hết các thương hiệu lớn. So với hôm qua, phần lớn các đơn vị điều chỉnh giảm 2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào lẫn bán ra. Riêng BTMC SJC giữ nguyên mức giá, không thay đổi so với phiên trước.

    Điểm nhanh lúc 09:00

    • SJC: mua 143 triệu đồng/lượng (−2 triệu), bán 146 triệu đồng/lượng (−2 triệu)
    • DOJI Hà Nội: mua 143 triệu đồng/lượng (−2 triệu), bán 146 triệu đồng/lượng (−2 triệu)
    • DOJI TP.HCM: mua 143 triệu đồng/lượng (−2 triệu), bán 146 triệu đồng/lượng (−2 triệu)
    • Bảo Tín Minh Châu (BTMH): mua 141,8 triệu đồng/lượng (−2 triệu), bán 145,8 triệu đồng/lượng (−2 triệu)
    • BTMC SJC: mua 143,5 triệu đồng/lượng (không đổi), bán 148 triệu đồng/lượng (không đổi)
    • Phú Quý SJC: mua 143 triệu đồng/lượng (−1,8 triệu), bán 146 triệu đồng/lượng (−2 triệu)
    • PNJ TP.HCM: mua 143 triệu đồng/lượng (−2 triệu), bán 146 triệu đồng/lượng (−2 triệu)
    • PNJ Hà Nội: mua 143 triệu đồng/lượng (−2 triệu), bán 146 triệu đồng/lượng (−2 triệu)
    Giá vàng hôm nay 30/06/2026
    Giá vàng hôm nay

    Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

    Thương hiệu Mua hôm nay (triệu đ/lượng) Bán hôm nay (triệu đ/lượng) +/− Mua +/− Bán
    SJC143146−2−2
    DOJI Hà Nội143146−2−2
    DOJI TP.HCM143146−2−2
    Bảo Tín Minh Châu (BTMH)141,8145,8−2−2
    BTMC SJC143,514800
    Phú Quý SJC143146−1,8−2
    PNJ TP.HCM143146−2−2
    PNJ Hà Nội143146−2−2

    Ghi chú

    Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.

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          Cập nhật 09:00 sáng 30/06/2026: Giá vàng giảm 2 triệu đồng/lượng, riêng BTMC SJC đi ngang
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