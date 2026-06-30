Cập nhật 09:00 sáng 30/06/2026: Giá vàng giảm 2 triệu đồng/lượng, riêng BTMC SJC đi ngang Sáng 30/06/2026, hầu hết các thương hiệu vàng trong nước giảm 2 triệu đồng/lượng so với hôm qua, riêng BTMC SJC giữ nguyên cả giá mua lẫn giá bán.

Cập nhật lúc 09:00 sáng ngày 30/06/2026, giá vàng trong nước ghi nhận biến động giảm tại hầu hết các thương hiệu lớn. So với hôm qua, phần lớn các đơn vị điều chỉnh giảm 2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào lẫn bán ra. Riêng BTMC SJC giữ nguyên mức giá, không thay đổi so với phiên trước.

Điểm nhanh lúc 09:00

SJC : mua 143 triệu đồng/lượng (−2 triệu), bán 146 triệu đồng/lượng (−2 triệu)

: mua 143 triệu đồng/lượng (−2 triệu), bán 146 triệu đồng/lượng (−2 triệu) DOJI Hà Nội : mua 143 triệu đồng/lượng (−2 triệu), bán 146 triệu đồng/lượng (−2 triệu)

: mua 143 triệu đồng/lượng (−2 triệu), bán 146 triệu đồng/lượng (−2 triệu) DOJI TP.HCM : mua 143 triệu đồng/lượng (−2 triệu), bán 146 triệu đồng/lượng (−2 triệu)

: mua 143 triệu đồng/lượng (−2 triệu), bán 146 triệu đồng/lượng (−2 triệu) Bảo Tín Minh Châu (BTMH) : mua 141,8 triệu đồng/lượng (−2 triệu), bán 145,8 triệu đồng/lượng (−2 triệu)

: mua 141,8 triệu đồng/lượng (−2 triệu), bán 145,8 triệu đồng/lượng (−2 triệu) BTMC SJC : mua 143,5 triệu đồng/lượng (không đổi), bán 148 triệu đồng/lượng (không đổi)

: mua 143,5 triệu đồng/lượng (không đổi), bán 148 triệu đồng/lượng (không đổi) Phú Quý SJC : mua 143 triệu đồng/lượng (−1,8 triệu), bán 146 triệu đồng/lượng (−2 triệu)

: mua 143 triệu đồng/lượng (−1,8 triệu), bán 146 triệu đồng/lượng (−2 triệu) PNJ TP.HCM : mua 143 triệu đồng/lượng (−2 triệu), bán 146 triệu đồng/lượng (−2 triệu)

: mua 143 triệu đồng/lượng (−2 triệu), bán 146 triệu đồng/lượng (−2 triệu) PNJ Hà Nội: mua 143 triệu đồng/lượng (−2 triệu), bán 146 triệu đồng/lượng (−2 triệu)

Giá vàng hôm nay

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Thương hiệu Mua hôm nay (triệu đ/lượng) Bán hôm nay (triệu đ/lượng) +/− Mua +/− Bán SJC 143 146 −2 −2 DOJI Hà Nội 143 146 −2 −2 DOJI TP.HCM 143 146 −2 −2 Bảo Tín Minh Châu (BTMH) 141,8 145,8 −2 −2 BTMC SJC 143,5 148 0 0 Phú Quý SJC 143 146 −1,8 −2 PNJ TP.HCM 143 146 −2 −2 PNJ Hà Nội 143 146 −2 −2

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.