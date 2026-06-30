Cập nhật 09:00 sáng 30/06/2026: Giá vàng giảm 2 triệu đồng/lượng, riêng BTMC SJC đi ngang
Sáng 30/06/2026, hầu hết các thương hiệu vàng trong nước giảm 2 triệu đồng/lượng so với hôm qua, riêng BTMC SJC giữ nguyên cả giá mua lẫn giá bán.
Cập nhật lúc 09:00 sáng ngày 30/06/2026, giá vàng trong nước ghi nhận biến động giảm tại hầu hết các thương hiệu lớn. So với hôm qua, phần lớn các đơn vị điều chỉnh giảm 2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào lẫn bán ra. Riêng BTMC SJC giữ nguyên mức giá, không thay đổi so với phiên trước.
Điểm nhanh lúc 09:00
- SJC: mua 143 triệu đồng/lượng (−2 triệu), bán 146 triệu đồng/lượng (−2 triệu)
- DOJI Hà Nội: mua 143 triệu đồng/lượng (−2 triệu), bán 146 triệu đồng/lượng (−2 triệu)
- DOJI TP.HCM: mua 143 triệu đồng/lượng (−2 triệu), bán 146 triệu đồng/lượng (−2 triệu)
- Bảo Tín Minh Châu (BTMH): mua 141,8 triệu đồng/lượng (−2 triệu), bán 145,8 triệu đồng/lượng (−2 triệu)
- BTMC SJC: mua 143,5 triệu đồng/lượng (không đổi), bán 148 triệu đồng/lượng (không đổi)
- Phú Quý SJC: mua 143 triệu đồng/lượng (−1,8 triệu), bán 146 triệu đồng/lượng (−2 triệu)
- PNJ TP.HCM: mua 143 triệu đồng/lượng (−2 triệu), bán 146 triệu đồng/lượng (−2 triệu)
- PNJ Hà Nội: mua 143 triệu đồng/lượng (−2 triệu), bán 146 triệu đồng/lượng (−2 triệu)
Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua
|Thương hiệu
|Mua hôm nay (triệu đ/lượng)
|Bán hôm nay (triệu đ/lượng)
|+/− Mua
|+/− Bán
|SJC
|143
|146
|−2
|−2
|DOJI Hà Nội
|143
|146
|−2
|−2
|DOJI TP.HCM
|143
|146
|−2
|−2
|Bảo Tín Minh Châu (BTMH)
|141,8
|145,8
|−2
|−2
|BTMC SJC
|143,5
|148
|0
|0
|Phú Quý SJC
|143
|146
|−1,8
|−2
|PNJ TP.HCM
|143
|146
|−2
|−2
|PNJ Hà Nội
|143
|146
|−2
|−2
Ghi chú
Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.