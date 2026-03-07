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    Cập nhật 09:01 sáng 03/07/2026: Giá vàng đồng loạt tăng 3 triệu đồng, riêng BTMC SJC đi ngang

    Tuệ Nhân03/07/2026 08:58

    Sáng 03/07/2026 lúc 09:01, hầu hết các thương hiệu vàng trong nước tăng 3 triệu đồng/lượng so với hôm qua; BTMC SJC giữ nguyên mức 145–148,4 triệu đồng.

    Cập nhật lúc 09:01 sáng ngày 03/07/2026, giá vàng trong nước ghi nhận biến động so với phiên hôm qua. Hầu hết các thương hiệu lớn điều chỉnh tăng 3 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào lẫn bán ra, trong khi BTMC SJC không thay đổi.

    Điểm nhanh lúc 09:01

    • SJC: mua 148,4 triệu đồng (+3 triệu), bán 151,4 triệu đồng (+3 triệu)
    • DOJI Hà Nội: mua 148,4 triệu đồng (+3 triệu), bán 151,4 triệu đồng (+3 triệu)
    • DOJI TP.HCM: mua 148,4 triệu đồng (+3 triệu), bán 151,4 triệu đồng (+3 triệu)
    • Bảo Tín Minh Châu (BTMH): mua 148,2 triệu đồng (+3 triệu), bán 152,2 triệu đồng (+3 triệu)
    • BTMC SJC: mua 145 triệu đồng (không đổi), bán 148,4 triệu đồng (không đổi)
    • Phú Quý SJC: mua 148 triệu đồng (+3 triệu), bán 151,4 triệu đồng (+3 triệu)
    • PNJ TP.HCM: mua 148,4 triệu đồng (+3 triệu), bán 151,4 triệu đồng (+3 triệu)
    • PNJ Hà Nội: mua 148,4 triệu đồng (+3 triệu), bán 151,4 triệu đồng (+3 triệu)
    Giá vàng hôm nay 03/07/2026
    Giá vàng hôm nay

    Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

    Thương hiệu Mua hôm nay (triệu đồng/lượng) Bán hôm nay (triệu đồng/lượng) +/- Mua +/- Bán
    SJC148,4151,4+3+3
    DOJI Hà Nội148,4151,4+3+3
    DOJI TP.HCM148,4151,4+3+3
    Bảo Tín Minh Châu (BTMH)148,2152,2+3+3
    BTMC SJC145,0148,400
    Phú Quý SJC148,0151,4+3+3
    PNJ TP.HCM148,4151,4+3+3
    PNJ Hà Nội148,4151,4+3+3

    Ghi chú

    Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Cập nhật 09:01 sáng 03/07/2026: Giá vàng đồng loạt tăng 3 triệu đồng, riêng BTMC SJC đi ngang
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