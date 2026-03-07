Cập nhật 09:01 sáng 03/07/2026: Giá vàng đồng loạt tăng 3 triệu đồng, riêng BTMC SJC đi ngang
Sáng 03/07/2026 lúc 09:01, hầu hết các thương hiệu vàng trong nước tăng 3 triệu đồng/lượng so với hôm qua; BTMC SJC giữ nguyên mức 145–148,4 triệu đồng.
Cập nhật lúc 09:01 sáng ngày 03/07/2026, giá vàng trong nước ghi nhận biến động so với phiên hôm qua. Hầu hết các thương hiệu lớn điều chỉnh tăng 3 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào lẫn bán ra, trong khi BTMC SJC không thay đổi.
Điểm nhanh lúc 09:01
- SJC: mua 148,4 triệu đồng (+3 triệu), bán 151,4 triệu đồng (+3 triệu)
- DOJI Hà Nội: mua 148,4 triệu đồng (+3 triệu), bán 151,4 triệu đồng (+3 triệu)
- DOJI TP.HCM: mua 148,4 triệu đồng (+3 triệu), bán 151,4 triệu đồng (+3 triệu)
- Bảo Tín Minh Châu (BTMH): mua 148,2 triệu đồng (+3 triệu), bán 152,2 triệu đồng (+3 triệu)
- BTMC SJC: mua 145 triệu đồng (không đổi), bán 148,4 triệu đồng (không đổi)
- Phú Quý SJC: mua 148 triệu đồng (+3 triệu), bán 151,4 triệu đồng (+3 triệu)
- PNJ TP.HCM: mua 148,4 triệu đồng (+3 triệu), bán 151,4 triệu đồng (+3 triệu)
- PNJ Hà Nội: mua 148,4 triệu đồng (+3 triệu), bán 151,4 triệu đồng (+3 triệu)
Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua
|Thương hiệu
|Mua hôm nay (triệu đồng/lượng)
|Bán hôm nay (triệu đồng/lượng)
|+/- Mua
|+/- Bán
|SJC
|148,4
|151,4
|+3
|+3
|DOJI Hà Nội
|148,4
|151,4
|+3
|+3
|DOJI TP.HCM
|148,4
|151,4
|+3
|+3
|Bảo Tín Minh Châu (BTMH)
|148,2
|152,2
|+3
|+3
|BTMC SJC
|145,0
|148,4
|0
|0
|Phú Quý SJC
|148,0
|151,4
|+3
|+3
|PNJ TP.HCM
|148,4
|151,4
|+3
|+3
|PNJ Hà Nội
|148,4
|151,4
|+3
|+3
Ghi chú
Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)