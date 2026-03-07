Cập nhật 09:01 sáng 03/07/2026: Giá vàng đồng loạt tăng 3 triệu đồng, riêng BTMC SJC đi ngang Sáng 03/07/2026 lúc 09:01, hầu hết các thương hiệu vàng trong nước tăng 3 triệu đồng/lượng so với hôm qua; BTMC SJC giữ nguyên mức 145–148,4 triệu đồng.

Cập nhật lúc 09:01 sáng ngày 03/07/2026, giá vàng trong nước ghi nhận biến động so với phiên hôm qua. Hầu hết các thương hiệu lớn điều chỉnh tăng 3 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào lẫn bán ra, trong khi BTMC SJC không thay đổi.

Điểm nhanh lúc 09:01

SJC : mua 148,4 triệu đồng (+3 triệu), bán 151,4 triệu đồng (+3 triệu)

: mua 148,4 triệu đồng (+3 triệu), bán 151,4 triệu đồng (+3 triệu) DOJI Hà Nội : mua 148,4 triệu đồng (+3 triệu), bán 151,4 triệu đồng (+3 triệu)

: mua 148,4 triệu đồng (+3 triệu), bán 151,4 triệu đồng (+3 triệu) DOJI TP.HCM : mua 148,4 triệu đồng (+3 triệu), bán 151,4 triệu đồng (+3 triệu)

: mua 148,4 triệu đồng (+3 triệu), bán 151,4 triệu đồng (+3 triệu) Bảo Tín Minh Châu (BTMH) : mua 148,2 triệu đồng (+3 triệu), bán 152,2 triệu đồng (+3 triệu)

: mua 148,2 triệu đồng (+3 triệu), bán 152,2 triệu đồng (+3 triệu) BTMC SJC : mua 145 triệu đồng (không đổi), bán 148,4 triệu đồng (không đổi)

: mua 145 triệu đồng (không đổi), bán 148,4 triệu đồng (không đổi) Phú Quý SJC : mua 148 triệu đồng (+3 triệu), bán 151,4 triệu đồng (+3 triệu)

: mua 148 triệu đồng (+3 triệu), bán 151,4 triệu đồng (+3 triệu) PNJ TP.HCM : mua 148,4 triệu đồng (+3 triệu), bán 151,4 triệu đồng (+3 triệu)

: mua 148,4 triệu đồng (+3 triệu), bán 151,4 triệu đồng (+3 triệu) PNJ Hà Nội: mua 148,4 triệu đồng (+3 triệu), bán 151,4 triệu đồng (+3 triệu)

Giá vàng hôm nay

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Thương hiệu Mua hôm nay (triệu đồng/lượng) Bán hôm nay (triệu đồng/lượng) +/- Mua +/- Bán SJC 148,4 151,4 +3 +3 DOJI Hà Nội 148,4 151,4 +3 +3 DOJI TP.HCM 148,4 151,4 +3 +3 Bảo Tín Minh Châu (BTMH) 148,2 152,2 +3 +3 BTMC SJC 145,0 148,4 0 0 Phú Quý SJC 148,0 151,4 +3 +3 PNJ TP.HCM 148,4 151,4 +3 +3 PNJ Hà Nội 148,4 151,4 +3 +3

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.