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    Cập nhật 09:03 sáng 12/07/2026: Giá vàng đồng loạt đi ngang 0–0

    Tuệ Nhân12/07/2026 08:59

    Lúc 09:03 sáng 12/07/2026, giá vàng hôm nay so với hôm qua không thay đổi tại cả 8 thương hiệu; giá mua ở 145.000–146.900, giá bán 149.000–149.900.

    Cập nhật lúc 09:03 sáng 12/07/2026, giá vàng hôm nay so với hôm qua đi ngang tại cả 8 thương hiệu trong bảng. Giá mua hiện dao động từ 145.000 đến 146.900, trong khi giá bán ở mức 149.000 đến 149.900.

    SJC, DOJI HN và DOJI SG cùng niêm yết giá mua 146.900, giá bán 149.900; cả hai chiều đều không thay đổi so với hôm qua.

    Giá vàng hôm nay
    Giá vàng hôm nay

    Điểm nhanh lúc 09:03

    • SJC, DOJI HN và DOJI SG: mua 146.900, không đổi; bán 149.900, không đổi.
    • BTMH, PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội: mua 145.000, không đổi; bán 149.000, không đổi.
    • BTMC SJC: mua 145.000, không đổi; bán 149.900, không đổi.
    • Phú Qúy SJC: mua 146.300, không đổi; bán 149.900, không đổi.

    Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

    Thương hiệuMua hôm nayBán hôm nay+/- Mua+/- Bán
    SJC146.900149.9000.0000.000
    DOJI HN146.900149.9000.0000.000
    DOJI SG146.900149.9000.0000.000
    BTMH145.000149.0000.0000.000
    BTMC SJC145.000149.9000.0000.000
    Phú Qúy SJC146.300149.9000.0000.000
    PNJ TP.HCM145.000149.0000.0000.000
    PNJ Hà Nội145.000149.0000.0000.000

    Ghi chú

    Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.

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      Cập nhật 09:03 sáng 12/07/2026: Giá vàng đồng loạt đi ngang 0–0
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