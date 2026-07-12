Cập nhật 09:03 sáng 12/07/2026: Giá vàng đồng loạt đi ngang 0–0 Lúc 09:03 sáng 12/07/2026, giá vàng hôm nay so với hôm qua không thay đổi tại cả 8 thương hiệu; giá mua ở 145.000–146.900, giá bán 149.000–149.900.

Cập nhật lúc 09:03 sáng 12/07/2026, giá vàng hôm nay so với hôm qua đi ngang tại cả 8 thương hiệu trong bảng. Giá mua hiện dao động từ 145.000 đến 146.900, trong khi giá bán ở mức 149.000 đến 149.900.

SJC, DOJI HN và DOJI SG cùng niêm yết giá mua 146.900, giá bán 149.900; cả hai chiều đều không thay đổi so với hôm qua.

Giá vàng hôm nay

Điểm nhanh lúc 09:03

SJC, DOJI HN và DOJI SG : mua 146.900, không đổi; bán 149.900, không đổi.

: mua 146.900, không đổi; bán 149.900, không đổi. BTMH, PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội : mua 145.000, không đổi; bán 149.000, không đổi.

: mua 145.000, không đổi; bán 149.000, không đổi. BTMC SJC : mua 145.000, không đổi; bán 149.900, không đổi.

: mua 145.000, không đổi; bán 149.900, không đổi. Phú Qúy SJC: mua 146.300, không đổi; bán 149.900, không đổi.

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Thương hiệu Mua hôm nay Bán hôm nay +/- Mua +/- Bán SJC 146.900 149.900 0.000 0.000 DOJI HN 146.900 149.900 0.000 0.000 DOJI SG 146.900 149.900 0.000 0.000 BTMH 145.000 149.000 0.000 0.000 BTMC SJC 145.000 149.900 0.000 0.000 Phú Qúy SJC 146.300 149.900 0.000 0.000 PNJ TP.HCM 145.000 149.000 0.000 0.000 PNJ Hà Nội 145.000 149.000 0.000 0.000

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.