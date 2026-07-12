Cập nhật 09:03 sáng 12/07/2026: Giá vàng đồng loạt đi ngang 0–0
Lúc 09:03 sáng 12/07/2026, giá vàng hôm nay so với hôm qua không thay đổi tại cả 8 thương hiệu; giá mua ở 145.000–146.900, giá bán 149.000–149.900.
Cập nhật lúc 09:03 sáng 12/07/2026, giá vàng hôm nay so với hôm qua đi ngang tại cả 8 thương hiệu trong bảng. Giá mua hiện dao động từ 145.000 đến 146.900, trong khi giá bán ở mức 149.000 đến 149.900.
SJC, DOJI HN và DOJI SG cùng niêm yết giá mua 146.900, giá bán 149.900; cả hai chiều đều không thay đổi so với hôm qua.
Điểm nhanh lúc 09:03
- SJC, DOJI HN và DOJI SG: mua 146.900, không đổi; bán 149.900, không đổi.
- BTMH, PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội: mua 145.000, không đổi; bán 149.000, không đổi.
- BTMC SJC: mua 145.000, không đổi; bán 149.900, không đổi.
- Phú Qúy SJC: mua 146.300, không đổi; bán 149.900, không đổi.
Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua
|Thương hiệu
|Mua hôm nay
|Bán hôm nay
|+/- Mua
|+/- Bán
|SJC
|146.900
|149.900
|0.000
|0.000
|DOJI HN
|146.900
|149.900
|0.000
|0.000
|DOJI SG
|146.900
|149.900
|0.000
|0.000
|BTMH
|145.000
|149.000
|0.000
|0.000
|BTMC SJC
|145.000
|149.900
|0.000
|0.000
|Phú Qúy SJC
|146.300
|149.900
|0.000
|0.000
|PNJ TP.HCM
|145.000
|149.000
|0.000
|0.000
|PNJ Hà Nội
|145.000
|149.000
|0.000
|0.000
Ghi chú
Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.