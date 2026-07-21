Cập nhật 09:10 sáng 21/07/2026: Giá vàng đi ngang, riêng BTMC SJC giảm 900.000 đồng
Giá vàng trong nước lúc 09:10 sáng 21/07/2026: phần lớn thương hiệu đi ngang so với hôm qua; BTMC VRTL tăng 200.000 đồng, BTMC SJC giảm 900.000 đồng.
Cập nhật lúc 09:10 sáng 21/07/2026, giá vàng hôm nay tại phần lớn thương hiệu không thay đổi so với hôm qua. Đáng chú ý, BTMC VRTL tăng 200.000 đồng ở cả chiều mua và bán, trong khi BTMC SJC tăng 200.000 đồng ở chiều mua nhưng giảm 900.000 đồng ở chiều bán.
Bảng giá vàng trong nước được ghi nhận theo đơn vị đồng, với giá mua và giá bán của từng thương hiệu như sau.
Điểm nhanh lúc 09:10
- SJC: mua 143.000.000 đồng, bán 146.000.000 đồng; cả hai chiều đi ngang so với hôm qua.
- DOJI HN: mua 143.000.000 đồng, bán 146.000.000 đồng; cả hai chiều không thay đổi.
- BTMC VRTL: mua 142.600.000 đồng, tăng 200.000 đồng; bán 146.600.000 đồng, tăng 200.000 đồng.
- BTMC SJC: mua 142.600.000 đồng, tăng 200.000 đồng; bán 146.000.000 đồng, giảm 900.000 đồng.
- PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội: cùng mua 141.000.000 đồng, bán 145.000.000 đồng; không thay đổi so với hôm qua.
Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua
|Loại/Thương hiệu
|Mua hôm nay
|Bán hôm nay
|+/- Mua
|+/- Bán
|SJC
|143.000.000 đồng
|146.000.000 đồng
|0 đồng
|0 đồng
|DOJI HN
|143.000.000 đồng
|146.000.000 đồng
|0 đồng
|0 đồng
|DOJI SG
|143.000.000 đồng
|146.000.000 đồng
|0 đồng
|0 đồng
|BTMH
|142.400.000 đồng
|146.400.000 đồng
|0 đồng
|0 đồng
|BTMC VRTL
|142.600.000 đồng
|146.600.000 đồng
|+200.000 đồng
|+200.000 đồng
|BTMC SJC
|142.600.000 đồng
|146.000.000 đồng
|+200.000 đồng
|-900.000 đồng
|Phú Qúy SJC
|142.500.000 đồng
|146.000.000 đồng
|0 đồng
|0 đồng
|PNJ TP.HCM
|141.000.000 đồng
|145.000.000 đồng
|0 đồng
|0 đồng
|PNJ Hà Nội
|141.000.000 đồng
|145.000.000 đồng
|0 đồng
|0 đồng
Ghi chú: Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.