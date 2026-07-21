Cập nhật 09:10 sáng 21/07/2026: Giá vàng đi ngang, riêng BTMC SJC giảm 900.000 đồng Giá vàng trong nước lúc 09:10 sáng 21/07/2026: phần lớn thương hiệu đi ngang so với hôm qua; BTMC VRTL tăng 200.000 đồng, BTMC SJC giảm 900.000 đồng.

Cập nhật lúc 09:10 sáng 21/07/2026, giá vàng hôm nay tại phần lớn thương hiệu không thay đổi so với hôm qua. Đáng chú ý, BTMC VRTL tăng 200.000 đồng ở cả chiều mua và bán, trong khi BTMC SJC tăng 200.000 đồng ở chiều mua nhưng giảm 900.000 đồng ở chiều bán.

Bảng giá vàng trong nước được ghi nhận theo đơn vị đồng, với giá mua và giá bán của từng thương hiệu như sau.

Giá vàng hôm nay

Điểm nhanh lúc 09:10

SJC : mua 143.000.000 đồng, bán 146.000.000 đồng; cả hai chiều đi ngang so với hôm qua.

: mua 143.000.000 đồng, bán 146.000.000 đồng; cả hai chiều đi ngang so với hôm qua. DOJI HN : mua 143.000.000 đồng, bán 146.000.000 đồng; cả hai chiều không thay đổi.

: mua 143.000.000 đồng, bán 146.000.000 đồng; cả hai chiều không thay đổi. BTMC VRTL : mua 142.600.000 đồng, tăng 200.000 đồng; bán 146.600.000 đồng, tăng 200.000 đồng.

: mua 142.600.000 đồng, tăng 200.000 đồng; bán 146.600.000 đồng, tăng 200.000 đồng. BTMC SJC : mua 142.600.000 đồng, tăng 200.000 đồng; bán 146.000.000 đồng, giảm 900.000 đồng.

: mua 142.600.000 đồng, tăng 200.000 đồng; bán 146.000.000 đồng, giảm 900.000 đồng. PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội: cùng mua 141.000.000 đồng, bán 145.000.000 đồng; không thay đổi so với hôm qua.

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Loại/Thương hiệu Mua hôm nay Bán hôm nay +/- Mua +/- Bán SJC 143.000.000 đồng 146.000.000 đồng 0 đồng 0 đồng DOJI HN 143.000.000 đồng 146.000.000 đồng 0 đồng 0 đồng DOJI SG 143.000.000 đồng 146.000.000 đồng 0 đồng 0 đồng BTMH 142.400.000 đồng 146.400.000 đồng 0 đồng 0 đồng BTMC VRTL 142.600.000 đồng 146.600.000 đồng +200.000 đồng +200.000 đồng BTMC SJC 142.600.000 đồng 146.000.000 đồng +200.000 đồng -900.000 đồng Phú Qúy SJC 142.500.000 đồng 146.000.000 đồng 0 đồng 0 đồng PNJ TP.HCM 141.000.000 đồng 145.000.000 đồng 0 đồng 0 đồng PNJ Hà Nội 141.000.000 đồng 145.000.000 đồng 0 đồng 0 đồng

Ghi chú: Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.