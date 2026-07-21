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    Cập nhật 09:10 sáng 21/07/2026: Giá vàng đi ngang, riêng BTMC SJC giảm 900.000 đồng

    Tuệ Nhân21/07/2026 09:14

    Giá vàng trong nước lúc 09:10 sáng 21/07/2026: phần lớn thương hiệu đi ngang so với hôm qua; BTMC VRTL tăng 200.000 đồng, BTMC SJC giảm 900.000 đồng.

    Cập nhật lúc 09:10 sáng 21/07/2026, giá vàng hôm nay tại phần lớn thương hiệu không thay đổi so với hôm qua. Đáng chú ý, BTMC VRTL tăng 200.000 đồng ở cả chiều mua và bán, trong khi BTMC SJC tăng 200.000 đồng ở chiều mua nhưng giảm 900.000 đồng ở chiều bán.

    Bảng giá vàng trong nước được ghi nhận theo đơn vị đồng, với giá mua và giá bán của từng thương hiệu như sau.

    Giá vàng hôm nay
    Giá vàng hôm nay

    Điểm nhanh lúc 09:10

    • SJC: mua 143.000.000 đồng, bán 146.000.000 đồng; cả hai chiều đi ngang so với hôm qua.
    • DOJI HN: mua 143.000.000 đồng, bán 146.000.000 đồng; cả hai chiều không thay đổi.
    • BTMC VRTL: mua 142.600.000 đồng, tăng 200.000 đồng; bán 146.600.000 đồng, tăng 200.000 đồng.
    • BTMC SJC: mua 142.600.000 đồng, tăng 200.000 đồng; bán 146.000.000 đồng, giảm 900.000 đồng.
    • PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội: cùng mua 141.000.000 đồng, bán 145.000.000 đồng; không thay đổi so với hôm qua.

    Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

    Loại/Thương hiệuMua hôm nayBán hôm nay+/- Mua+/- Bán
    SJC143.000.000 đồng146.000.000 đồng0 đồng0 đồng
    DOJI HN143.000.000 đồng146.000.000 đồng0 đồng0 đồng
    DOJI SG143.000.000 đồng146.000.000 đồng0 đồng0 đồng
    BTMH142.400.000 đồng146.400.000 đồng0 đồng0 đồng
    BTMC VRTL142.600.000 đồng146.600.000 đồng+200.000 đồng+200.000 đồng
    BTMC SJC142.600.000 đồng146.000.000 đồng+200.000 đồng-900.000 đồng
    Phú Qúy SJC142.500.000 đồng146.000.000 đồng0 đồng0 đồng
    PNJ TP.HCM141.000.000 đồng145.000.000 đồng0 đồng0 đồng
    PNJ Hà Nội141.000.000 đồng145.000.000 đồng0 đồng0 đồng

    Ghi chú: Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.

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      Cập nhật 09:10 sáng 21/07/2026: Giá vàng đi ngang, riêng BTMC SJC giảm 900.000 đồng
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