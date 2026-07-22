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    Cập nhật 09:10 sáng 22/07/2026: Giá vàng tăng hơn 1 triệu đồng/lượng tại BTMC

    Tuệ Nhân22/07/2026 09:14

    Cập nhật lúc 09:10 sáng 22/07/2026: giá vàng hôm nay so với hôm qua đồng loạt tăng 600.000–1.100.000 đồng ở chiều mua và 600.000–800.000 đồng ở chiều bán.

    Cập nhật lúc 09:10 sáng 22/07/2026, giá vàng hôm nay tại các thương hiệu trong bảng đều tăng so với hôm qua. Mức tăng ở chiều mua dao động từ 600.000 đến 1.100.000 đồng/lượng, trong khi chiều bán tăng từ 600.000 đến 800.000 đồng/lượng.

    BTMC SJC ghi nhận mức tăng cao nhất ở chiều mua, thêm 1.100.000 đồng so với hôm qua. BTMC VRTL có mức tăng cao nhất ở chiều bán, thêm 800.000 đồng.

    Giá vàng hôm nay
    Giá vàng hôm nay

    Điểm nhanh lúc 09:10 sáng

    • SJC, DOJI HN, DOJI SG và BTMH: cùng mua vào 144.000.000, bán ra 147.000.000; cả hai chiều cùng tăng 600.000.
    • BTMC VRTL: mua vào 143.700.000, tăng 700.000; bán ra 147.500.000, tăng 800.000.
    • BTMC SJC: mua vào 143.700.000, tăng 1.100.000; bán ra 147.000.000, tăng 600.000.
    • Phú Qúy SJC: mua vào 143.200.000, tăng 700.000; bán ra 147.000.000, tăng 600.000.
    • PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội: cùng mua vào 144.000.000, bán ra 147.000.000; cả hai chiều cùng tăng 600.000.

    Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

    Loại/Thương hiệuMua hôm nayBán hôm nay+/- Mua+/- Bán
    SJC144.000.000147.000.000+600.000+600.000
    DOJI HN144.000.000147.000.000+600.000+600.000
    DOJI SG144.000.000147.000.000+600.000+600.000
    BTMH144.000.000147.000.000+600.000+600.000
    BTMC VRTL143.700.000147.500.000+700.000+800.000
    BTMC SJC143.700.000147.000.000+1.100.000+600.000
    Phú Qúy SJC143.200.000147.000.000+700.000+600.000
    PNJ TP.HCM144.000.000147.000.000+600.000+600.000
    PNJ Hà Nội144.000.000147.000.000+600.000+600.000

    Ghi chú

    Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.

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      Cập nhật 09:10 sáng 22/07/2026: Giá vàng tăng hơn 1 triệu đồng/lượng tại BTMC
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