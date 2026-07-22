Cập nhật 09:10 sáng 22/07/2026: Giá vàng tăng hơn 1 triệu đồng/lượng tại BTMC Cập nhật lúc 09:10 sáng 22/07/2026: giá vàng hôm nay so với hôm qua đồng loạt tăng 600.000–1.100.000 đồng ở chiều mua và 600.000–800.000 đồng ở chiều bán.

Cập nhật lúc 09:10 sáng 22/07/2026, giá vàng hôm nay tại các thương hiệu trong bảng đều tăng so với hôm qua. Mức tăng ở chiều mua dao động từ 600.000 đến 1.100.000 đồng/lượng, trong khi chiều bán tăng từ 600.000 đến 800.000 đồng/lượng.

BTMC SJC ghi nhận mức tăng cao nhất ở chiều mua, thêm 1.100.000 đồng so với hôm qua. BTMC VRTL có mức tăng cao nhất ở chiều bán, thêm 800.000 đồng.

Giá vàng hôm nay

Điểm nhanh lúc 09:10 sáng

SJC, DOJI HN, DOJI SG và BTMH : cùng mua vào 144.000.000, bán ra 147.000.000; cả hai chiều cùng tăng 600.000.

: cùng mua vào 144.000.000, bán ra 147.000.000; cả hai chiều cùng tăng 600.000. BTMC VRTL : mua vào 143.700.000, tăng 700.000; bán ra 147.500.000, tăng 800.000.

: mua vào 143.700.000, tăng 700.000; bán ra 147.500.000, tăng 800.000. BTMC SJC : mua vào 143.700.000, tăng 1.100.000; bán ra 147.000.000, tăng 600.000.

: mua vào 143.700.000, tăng 1.100.000; bán ra 147.000.000, tăng 600.000. Phú Qúy SJC : mua vào 143.200.000, tăng 700.000; bán ra 147.000.000, tăng 600.000.

: mua vào 143.200.000, tăng 700.000; bán ra 147.000.000, tăng 600.000. PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội: cùng mua vào 144.000.000, bán ra 147.000.000; cả hai chiều cùng tăng 600.000.

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Loại/Thương hiệu Mua hôm nay Bán hôm nay +/- Mua +/- Bán SJC 144.000.000 147.000.000 +600.000 +600.000 DOJI HN 144.000.000 147.000.000 +600.000 +600.000 DOJI SG 144.000.000 147.000.000 +600.000 +600.000 BTMH 144.000.000 147.000.000 +600.000 +600.000 BTMC VRTL 143.700.000 147.500.000 +700.000 +800.000 BTMC SJC 143.700.000 147.000.000 +1.100.000 +600.000 Phú Qúy SJC 143.200.000 147.000.000 +700.000 +600.000 PNJ TP.HCM 144.000.000 147.000.000 +600.000 +600.000 PNJ Hà Nội 144.000.000 147.000.000 +600.000 +600.000

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.