Cập nhật 09:10 sáng 22/07/2026: Giá vàng tăng hơn 1 triệu đồng/lượng tại BTMC
Cập nhật lúc 09:10 sáng 22/07/2026: giá vàng hôm nay so với hôm qua đồng loạt tăng 600.000–1.100.000 đồng ở chiều mua và 600.000–800.000 đồng ở chiều bán.
Cập nhật lúc 09:10 sáng 22/07/2026, giá vàng hôm nay tại các thương hiệu trong bảng đều tăng so với hôm qua. Mức tăng ở chiều mua dao động từ 600.000 đến 1.100.000 đồng/lượng, trong khi chiều bán tăng từ 600.000 đến 800.000 đồng/lượng.
BTMC SJC ghi nhận mức tăng cao nhất ở chiều mua, thêm 1.100.000 đồng so với hôm qua. BTMC VRTL có mức tăng cao nhất ở chiều bán, thêm 800.000 đồng.
Điểm nhanh lúc 09:10 sáng
- SJC, DOJI HN, DOJI SG và BTMH: cùng mua vào 144.000.000, bán ra 147.000.000; cả hai chiều cùng tăng 600.000.
- BTMC VRTL: mua vào 143.700.000, tăng 700.000; bán ra 147.500.000, tăng 800.000.
- BTMC SJC: mua vào 143.700.000, tăng 1.100.000; bán ra 147.000.000, tăng 600.000.
- Phú Qúy SJC: mua vào 143.200.000, tăng 700.000; bán ra 147.000.000, tăng 600.000.
- PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội: cùng mua vào 144.000.000, bán ra 147.000.000; cả hai chiều cùng tăng 600.000.
Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua
|Loại/Thương hiệu
|Mua hôm nay
|Bán hôm nay
|+/- Mua
|+/- Bán
|SJC
|144.000.000
|147.000.000
|+600.000
|+600.000
|DOJI HN
|144.000.000
|147.000.000
|+600.000
|+600.000
|DOJI SG
|144.000.000
|147.000.000
|+600.000
|+600.000
|BTMH
|144.000.000
|147.000.000
|+600.000
|+600.000
|BTMC VRTL
|143.700.000
|147.500.000
|+700.000
|+800.000
|BTMC SJC
|143.700.000
|147.000.000
|+1.100.000
|+600.000
|Phú Qúy SJC
|143.200.000
|147.000.000
|+700.000
|+600.000
|PNJ TP.HCM
|144.000.000
|147.000.000
|+600.000
|+600.000
|PNJ Hà Nội
|144.000.000
|147.000.000
|+600.000
|+600.000
Ghi chú
Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.