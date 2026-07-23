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    Cập nhật 09:10 sáng 23/07/2026: Giá vàng đồng loạt giảm 4–4,2 triệu, SJC giảm 6 triệu

    Tuệ Nhân23/07/2026 09:17

    Cập nhật giá vàng lúc 09:10 sáng 23/07/2026: cả 9 dòng trong bảng đều giảm so với hôm qua; giá mua giảm 4–6 triệu đồng, giá bán giảm 4–4,2 triệu đồng.

    Lúc 09:10 sáng 23/07/2026, giá vàng trong bảng dữ liệu đều giảm so với hôm qua. Giá mua hôm nay dao động từ 136.000.000 đến 138.500.000 đồng, trong khi giá bán từ 141.000.000 đến 143.000.000 đồng.

    Mức giảm giá mua lớn nhất là 6.000.000 đồng tại SJC, DOJI HN và DOJI SG. Ở chiều bán, BTMC VRTL giảm 4.200.000 đồng, còn các dòng khác giảm 4.000.000 đồng.

    Giá vàng hôm nay
    Giá vàng hôm nay

    Điểm nhanh lúc 09:10 sáng

    • SJC: mua 136.000.000 đồng, giảm 6.000.000 đồng; bán 142.000.000 đồng, giảm 4.000.000 đồng.
    • DOJI HN: mua 136.000.000 đồng, giảm 6.000.000 đồng; bán 142.000.000 đồng, giảm 4.000.000 đồng.
    • BTMC VRTL: mua 138.000.000 đồng, giảm 5.400.000 đồng; bán 143.000.000 đồng, giảm 4.200.000 đồng.
    • BTMH: mua 138.500.000 đồng, giảm 4.000.000 đồng; bán 142.000.000 đồng, giảm 4.000.000 đồng.
    • PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội: cùng mua 136.000.000 đồng, giảm 4.000.000 đồng; bán 141.000.000 đồng, giảm 4.000.000 đồng.

    Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

    Đơn vị: đồng.

    Loại/Thương hiệuMua hôm nayBán hôm nay+/- Mua+/- Bán
    SJC136.000.000142.000.000-6.000.000-4.000.000
    DOJI HN136.000.000142.000.000-6.000.000-4.000.000
    DOJI SG136.000.000142.000.000-6.000.000-4.000.000
    BTMH138.500.000142.000.000-4.000.000-4.000.000
    BTMC VRTL138.000.000143.000.000-5.400.000-4.200.000
    BTMC SJC137.000.000142.000.000-5.000.000-4.000.000
    Phú Qúy SJC136.000.000142.000.000-5.500.000-4.000.000
    PNJ TP.HCM136.000.000141.000.000-4.000.000-4.000.000
    PNJ Hà Nội136.000.000141.000.000-4.000.000-4.000.000

    Ghi chú: Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.

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      Cập nhật 09:10 sáng 23/07/2026: Giá vàng đồng loạt giảm 4–4,2 triệu, SJC giảm 6 triệu
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