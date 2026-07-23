Cập nhật 09:10 sáng 23/07/2026: Giá vàng đồng loạt giảm 4–4,2 triệu, SJC giảm 6 triệu Cập nhật giá vàng lúc 09:10 sáng 23/07/2026: cả 9 dòng trong bảng đều giảm so với hôm qua; giá mua giảm 4–6 triệu đồng, giá bán giảm 4–4,2 triệu đồng.

Lúc 09:10 sáng 23/07/2026, giá vàng trong bảng dữ liệu đều giảm so với hôm qua. Giá mua hôm nay dao động từ 136.000.000 đến 138.500.000 đồng, trong khi giá bán từ 141.000.000 đến 143.000.000 đồng.

Mức giảm giá mua lớn nhất là 6.000.000 đồng tại SJC, DOJI HN và DOJI SG. Ở chiều bán, BTMC VRTL giảm 4.200.000 đồng, còn các dòng khác giảm 4.000.000 đồng.

Giá vàng hôm nay

Điểm nhanh lúc 09:10 sáng

SJC : mua 136.000.000 đồng, giảm 6.000.000 đồng; bán 142.000.000 đồng, giảm 4.000.000 đồng.

: mua 136.000.000 đồng, giảm 6.000.000 đồng; bán 142.000.000 đồng, giảm 4.000.000 đồng. DOJI HN : mua 136.000.000 đồng, giảm 6.000.000 đồng; bán 142.000.000 đồng, giảm 4.000.000 đồng.

: mua 136.000.000 đồng, giảm 6.000.000 đồng; bán 142.000.000 đồng, giảm 4.000.000 đồng. BTMC VRTL : mua 138.000.000 đồng, giảm 5.400.000 đồng; bán 143.000.000 đồng, giảm 4.200.000 đồng.

: mua 138.000.000 đồng, giảm 5.400.000 đồng; bán 143.000.000 đồng, giảm 4.200.000 đồng. BTMH : mua 138.500.000 đồng, giảm 4.000.000 đồng; bán 142.000.000 đồng, giảm 4.000.000 đồng.

: mua 138.500.000 đồng, giảm 4.000.000 đồng; bán 142.000.000 đồng, giảm 4.000.000 đồng. PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội: cùng mua 136.000.000 đồng, giảm 4.000.000 đồng; bán 141.000.000 đồng, giảm 4.000.000 đồng.

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Đơn vị: đồng.

Loại/Thương hiệu Mua hôm nay Bán hôm nay +/- Mua +/- Bán SJC 136.000.000 142.000.000 -6.000.000 -4.000.000 DOJI HN 136.000.000 142.000.000 -6.000.000 -4.000.000 DOJI SG 136.000.000 142.000.000 -6.000.000 -4.000.000 BTMH 138.500.000 142.000.000 -4.000.000 -4.000.000 BTMC VRTL 138.000.000 143.000.000 -5.400.000 -4.200.000 BTMC SJC 137.000.000 142.000.000 -5.000.000 -4.000.000 Phú Qúy SJC 136.000.000 142.000.000 -5.500.000 -4.000.000 PNJ TP.HCM 136.000.000 141.000.000 -4.000.000 -4.000.000 PNJ Hà Nội 136.000.000 141.000.000 -4.000.000 -4.000.000

Ghi chú: Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.