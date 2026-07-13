Cập nhật 09:20 sáng 13/07/2026: Giá vàng giảm 1 triệu đồng/lượng, riêng Phú Qúy SJC giảm 0,8 triệu đồng/lượng
Giá vàng trong nước lúc 09:20 sáng 13/07/2026 đồng loạt giảm so với hôm qua; mức giảm mua phổ biến là 1 triệu đồng, trong khi Phú Qúy SJC giảm 800 nghìn đồng/lượng.
Lúc 09:20 sáng 13/07/2026, giá vàng hôm nay tại các thương hiệu trong bảng dữ liệu đều giảm ở chiều bán so với hôm qua. Giá bán của SJC, DOJI HN, DOJI SG và Phú Qúy SJC cùng giảm 1 triệu đồng, trong khi giá mua Phú Qúy SJC giảm 800 nghìn đồng.
Ở chiều mua, SJC, DOJI HN, DOJI SG, BTMH, BTMC SJC, PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội cùng giảm 1 triệu đồng. Phú Qúy SJC ghi nhận mức giảm 800 nghìn đồng ở chiều mua.
Điểm nhanh lúc 09:20 sáng
- SJC: mua 146, bán 149; cùng giảm 1 triệu đồng so với hôm qua.
- DOJI HN và DOJI SG: mua 146, bán 149; cùng giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.
- BTMH: mua 144, bán 148; cùng giảm 1 triệu đồng/lượng.
- BTMC SJC: mua 144, bán 149; cùng giảm 1 triệu đồng/lượng.
- Phú Qúy SJC: mua 146, giảm 0,8; bán 149, giảm 1 triệu đồng/lượng.
- PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội: mua 144, bán 148; cùng giảm 1 triệu đồng/lượng.
Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua
|Loại hoặc thương hiệu
|Mua hôm nay
|Bán hôm nay
|+/- Mua
|+/- Bán
|SJC
|146
|149
|-1000K
|-1000K
|DOJI HN
|146
|149
|-1000K
|-1000K
|DOJI SG
|146
|149
|-1000K
|-1000K
|BTMH
|144
|148
|-1000K
|-1000K
|BTMC SJC
|144
|149
|-1000K
|-1000K
|Phú Qúy SJC
|146
|149
|-800K
|-1000K
|PNJ TP.HCM
|144
|148
|-1000K
|-1000K
|PNJ Hà Nội
|144
|148
|-1000K
|-1000K
Ghi chú
Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng hoặc khu vực.