Cập nhật 09:20 sáng 13/07/2026: Giá vàng giảm 1 triệu đồng/lượng, riêng Phú Qúy SJC giảm 0,8 triệu đồng/lượng Giá vàng trong nước lúc 09:20 sáng 13/07/2026 đồng loạt giảm so với hôm qua; mức giảm mua phổ biến là 1 triệu đồng, trong khi Phú Qúy SJC giảm 800 nghìn đồng/lượng.

Lúc 09:20 sáng 13/07/2026, giá vàng hôm nay tại các thương hiệu trong bảng dữ liệu đều giảm ở chiều bán so với hôm qua. Giá bán của SJC, DOJI HN, DOJI SG và Phú Qúy SJC cùng giảm 1 triệu đồng, trong khi giá mua Phú Qúy SJC giảm 800 nghìn đồng.

Ở chiều mua, SJC, DOJI HN, DOJI SG, BTMH, BTMC SJC, PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội cùng giảm 1 triệu đồng. Phú Qúy SJC ghi nhận mức giảm 800 nghìn đồng ở chiều mua.

Giá vàng hôm nay

Điểm nhanh lúc 09:20 sáng

SJC : mua 146, bán 149; cùng giảm 1 triệu đồng so với hôm qua.

: mua 146, bán 149; cùng giảm 1 triệu đồng so với hôm qua. DOJI HN và DOJI SG : mua 146, bán 149; cùng giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

: mua 146, bán 149; cùng giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. BTMH : mua 144, bán 148; cùng giảm 1 triệu đồng/lượng.

: mua 144, bán 148; cùng giảm 1 triệu đồng/lượng. BTMC SJC : mua 144, bán 149; cùng giảm 1 triệu đồng/lượng.

: mua 144, bán 149; cùng giảm 1 triệu đồng/lượng. Phú Qúy SJC : mua 146, giảm 0,8; bán 149, giảm 1 triệu đồng/lượng.

: mua 146, giảm 0,8; bán 149, giảm 1 triệu đồng/lượng. PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội: mua 144, bán 148; cùng giảm 1 triệu đồng/lượng.

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Loại hoặc thương hiệu Mua hôm nay Bán hôm nay +/- Mua +/- Bán SJC 146 149 -1000K -1000K DOJI HN 146 149 -1000K -1000K DOJI SG 146 149 -1000K -1000K BTMH 144 148 -1000K -1000K BTMC SJC 144 149 -1000K -1000K Phú Qúy SJC 146 149 -800K -1000K PNJ TP.HCM 144 148 -1000K -1000K PNJ Hà Nội 144 148 -1000K -1000K

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng hoặc khu vực.