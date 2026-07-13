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    Cập nhật 09:20 sáng 13/07/2026: Giá vàng giảm 1 triệu đồng/lượng, riêng Phú Qúy SJC giảm 0,8 triệu đồng/lượng

    Tuệ Nhân13/07/2026 09:24

    Giá vàng trong nước lúc 09:20 sáng 13/07/2026 đồng loạt giảm so với hôm qua; mức giảm mua phổ biến là 1 triệu đồng, trong khi Phú Qúy SJC giảm 800 nghìn đồng/lượng.

    Lúc 09:20 sáng 13/07/2026, giá vàng hôm nay tại các thương hiệu trong bảng dữ liệu đều giảm ở chiều bán so với hôm qua. Giá bán của SJC, DOJI HN, DOJI SG và Phú Qúy SJC cùng giảm 1 triệu đồng, trong khi giá mua Phú Qúy SJC giảm 800 nghìn đồng.

    Ở chiều mua, SJC, DOJI HN, DOJI SG, BTMH, BTMC SJC, PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội cùng giảm 1 triệu đồng. Phú Qúy SJC ghi nhận mức giảm 800 nghìn đồng ở chiều mua.

    Giá vàng hôm nay ngày 13/07/2026
    Giá vàng hôm nay

    Điểm nhanh lúc 09:20 sáng

    • SJC: mua 146, bán 149; cùng giảm 1 triệu đồng so với hôm qua.
    • DOJI HN và DOJI SG: mua 146, bán 149; cùng giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.
    • BTMH: mua 144, bán 148; cùng giảm 1 triệu đồng/lượng.
    • BTMC SJC: mua 144, bán 149; cùng giảm 1 triệu đồng/lượng.
    • Phú Qúy SJC: mua 146, giảm 0,8; bán 149, giảm 1 triệu đồng/lượng.
    • PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội: mua 144, bán 148; cùng giảm 1 triệu đồng/lượng.

    Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

    Loại hoặc thương hiệuMua hôm nayBán hôm nay+/- Mua+/- Bán
    SJC146149-1000K-1000K
    DOJI HN146149-1000K-1000K
    DOJI SG146149-1000K-1000K
    BTMH144148-1000K-1000K
    BTMC SJC144149-1000K-1000K
    Phú Qúy SJC146149-800K-1000K
    PNJ TP.HCM144148-1000K-1000K
    PNJ Hà Nội144148-1000K-1000K

    Ghi chú

    Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng hoặc khu vực.

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      Cập nhật 09:20 sáng 13/07/2026: Giá vàng giảm 1 triệu đồng/lượng, riêng Phú Qúy SJC giảm 0,8 triệu đồng/lượng
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