Cập nhật 09:20 sáng 15/07/2026: Giá vàng tăng từ 500 nghìn đến 1 triệu đồng Giá vàng lúc 09:20 ngày 15/07/2026 được cập nhật so với hôm qua: SJC, DOJI và nhiều dòng tăng tới 1 triệu đồng, trong khi BTMH giảm 1.000.000 ở cả hai chiều.

Lúc 09:20 sáng 15/07/2026, giá vàng hôm nay so với hôm qua ghi nhận biến động trái chiều giữa các thương hiệu. SJC, DOJI HN, DOJI SG, BTMC SJC và Phú Qúy SJC cùng tăng tới 1 triệu đồng ở cả giá mua và giá bán.

PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội giữ nguyên giá mua, còn giá bán cùng tăng 500 nghìn đồng so với hôm qua.

Giá vàng hôm nay

Điểm nhanh lúc 09:20 sáng

Tại SJC, DOJI Hà Nội và DOJI TP.HCM, giá vàng mua vào đạt 145,5 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng. Giá bán ra cũng tăng 1 triệu đồng/lượng, lên 148,5 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu giao dịch vàng miếng SJC ở mức 143,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 148,5 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Cả hai chiều cùng tăng 1 triệu đồng/lượng.

Phú Quý nâng giá mua vào vàng SJC lên 145 triệu đồng/lượng và giá bán ra lên 148,5 triệu đồng/lượng, cùng tăng 1 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá mua vào giảm 1 triệu đồng/lượng, xuống 143,5 triệu đồng/lượng. Giá bán ra cũng giảm tương ứng, còn 147,5 triệu đồng/lượng.

PNJ tại TP.HCM và Hà Nội giữ nguyên giá mua vào ở mức 143,5 triệu đồng/lượng. Chiều bán ra tăng 500.000 đồng/lượng, lên 147,5 triệu đồng/lượng.

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Loại/Thương hiệu Mua hôm nay Bán hôm nay +/- Mua +/- Bán SJC 145.500.000 148.500.000 +1.000.000 +1.000.000 DOJI HN 145.500.000 148.500.000 +1.000.000 +1.000.000 DOJI SG 145.500.000 148.500.000 +1.000.000 +1.000.000 BTMH 143.500.000 147.500.000 -1.000.000 -1.000.000 BTMC SJC 143.500.000 148.500.000 +1.000.000 +1.000.000 Phú Qúy SJC 145.000.000 148.500.000 +1.000.000 +1.000.000 PNJ TP.HCM 143.500.000 147.500.000 0 +500.000 PNJ Hà Nội 143.500.000 147.500.000 0 +500.000

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng hoặc khu vực.