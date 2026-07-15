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    Cập nhật 09:20 sáng 15/07/2026: Giá vàng tăng từ 500 nghìn đến 1 triệu đồng

    Tuệ Nhân15/07/2026 09:24

    Giá vàng lúc 09:20 ngày 15/07/2026 được cập nhật so với hôm qua: SJC, DOJI và nhiều dòng tăng tới 1 triệu đồng, trong khi BTMH giảm 1.000.000 ở cả hai chiều.

    Lúc 09:20 sáng 15/07/2026, giá vàng hôm nay so với hôm qua ghi nhận biến động trái chiều giữa các thương hiệu. SJC, DOJI HN, DOJI SG, BTMC SJC và Phú Qúy SJC cùng tăng tới 1 triệu đồng ở cả giá mua và giá bán.

    PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội giữ nguyên giá mua, còn giá bán cùng tăng 500 nghìn đồng so với hôm qua.

    Giá vàng hôm nay
    Giá vàng hôm nay

    Điểm nhanh lúc 09:20 sáng

    Tại SJC, DOJI Hà Nội và DOJI TP.HCM, giá vàng mua vào đạt 145,5 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng. Giá bán ra cũng tăng 1 triệu đồng/lượng, lên 148,5 triệu đồng/lượng.

    Bảo Tín Minh Châu giao dịch vàng miếng SJC ở mức 143,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 148,5 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Cả hai chiều cùng tăng 1 triệu đồng/lượng.

    Phú Quý nâng giá mua vào vàng SJC lên 145 triệu đồng/lượng và giá bán ra lên 148,5 triệu đồng/lượng, cùng tăng 1 triệu đồng/lượng.

    Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá mua vào giảm 1 triệu đồng/lượng, xuống 143,5 triệu đồng/lượng. Giá bán ra cũng giảm tương ứng, còn 147,5 triệu đồng/lượng.

    PNJ tại TP.HCM và Hà Nội giữ nguyên giá mua vào ở mức 143,5 triệu đồng/lượng. Chiều bán ra tăng 500.000 đồng/lượng, lên 147,5 triệu đồng/lượng.

    Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

    Loại/Thương hiệuMua hôm nayBán hôm nay+/- Mua+/- Bán
    SJC145.500.000148.500.000+1.000.000+1.000.000
    DOJI HN145.500.000148.500.000+1.000.000+1.000.000
    DOJI SG145.500.000148.500.000+1.000.000+1.000.000
    BTMH143.500.000147.500.000-1.000.000-1.000.000
    BTMC SJC143.500.000148.500.000+1.000.000+1.000.000
    Phú Qúy SJC145.000.000148.500.000+1.000.000+1.000.000
    PNJ TP.HCM143.500.000147.500.0000+500.000
    PNJ Hà Nội143.500.000147.500.0000+500.000

    Ghi chú

    Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng hoặc khu vực.

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      Cập nhật 09:20 sáng 15/07/2026: Giá vàng tăng từ 500 nghìn đến 1 triệu đồng
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