Cập nhật 09:20 sáng 18/07/2026: Giá vàng tăng tới gần 1 triệu đồng Giá vàng trong nước lúc 09:20 sáng 18/07/2026: SJC tăng 900.000 đồng mỗi chiều so với hôm qua, trong khi DOJI HN và DOJI SG giảm hơn 131 triệu đồng

Lúc 09:27 sáng 18/07/2026, giá vàng hôm nay tại phần lớn thương hiệu trong bảng tăng so với hôm qua. SJC tăng 900.000 đồng ở cả chiều mua và bán.

Giá vàng hôm nay

Điểm nhanh lúc 09:20 sáng

SJC : Mua 144.500.000 đồng, tăng 900.000 đồng; bán 147.500.000 đồng, tăng 900.000 đồng.

: Mua 144.500.000 đồng, tăng 900.000 đồng; bán 147.500.000 đồng, tăng 900.000 đồng. DOJI HN : Mua 144.500.000 đồng, tăng 900.000 đồng; bán 147.500.000 đồng, tăng 900.000 đồng.

: Mua 144.500.000 đồng, tăng 900.000 đồng; bán 147.500.000 đồng, tăng 900.000 đồng. DOJI SG : Mua 144.500.000 đồng, tăng 900.000 đồng; bán 147.500.000 đồng, tăng 900.000 đồng.

: Mua 144.500.000 đồng, tăng 900.000 đồng; bán 147.500.000 đồng, tăng 900.000 đồng. Phú Qúy SJC : Mua 144.000.000 đồng, tăng 1.000.000 đồng; bán 147.500.000 đồng, tăng 900.000 đồng.

: Mua 144.000.000 đồng, tăng 1.000.000 đồng; bán 147.500.000 đồng, tăng 900.000 đồng. PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội: Mua 142.500.000 đồng, tăng 1.000.000 đồng; bán 146.500.000 đồng, tăng 1.000.000 đồng.

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Loại/Thương hiệu Mua hôm nay Bán hôm nay +/- Mua +/- Bán SJC 144.500.000 đồng 147.500.000 đồng +900.000 đồng +900.000 đồng DOJI HN 144.500.000 đồng 147.500.000 đồng +900.000 đồng +900.000 đồng DOJI SG 144.500.000 đồng 147.500.000 đồng +900.000 đồng +900.000 đồng BTMH 142.600.000 đồng 146.600.000 đồng +300.000 đồng +300.000 đồng BTMC VRTL 142.600.000 đồng 146.600.000 đồng +300.000 đồng +300.000 đồng BTMC SJC 142.600.000 đồng 147.500.000 đồng +300.000 đồng +900.000 đồng Phú Qúy SJC 144.000.000 đồng 147.500.000 đồng +1.000.000 đồng +900.000 đồng PNJ TP.HCM 142.500.000 đồng 146.500.000 đồng +1.000.000 đồng +1.000.000 đồng PNJ Hà Nội 142.500.000 đồng 146.500.000 đồng +1.000.000 đồng +1.000.000 đồng

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.