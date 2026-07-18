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    Cập nhật 09:20 sáng 18/07/2026: Giá vàng tăng tới gần 1 triệu đồng

    Tuệ Nhân18/07/2026 09:23

    Giá vàng trong nước lúc 09:20 sáng 18/07/2026: SJC tăng 900.000 đồng mỗi chiều so với hôm qua, trong khi DOJI HN và DOJI SG giảm hơn 131 triệu đồng

    Lúc 09:27 sáng 18/07/2026, giá vàng hôm nay tại phần lớn thương hiệu trong bảng tăng so với hôm qua. SJC tăng 900.000 đồng ở cả chiều mua và bán.

    Giá vàng hôm nay
    Giá vàng hôm nay

    Điểm nhanh lúc 09:20 sáng

    • SJC: Mua 144.500.000 đồng, tăng 900.000 đồng; bán 147.500.000 đồng, tăng 900.000 đồng.
    • DOJI HN: Mua 144.500.000 đồng, tăng 900.000 đồng; bán 147.500.000 đồng, tăng 900.000 đồng.
    • DOJI SG: Mua 144.500.000 đồng, tăng 900.000 đồng; bán 147.500.000 đồng, tăng 900.000 đồng.
    • Phú Qúy SJC: Mua 144.000.000 đồng, tăng 1.000.000 đồng; bán 147.500.000 đồng, tăng 900.000 đồng.
    • PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội: Mua 142.500.000 đồng, tăng 1.000.000 đồng; bán 146.500.000 đồng, tăng 1.000.000 đồng.

    Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

    Loại/Thương hiệuMua hôm nayBán hôm nay+/- Mua+/- Bán
    SJC144.500.000 đồng147.500.000 đồng+900.000 đồng+900.000 đồng
    DOJI HN144.500.000 đồng147.500.000 đồng+900.000 đồng+900.000 đồng
    DOJI SG144.500.000 đồng147.500.000 đồng+900.000 đồng+900.000 đồng
    BTMH142.600.000 đồng146.600.000 đồng+300.000 đồng+300.000 đồng
    BTMC VRTL142.600.000 đồng146.600.000 đồng+300.000 đồng+300.000 đồng
    BTMC SJC142.600.000 đồng147.500.000 đồng+300.000 đồng+900.000 đồng
    Phú Qúy SJC144.000.000 đồng147.500.000 đồng+1.000.000 đồng+900.000 đồng
    PNJ TP.HCM142.500.000 đồng146.500.000 đồng+1.000.000 đồng+1.000.000 đồng
    PNJ Hà Nội142.500.000 đồng146.500.000 đồng+1.000.000 đồng+1.000.000 đồng

    Ghi chú

    Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.

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      Cập nhật 09:20 sáng 18/07/2026: Giá vàng tăng tới gần 1 triệu đồng
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