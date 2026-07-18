Cập nhật 09:20 sáng 18/07/2026: Giá vàng tăng tới gần 1 triệu đồng
Giá vàng trong nước lúc 09:20 sáng 18/07/2026: SJC tăng 900.000 đồng mỗi chiều so với hôm qua, trong khi DOJI HN và DOJI SG giảm hơn 131 triệu đồng
Lúc 09:27 sáng 18/07/2026, giá vàng hôm nay tại phần lớn thương hiệu trong bảng tăng so với hôm qua. SJC tăng 900.000 đồng ở cả chiều mua và bán.
Điểm nhanh lúc 09:20 sáng
- SJC: Mua 144.500.000 đồng, tăng 900.000 đồng; bán 147.500.000 đồng, tăng 900.000 đồng.
- DOJI HN: Mua 144.500.000 đồng, tăng 900.000 đồng; bán 147.500.000 đồng, tăng 900.000 đồng.
- DOJI SG: Mua 144.500.000 đồng, tăng 900.000 đồng; bán 147.500.000 đồng, tăng 900.000 đồng.
- Phú Qúy SJC: Mua 144.000.000 đồng, tăng 1.000.000 đồng; bán 147.500.000 đồng, tăng 900.000 đồng.
- PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội: Mua 142.500.000 đồng, tăng 1.000.000 đồng; bán 146.500.000 đồng, tăng 1.000.000 đồng.
Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua
|Loại/Thương hiệu
|Mua hôm nay
|Bán hôm nay
|+/- Mua
|+/- Bán
|SJC
|144.500.000 đồng
|147.500.000 đồng
|+900.000 đồng
|+900.000 đồng
|DOJI HN
|144.500.000 đồng
|147.500.000 đồng
|+900.000 đồng
|+900.000 đồng
|DOJI SG
|144.500.000 đồng
|147.500.000 đồng
|+900.000 đồng
|+900.000 đồng
|BTMH
|142.600.000 đồng
|146.600.000 đồng
|+300.000 đồng
|+300.000 đồng
|BTMC VRTL
|142.600.000 đồng
|146.600.000 đồng
|+300.000 đồng
|+300.000 đồng
|BTMC SJC
|142.600.000 đồng
|147.500.000 đồng
|+300.000 đồng
|+900.000 đồng
|Phú Qúy SJC
|144.000.000 đồng
|147.500.000 đồng
|+1.000.000 đồng
|+900.000 đồng
|PNJ TP.HCM
|142.500.000 đồng
|146.500.000 đồng
|+1.000.000 đồng
|+1.000.000 đồng
|PNJ Hà Nội
|142.500.000 đồng
|146.500.000 đồng
|+1.000.000 đồng
|+1.000.000 đồng
Ghi chú
Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.