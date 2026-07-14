Cập nhật 09:28 sáng 14/07/2026: Giá vàng giảm 1–2 triệu, riêng BTMH đi ngang 0
Cập nhật giá vàng trong nước lúc 09:28 sáng 14/07/2026: SJC, DOJI và Phú Qúy SJC giảm 2 ở cả hai chiều so với hôm qua; BTMH và BTMC SJC đi ngang.
Lúc 09:28 sáng 14/07/2026, giá vàng hôm nay tại các thương hiệu trong bảng dữ liệu chủ yếu giảm so với hôm qua. SJC, DOJI HN, DOJI SG và Phú Qúy SJC cùng giảm 2 ở cả giá mua và giá bán; trong khi BTMH và BTMC SJC đi ngang.
PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội giảm 1 ở cả hai chiều mua, bán so với hôm qua.
Điểm nhanh lúc 09:28 sáng
- SJC: mua 144, giảm 2; bán 147, giảm 2 so với hôm qua.
- DOJI HN và DOJI SG: mua 144, giảm 2; bán 147, giảm 2.
- Phú Qúy SJC: mua 143, giảm 2; bán 147, giảm 2.
- PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội: mua 143, giảm 1; bán 146, giảm 1.
- BTMH: mua 143, bán 147; cả hai mức giá đi ngang.
- BTMC SJC: mua 143, bán 148; cả hai mức giá đi ngang.
Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua
|Loại/Thương hiệu
|Mua hôm nay
|Bán hôm nay
|+/- Mua
|+/- Bán
|SJC
|144
|147
|-2
|-2
|DOJI HN
|144
|147
|-2
|-2
|DOJI SG
|144
|147
|-2
|-2
|BTMH
|143
|147
|0
|0
|BTMC SJC
|143
|148
|0
|0
|Phú Qúy SJC
|143
|147
|-2
|-2
|PNJ TP.HCM
|143
|146
|-1
|-1
|PNJ Hà Nội
|143
|146
|-1
|-1
Ghi chú
Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.