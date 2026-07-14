Tin mới

    Cập nhật 09:28 sáng 14/07/2026: Giá vàng giảm 1–2 triệu, riêng BTMH đi ngang 0

    Tuệ Nhân14/07/2026 09:23

    Cập nhật giá vàng trong nước lúc 09:28 sáng 14/07/2026: SJC, DOJI và Phú Qúy SJC giảm 2 ở cả hai chiều so với hôm qua; BTMH và BTMC SJC đi ngang.

    Lúc 09:28 sáng 14/07/2026, giá vàng hôm nay tại các thương hiệu trong bảng dữ liệu chủ yếu giảm so với hôm qua. SJC, DOJI HN, DOJI SG và Phú Qúy SJC cùng giảm 2 ở cả giá mua và giá bán; trong khi BTMH và BTMC SJC đi ngang.

    PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội giảm 1 ở cả hai chiều mua, bán so với hôm qua.

    Giá vàng hôm nay
    Giá vàng hôm nay

    Điểm nhanh lúc 09:28 sáng

    • SJC: mua 144, giảm 2; bán 147, giảm 2 so với hôm qua.
    • DOJI HN và DOJI SG: mua 144, giảm 2; bán 147, giảm 2.
    • Phú Qúy SJC: mua 143, giảm 2; bán 147, giảm 2.
    • PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội: mua 143, giảm 1; bán 146, giảm 1.
    • BTMH: mua 143, bán 147; cả hai mức giá đi ngang.
    • BTMC SJC: mua 143, bán 148; cả hai mức giá đi ngang.

    Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

    Loại/Thương hiệuMua hôm nayBán hôm nay+/- Mua+/- Bán
    SJC144147-2-2
    DOJI HN144147-2-2
    DOJI SG144147-2-2
    BTMH14314700
    BTMC SJC14314800
    Phú Qúy SJC143147-2-2
    PNJ TP.HCM143146-1-1
    PNJ Hà Nội143146-1-1

    Ghi chú

    Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.

    Đọc tiếp

    x

    Đọc tiếp

    Đọc nhiều

      Thuế - Tài chính
      Cập nhật 09:28 sáng 14/07/2026: Giá vàng giảm 1–2 triệu, riêng BTMH đi ngang 0
      • Mặc định

      Giám đốc: Lê Huy Toàn

      Phó Giám đốc phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

      Địa chỉ:

      Trụ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 4: Số 82, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

      Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

      Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

      Hotline: 0977885454

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO