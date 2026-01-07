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    Cập nhật 09:01 sáng 01/07/2026: Giá vàng giảm 0,6 triệu đồng, riêng DOJI và BTMC SJC đi ngang

    Tuệ Nhân01/07/2026 08:58

    Sáng 01/07/2026, giá vàng SJC, PNJ và BTMH giảm khoảng 0,6 triệu đồng/lượng so với hôm qua; DOJI và BTMC SJC giữ nguyên.

    Giá vàng hôm nay 01/07/2026
    Giá vàng hôm nay

    Cập nhật lúc 09:01 sáng ngày 01/07/2026, giá vàng trong nước ghi nhận biến động trái chiều giữa các thương hiệu. Trong khi SJC, PNJ và BTMH điều chỉnh giảm khoảng 0,6 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với hôm qua, DOJI (Hà Nội và TP.HCM) cùng BTMC SJC giữ nguyên giá.

    Giá bán vàng SJC hiện ở mức 146,4 triệu đồng/lượng, giảm 0,6 triệu đồng so với phiên trước. DOJI hai miền vẫn niêm yết bán ra 147 triệu đồng/lượng, cao nhất trong bảng.

    Điểm nhanh lúc 09:01

    • SJC: mua 143,4 triệu (−0,6), bán 146,4 triệu (−0,6)
    • DOJI Hà Nội: mua 144 triệu (đi ngang), bán 147 triệu (đi ngang)
    • DOJI TP.HCM: mua 144 triệu (đi ngang), bán 147 triệu (đi ngang)
    • BTMH: mua 142,2 triệu (−0,6), bán 146,2 triệu (−0,6)
    • BTMC SJC: mua 143 triệu (đi ngang), bán 147 triệu (đi ngang)
    • Phú Quý SJC: mua 143 triệu (−0,5), bán 146,4 triệu (−0,6)
    • PNJ TP.HCM: mua 143,4 triệu (−0,6), bán 146,4 triệu (−0,6)
    • PNJ Hà Nội: mua 143,4 triệu (−0,6), bán 146,4 triệu (−0,6)

    Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

    Thương hiệuMua hôm nay (triệu đồng/lượng)Bán hôm nay (triệu đồng/lượng)+/− Mua+/− Bán
    SJC143,4146,4−0,6−0,6
    DOJI Hà Nội144,0147,000
    DOJI TP.HCM144,0147,000
    BTMH142,2146,2−0,6−0,6
    BTMC SJC143,0147,000
    Phú Quý SJC143,0146,4−0,5−0,6
    PNJ TP.HCM143,4146,4−0,6−0,6
    PNJ Hà Nội143,4146,4−0,6−0,6

    Ghi chú

    Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực. Đơn vị: triệu đồng/lượng.

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          Cập nhật 09:01 sáng 01/07/2026: Giá vàng giảm 0,6 triệu đồng, riêng DOJI và BTMC SJC đi ngang
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