Cập nhật 09:01 sáng 01/07/2026: Giá vàng giảm 0,6 triệu đồng, riêng DOJI và BTMC SJC đi ngang
Sáng 01/07/2026, giá vàng SJC, PNJ và BTMH giảm khoảng 0,6 triệu đồng/lượng so với hôm qua; DOJI và BTMC SJC giữ nguyên.
Cập nhật lúc 09:01 sáng ngày 01/07/2026, giá vàng trong nước ghi nhận biến động trái chiều giữa các thương hiệu. Trong khi SJC, PNJ và BTMH điều chỉnh giảm khoảng 0,6 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với hôm qua, DOJI (Hà Nội và TP.HCM) cùng BTMC SJC giữ nguyên giá.
Giá bán vàng SJC hiện ở mức 146,4 triệu đồng/lượng, giảm 0,6 triệu đồng so với phiên trước. DOJI hai miền vẫn niêm yết bán ra 147 triệu đồng/lượng, cao nhất trong bảng.
Điểm nhanh lúc 09:01
- SJC: mua 143,4 triệu (−0,6), bán 146,4 triệu (−0,6)
- DOJI Hà Nội: mua 144 triệu (đi ngang), bán 147 triệu (đi ngang)
- DOJI TP.HCM: mua 144 triệu (đi ngang), bán 147 triệu (đi ngang)
- BTMH: mua 142,2 triệu (−0,6), bán 146,2 triệu (−0,6)
- BTMC SJC: mua 143 triệu (đi ngang), bán 147 triệu (đi ngang)
- Phú Quý SJC: mua 143 triệu (−0,5), bán 146,4 triệu (−0,6)
- PNJ TP.HCM: mua 143,4 triệu (−0,6), bán 146,4 triệu (−0,6)
- PNJ Hà Nội: mua 143,4 triệu (−0,6), bán 146,4 triệu (−0,6)
Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua
|Thương hiệu
|Mua hôm nay (triệu đồng/lượng)
|Bán hôm nay (triệu đồng/lượng)
|+/− Mua
|+/− Bán
|SJC
|143,4
|146,4
|−0,6
|−0,6
|DOJI Hà Nội
|144,0
|147,0
|0
|0
|DOJI TP.HCM
|144,0
|147,0
|0
|0
|BTMH
|142,2
|146,2
|−0,6
|−0,6
|BTMC SJC
|143,0
|147,0
|0
|0
|Phú Quý SJC
|143,0
|146,4
|−0,5
|−0,6
|PNJ TP.HCM
|143,4
|146,4
|−0,6
|−0,6
|PNJ Hà Nội
|143,4
|146,4
|−0,6
|−0,6
Ghi chú
Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực. Đơn vị: triệu đồng/lượng.