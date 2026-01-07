Cập nhật 09:01 sáng 01/07/2026: Giá vàng giảm 0,6 triệu đồng, riêng DOJI và BTMC SJC đi ngang Sáng 01/07/2026, giá vàng SJC, PNJ và BTMH giảm khoảng 0,6 triệu đồng/lượng so với hôm qua; DOJI và BTMC SJC giữ nguyên.

Giá vàng hôm nay

Cập nhật lúc 09:01 sáng ngày 01/07/2026, giá vàng trong nước ghi nhận biến động trái chiều giữa các thương hiệu. Trong khi SJC, PNJ và BTMH điều chỉnh giảm khoảng 0,6 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với hôm qua, DOJI (Hà Nội và TP.HCM) cùng BTMC SJC giữ nguyên giá.

Giá bán vàng SJC hiện ở mức 146,4 triệu đồng/lượng, giảm 0,6 triệu đồng so với phiên trước. DOJI hai miền vẫn niêm yết bán ra 147 triệu đồng/lượng, cao nhất trong bảng.

Điểm nhanh lúc 09:01

SJC : mua 143,4 triệu (−0,6), bán 146,4 triệu (−0,6)

: mua 143,4 triệu (−0,6), bán 146,4 triệu (−0,6) DOJI Hà Nội : mua 144 triệu (đi ngang), bán 147 triệu (đi ngang)

: mua 144 triệu (đi ngang), bán 147 triệu (đi ngang) DOJI TP.HCM : mua 144 triệu (đi ngang), bán 147 triệu (đi ngang)

: mua 144 triệu (đi ngang), bán 147 triệu (đi ngang) BTMH : mua 142,2 triệu (−0,6), bán 146,2 triệu (−0,6)

: mua 142,2 triệu (−0,6), bán 146,2 triệu (−0,6) BTMC SJC : mua 143 triệu (đi ngang), bán 147 triệu (đi ngang)

: mua 143 triệu (đi ngang), bán 147 triệu (đi ngang) Phú Quý SJC : mua 143 triệu (−0,5), bán 146,4 triệu (−0,6)

: mua 143 triệu (−0,5), bán 146,4 triệu (−0,6) PNJ TP.HCM : mua 143,4 triệu (−0,6), bán 146,4 triệu (−0,6)

: mua 143,4 triệu (−0,6), bán 146,4 triệu (−0,6) PNJ Hà Nội: mua 143,4 triệu (−0,6), bán 146,4 triệu (−0,6)

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Thương hiệu Mua hôm nay (triệu đồng/lượng) Bán hôm nay (triệu đồng/lượng) +/− Mua +/− Bán SJC 143,4 146,4 −0,6 −0,6 DOJI Hà Nội 144,0 147,0 0 0 DOJI TP.HCM 144,0 147,0 0 0 BTMH 142,2 146,2 −0,6 −0,6 BTMC SJC 143,0 147,0 0 0 Phú Quý SJC 143,0 146,4 −0,5 −0,6 PNJ TP.HCM 143,4 146,4 −0,6 −0,6 PNJ Hà Nội 143,4 146,4 −0,6 −0,6

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực. Đơn vị: triệu đồng/lượng.