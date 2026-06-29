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    Cập nhật 09:03 sáng 29/06/2026: Giá vàng giảm 0,5 triệu đồng, riêng DOJI và BTMC SJC đi ngang

    Tuệ Nhân29/06/2026 08:59

    Sáng 29/06/2026, giá vàng SJC, BTMH, Phú Quý SJC và PNJ giảm khoảng 500.000 đồng/lượng so với hôm qua; DOJI và BTMC SJC giữ nguyên.

    Cập nhật lúc 09:03 sáng ngày 29/06/2026, giá vàng trong nước ghi nhận biến động trái chiều so với hôm qua. Nhiều thương hiệu lớn như SJC, BTMH, Phú Quý SJC và PNJ điều chỉnh giảm khoảng 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán, trong khi DOJI Hà Nội, DOJI TP.HCM và BTMC SJC giữ nguyên mức giá.

    Giá vàng hôm nay 29/06/2026
    Giá vàng hôm nay

    Điểm nhanh lúc 09:03

    • SJC: mua 145,0005 triệu đồng (−0,4995), bán 148,0005 triệu đồng (−0,4995)
    • DOJI Hà Nội: mua 145,5 triệu đồng (đi ngang), bán 148,5 triệu đồng (đi ngang)
    • DOJI TP.HCM: mua 145,5 triệu đồng (đi ngang), bán 148,5 triệu đồng (đi ngang)
    • BTMH: mua 143,8005 triệu đồng (−0,4995), bán 147,8005 triệu đồng (−0,4995)
    • BTMC SJC: mua 144,3 triệu đồng (đi ngang), bán 148,5 triệu đồng (đi ngang)
    • Phú Quý SJC: mua 144,8005 triệu đồng (−0,4995), bán 148,0005 triệu đồng (−0,4995)
    • PNJ TP.HCM: mua 145,0005 triệu đồng (−0,4995), bán 148,0005 triệu đồng (−0,4995)
    • PNJ Hà Nội: mua 145,0005 triệu đồng (−0,4995), bán 148,0005 triệu đồng (−0,4995)

    Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

    Đơn vị: triệu đồng/lượng

    Thương hiệu Mua hôm nay Bán hôm nay +/- Mua +/- Bán
    SJC 145,0005 148,0005 −0,4995 −0,4995
    DOJI Hà Nội 145,5 148,5 0 0
    DOJI TP.HCM 145,5 148,5 0 0
    BTMH 143,8005 147,8005 −0,4995 −0,4995
    BTMC SJC 144,3 148,5 0 0
    Phú Quý SJC 144,8005 148,0005 −0,4995 −0,4995
    PNJ TP.HCM 145,0005 148,0005 −0,4995 −0,4995
    PNJ Hà Nội 145,0005 148,0005 −0,4995 −0,4995

    Ghi chú

    Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.

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          Cập nhật 09:03 sáng 29/06/2026: Giá vàng giảm 0,5 triệu đồng, riêng DOJI và BTMC SJC đi ngang
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