Cập nhật 09:03 sáng 29/06/2026: Giá vàng giảm 0,5 triệu đồng, riêng DOJI và BTMC SJC đi ngang
Sáng 29/06/2026, giá vàng SJC, BTMH, Phú Quý SJC và PNJ giảm khoảng 500.000 đồng/lượng so với hôm qua; DOJI và BTMC SJC giữ nguyên.
Cập nhật lúc 09:03 sáng ngày 29/06/2026, giá vàng trong nước ghi nhận biến động trái chiều so với hôm qua. Nhiều thương hiệu lớn như SJC, BTMH, Phú Quý SJC và PNJ điều chỉnh giảm khoảng 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán, trong khi DOJI Hà Nội, DOJI TP.HCM và BTMC SJC giữ nguyên mức giá.
Điểm nhanh lúc 09:03
- SJC: mua 145,0005 triệu đồng (−0,4995), bán 148,0005 triệu đồng (−0,4995)
- DOJI Hà Nội: mua 145,5 triệu đồng (đi ngang), bán 148,5 triệu đồng (đi ngang)
- DOJI TP.HCM: mua 145,5 triệu đồng (đi ngang), bán 148,5 triệu đồng (đi ngang)
- BTMH: mua 143,8005 triệu đồng (−0,4995), bán 147,8005 triệu đồng (−0,4995)
- BTMC SJC: mua 144,3 triệu đồng (đi ngang), bán 148,5 triệu đồng (đi ngang)
- Phú Quý SJC: mua 144,8005 triệu đồng (−0,4995), bán 148,0005 triệu đồng (−0,4995)
- PNJ TP.HCM: mua 145,0005 triệu đồng (−0,4995), bán 148,0005 triệu đồng (−0,4995)
- PNJ Hà Nội: mua 145,0005 triệu đồng (−0,4995), bán 148,0005 triệu đồng (−0,4995)
Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua
Đơn vị: triệu đồng/lượng
|Thương hiệu
|Mua hôm nay
|Bán hôm nay
|+/- Mua
|+/- Bán
|SJC
|145,0005
|148,0005
|−0,4995
|−0,4995
|DOJI Hà Nội
|145,5
|148,5
|0
|0
|DOJI TP.HCM
|145,5
|148,5
|0
|0
|BTMH
|143,8005
|147,8005
|−0,4995
|−0,4995
|BTMC SJC
|144,3
|148,5
|0
|0
|Phú Quý SJC
|144,8005
|148,0005
|−0,4995
|−0,4995
|PNJ TP.HCM
|145,0005
|148,0005
|−0,4995
|−0,4995
|PNJ Hà Nội
|145,0005
|148,0005
|−0,4995
|−0,4995
Ghi chú
Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.