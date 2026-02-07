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    Cập nhật 09:04 sáng 02/07/2026: Giá vàng tăng 2 triệu đồng, riêng BTMC SJC đi ngang

    Tuệ Nhân02/07/2026 09:00

    Sáng 02/07/2026, giá vàng SJC, DOJI, PNJ và Phú Quý đồng loạt tăng 2 triệu đồng/lượng so với hôm qua; riêng BTMC SJC giữ nguyên mức mua 142,5 – bán 146,4 triệu đồng.

    Giá vàng hôm nay 02/07/2026
    Giá vàng hôm nay

    Cập nhật lúc 09:04 sáng ngày 02/07/2026, phần lớn các thương hiệu vàng trong nước ghi nhận mức tăng 2 triệu đồng/lượng so với hôm qua. Giá bán vàng SJC hiện ở mức 148,4 triệu đồng/lượng, trong khi BTMC SJC là thương hiệu duy nhất giữ nguyên giá so với phiên trước.

    Điểm nhanh lúc 09:04

    • SJC: mua 145,4 triệu (+2 triệu), bán 148,4 triệu (+2 triệu)
    • DOJI Hà Nội: mua 145,4 triệu (+2 triệu), bán 148,4 triệu (+2 triệu)
    • DOJI TP.HCM: mua 145,4 triệu (+2 triệu), bán 148,4 triệu (+2 triệu)
    • Bảo Tín Minh Châu (BTMH): mua 144,2 triệu (+2 triệu), bán 148,2 triệu (+2 triệu)
    • BTMC SJC: mua 142,5 triệu (không đổi), bán 146,4 triệu (không đổi)
    • Phú Quý SJC: mua 145 triệu (+2 triệu), bán 148,4 triệu (+2 triệu)
    • PNJ TP.HCM: mua 145,4 triệu (+2,4 triệu), bán 148,4 triệu (+2,4 triệu)
    • PNJ Hà Nội: mua 145,4 triệu (+2,4 triệu), bán 148,4 triệu (+2,4 triệu)

    Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

    Thương hiệuMua hôm nay (triệu đ/lượng)Bán hôm nay (triệu đ/lượng)+/- Mua+/- Bán
    SJC145,4148,4+2+2
    DOJI Hà Nội145,4148,4+2+2
    DOJI TP.HCM145,4148,4+2+2
    Bảo Tín Minh Châu (BTMH)144,2148,2+2+2
    BTMC SJC142,5146,400
    Phú Quý SJC145,0148,4+2+2
    PNJ TP.HCM145,4148,4+2,4+2,4
    PNJ Hà Nội145,4148,4+2,4+2,4

    Ghi chú

    Giá vàng mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng và khu vực. Đơn vị: triệu đồng/lượng.

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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          Cập nhật 09:04 sáng 02/07/2026: Giá vàng tăng 2 triệu đồng, riêng BTMC SJC đi ngang
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