Cập nhật 09:04 sáng 02/07/2026: Giá vàng tăng 2 triệu đồng, riêng BTMC SJC đi ngang Sáng 02/07/2026, giá vàng SJC, DOJI, PNJ và Phú Quý đồng loạt tăng 2 triệu đồng/lượng so với hôm qua; riêng BTMC SJC giữ nguyên mức mua 142,5 – bán 146,4 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay

Cập nhật lúc 09:04 sáng ngày 02/07/2026, phần lớn các thương hiệu vàng trong nước ghi nhận mức tăng 2 triệu đồng/lượng so với hôm qua. Giá bán vàng SJC hiện ở mức 148,4 triệu đồng/lượng, trong khi BTMC SJC là thương hiệu duy nhất giữ nguyên giá so với phiên trước.

Điểm nhanh lúc 09:04

SJC : mua 145,4 triệu (+2 triệu), bán 148,4 triệu (+2 triệu)

: mua 145,4 triệu (+2 triệu), bán 148,4 triệu (+2 triệu) DOJI Hà Nội : mua 145,4 triệu (+2 triệu), bán 148,4 triệu (+2 triệu)

: mua 145,4 triệu (+2 triệu), bán 148,4 triệu (+2 triệu) DOJI TP.HCM : mua 145,4 triệu (+2 triệu), bán 148,4 triệu (+2 triệu)

: mua 145,4 triệu (+2 triệu), bán 148,4 triệu (+2 triệu) Bảo Tín Minh Châu (BTMH) : mua 144,2 triệu (+2 triệu), bán 148,2 triệu (+2 triệu)

: mua 144,2 triệu (+2 triệu), bán 148,2 triệu (+2 triệu) BTMC SJC : mua 142,5 triệu (không đổi), bán 146,4 triệu (không đổi)

: mua 142,5 triệu (không đổi), bán 146,4 triệu (không đổi) Phú Quý SJC : mua 145 triệu (+2 triệu), bán 148,4 triệu (+2 triệu)

: mua 145 triệu (+2 triệu), bán 148,4 triệu (+2 triệu) PNJ TP.HCM : mua 145,4 triệu (+2,4 triệu), bán 148,4 triệu (+2,4 triệu)

: mua 145,4 triệu (+2,4 triệu), bán 148,4 triệu (+2,4 triệu) PNJ Hà Nội: mua 145,4 triệu (+2,4 triệu), bán 148,4 triệu (+2,4 triệu)

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Thương hiệu Mua hôm nay (triệu đ/lượng) Bán hôm nay (triệu đ/lượng) +/- Mua +/- Bán SJC 145,4 148,4 +2 +2 DOJI Hà Nội 145,4 148,4 +2 +2 DOJI TP.HCM 145,4 148,4 +2 +2 Bảo Tín Minh Châu (BTMH) 144,2 148,2 +2 +2 BTMC SJC 142,5 146,4 0 0 Phú Quý SJC 145,0 148,4 +2 +2 PNJ TP.HCM 145,4 148,4 +2,4 +2,4 PNJ Hà Nội 145,4 148,4 +2,4 +2,4

Ghi chú

Giá vàng mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng và khu vực. Đơn vị: triệu đồng/lượng.