Cập nhật 09:05 sáng 06/07/2026: Giá vàng đi ngang, các thương hiệu giữ nguyên so với hôm qua Lúc 9h05 sáng 06/07/2026, giá vàng trong nước đứng yên toàn bộ so với hôm qua, không ghi nhận biến động ở cả chiều mua và chiều bán tại các thương hiệu lớn.

Lúc 9h05 sáng ngày 06/07/2026, giá vàng trong nước không thay đổi so với hôm qua tại tất cả các thương hiệu được khảo sát. Vàng SJC giữ mức 148,4 triệu đồng/lượng (mua vào) và 151,4 triệu đồng/lượng (bán ra), không đổi so với phiên trước.

Các thương hiệu khác như DOJI, PNJ, Phú Quý và Bảo Tín Minh Châu cũng giữ nguyên giá niêm yết so với hôm qua, không ghi nhận điều chỉnh ở cả hai chiều mua và bán.

Điểm nhanh lúc 9h05 sáng

SJC : mua 148,4 triệu đồng/lượng (không đổi), bán 151,4 triệu đồng/lượng (không đổi)

: mua 148,4 triệu đồng/lượng (không đổi), bán 151,4 triệu đồng/lượng (không đổi) DOJI Hà Nội : mua 148,4 triệu đồng/lượng (không đổi), bán 151,4 triệu đồng/lượng (không đổi)

: mua 148,4 triệu đồng/lượng (không đổi), bán 151,4 triệu đồng/lượng (không đổi) DOJI TP.HCM : mua 148,4 triệu đồng/lượng (không đổi), bán 151,4 triệu đồng/lượng (không đổi)

: mua 148,4 triệu đồng/lượng (không đổi), bán 151,4 triệu đồng/lượng (không đổi) Bảo Tín Mạnh Hải : mua 147,5 triệu đồng/lượng (không đổi), bán 151 triệu đồng/lượng (không đổi)

: mua 147,5 triệu đồng/lượng (không đổi), bán 151 triệu đồng/lượng (không đổi) Bảo Tín Minh Châu (vàng SJC) : mua 147,5 triệu đồng/lượng (không đổi), bán 151,4 triệu đồng/lượng (không đổi)

: mua 147,5 triệu đồng/lượng (không đổi), bán 151,4 triệu đồng/lượng (không đổi) Phú Quý SJC : mua 148 triệu đồng/lượng (không đổi), bán 151,4 triệu đồng/lượng (không đổi)

: mua 148 triệu đồng/lượng (không đổi), bán 151,4 triệu đồng/lượng (không đổi) PNJ TP.HCM : mua 148,4 triệu đồng/lượng (không đổi), bán 151,4 triệu đồng/lượng (không đổi)

: mua 148,4 triệu đồng/lượng (không đổi), bán 151,4 triệu đồng/lượng (không đổi) PNJ Hà Nội: mua 148,4 triệu đồng/lượng (không đổi), bán 151,4 triệu đồng/lượng (không đổi)

Giá vàng hôm nay

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Thương hiệu Mua hôm nay Bán hôm nay +/- Mua +/- Bán SJC 148,4 151,4 0 0 DOJI Hà Nội 148,4 151,4 0 0 DOJI TP.HCM 148,4 151,4 0 0 Bảo Tín Mạnh Hải 147,5 151 0 0 Bảo Tín Minh Châu (SJC) 147,5 151,4 0 0 Phú Quý SJC 148 151,4 0 0 PNJ TP.HCM 148,4 151,4 0 0 PNJ Hà Nội 148,4 151,4 0 0

Ghi chú

Giá vàng nêu trên tính theo đơn vị triệu đồng/lượng, mang tính tham khảo và có thể thay đổi theo từng cửa hàng, khu vực trong ngày.