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    Cập nhật 09:05 sáng 06/07/2026: Giá vàng đi ngang, các thương hiệu giữ nguyên so với hôm qua

    Tuệ Nhân06/07/2026 09:01

    Lúc 9h05 sáng 06/07/2026, giá vàng trong nước đứng yên toàn bộ so với hôm qua, không ghi nhận biến động ở cả chiều mua và chiều bán tại các thương hiệu lớn.

    Lúc 9h05 sáng ngày 06/07/2026, giá vàng trong nước không thay đổi so với hôm qua tại tất cả các thương hiệu được khảo sát. Vàng SJC giữ mức 148,4 triệu đồng/lượng (mua vào) và 151,4 triệu đồng/lượng (bán ra), không đổi so với phiên trước.

    Các thương hiệu khác như DOJI, PNJ, Phú Quý và Bảo Tín Minh Châu cũng giữ nguyên giá niêm yết so với hôm qua, không ghi nhận điều chỉnh ở cả hai chiều mua và bán.

    Điểm nhanh lúc 9h05 sáng

    • SJC: mua 148,4 triệu đồng/lượng (không đổi), bán 151,4 triệu đồng/lượng (không đổi)
    • DOJI Hà Nội: mua 148,4 triệu đồng/lượng (không đổi), bán 151,4 triệu đồng/lượng (không đổi)
    • DOJI TP.HCM: mua 148,4 triệu đồng/lượng (không đổi), bán 151,4 triệu đồng/lượng (không đổi)
    • Bảo Tín Mạnh Hải: mua 147,5 triệu đồng/lượng (không đổi), bán 151 triệu đồng/lượng (không đổi)
    • Bảo Tín Minh Châu (vàng SJC): mua 147,5 triệu đồng/lượng (không đổi), bán 151,4 triệu đồng/lượng (không đổi)
    • Phú Quý SJC: mua 148 triệu đồng/lượng (không đổi), bán 151,4 triệu đồng/lượng (không đổi)
    • PNJ TP.HCM: mua 148,4 triệu đồng/lượng (không đổi), bán 151,4 triệu đồng/lượng (không đổi)
    • PNJ Hà Nội: mua 148,4 triệu đồng/lượng (không đổi), bán 151,4 triệu đồng/lượng (không đổi)
    Giá vàng hôm nay 06/07/2026 tại các thương hiệu lớn
    Giá vàng hôm nay

    Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

    Thương hiệuMua hôm nayBán hôm nay+/- Mua+/- Bán
    SJC148,4151,400
    DOJI Hà Nội148,4151,400
    DOJI TP.HCM148,4151,400
    Bảo Tín Mạnh Hải147,515100
    Bảo Tín Minh Châu (SJC)147,5151,400
    Phú Quý SJC148151,400
    PNJ TP.HCM148,4151,400
    PNJ Hà Nội148,4151,400

    Ghi chú

    Giá vàng nêu trên tính theo đơn vị triệu đồng/lượng, mang tính tham khảo và có thể thay đổi theo từng cửa hàng, khu vực trong ngày.

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      Cập nhật 09:05 sáng 06/07/2026: Giá vàng đi ngang, các thương hiệu giữ nguyên so với hôm qua
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