Cập nhật 09:05 sáng 28/06/2026: Giá vàng đa số đi ngang, riêng DOJI tăng 1,5 triệu đồng/lượng Sáng 28/06/2026 lúc 09:05, giá vàng phần lớn đi ngang so với hôm qua; DOJI Hà Nội và DOJI TP.HCM tăng 1,5 triệu đồng/lượng cả chiều mua lẫn bán.

Giá vàng hôm nay

Cập nhật lúc 09:05 sáng ngày 28/06/2026, giá vàng trong nước ghi nhận phần lớn các thương hiệu lớn giữ nguyên mức giá so với hôm qua. Điểm đáng chú ý là DOJI Hà Nội và DOJI TP.HCM điều chỉnh tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và bán, trong khi SJC, PNJ, BTMH, BTMC SJC và Phú Quý SJC đều đi ngang.

Điểm nhanh lúc 09:05

SJC : mua 145,5 triệu – bán 148,5 triệu (±0)

: mua 145,5 triệu – bán 148,5 triệu (±0) DOJI Hà Nội : mua 145,5 triệu – bán 148,5 triệu (+1,5 triệu cả hai chiều)

: mua 145,5 triệu – bán 148,5 triệu (+1,5 triệu cả hai chiều) DOJI TP.HCM : mua 145,5 triệu – bán 148,5 triệu (+1,5 triệu cả hai chiều)

: mua 145,5 triệu – bán 148,5 triệu (+1,5 triệu cả hai chiều) BTMH : mua 144,3 triệu – bán 148,3 triệu (±0)

: mua 144,3 triệu – bán 148,3 triệu (±0) BTMC SJC : mua 144,3 triệu – bán 148,5 triệu (±0)

: mua 144,3 triệu – bán 148,5 triệu (±0) Phú Quý SJC : mua 145,3 triệu – bán 148,5 triệu (±0)

: mua 145,3 triệu – bán 148,5 triệu (±0) PNJ TP.HCM : mua 145,5 triệu – bán 148,5 triệu (±0)

: mua 145,5 triệu – bán 148,5 triệu (±0) PNJ Hà Nội: mua 145,5 triệu – bán 148,5 triệu (±0)

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Thương hiệu Mua hôm nay (triệu đồng/lượng) Bán hôm nay (triệu đồng/lượng) +/- Mua +/- Bán SJC 145,5 148,5 0 0 DOJI Hà Nội 145,5 148,5 +1,5 +1,5 DOJI TP.HCM 145,5 148,5 +1,5 +1,5 BTMH 144,3 148,3 0 0 BTMC SJC 144,3 148,5 0 0 Phú Quý SJC 145,3 148,5 0 0 PNJ TP.HCM 145,5 148,5 0 0 PNJ Hà Nội 145,5 148,5 0 0

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.