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    Cập nhật 09:05 sáng 28/06/2026: Giá vàng đa số đi ngang, riêng DOJI tăng 1,5 triệu đồng/lượng

    Tuệ Nhân28/06/2026 09:02

    Sáng 28/06/2026 lúc 09:05, giá vàng phần lớn đi ngang so với hôm qua; DOJI Hà Nội và DOJI TP.HCM tăng 1,5 triệu đồng/lượng cả chiều mua lẫn bán.

    Giá vàng hôm nay 28/06/2026
    Giá vàng hôm nay

    Cập nhật lúc 09:05 sáng ngày 28/06/2026, giá vàng trong nước ghi nhận phần lớn các thương hiệu lớn giữ nguyên mức giá so với hôm qua. Điểm đáng chú ý là DOJI Hà NộiDOJI TP.HCM điều chỉnh tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và bán, trong khi SJC, PNJ, BTMH, BTMC SJC và Phú Quý SJC đều đi ngang.

    Điểm nhanh lúc 09:05

    • SJC: mua 145,5 triệu – bán 148,5 triệu (±0)
    • DOJI Hà Nội: mua 145,5 triệu – bán 148,5 triệu (+1,5 triệu cả hai chiều)
    • DOJI TP.HCM: mua 145,5 triệu – bán 148,5 triệu (+1,5 triệu cả hai chiều)
    • BTMH: mua 144,3 triệu – bán 148,3 triệu (±0)
    • BTMC SJC: mua 144,3 triệu – bán 148,5 triệu (±0)
    • Phú Quý SJC: mua 145,3 triệu – bán 148,5 triệu (±0)
    • PNJ TP.HCM: mua 145,5 triệu – bán 148,5 triệu (±0)
    • PNJ Hà Nội: mua 145,5 triệu – bán 148,5 triệu (±0)

    Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

    Thương hiệuMua hôm nay (triệu đồng/lượng)Bán hôm nay (triệu đồng/lượng)+/- Mua+/- Bán
    SJC145,5148,500
    DOJI Hà Nội145,5148,5+1,5+1,5
    DOJI TP.HCM145,5148,5+1,5+1,5
    BTMH144,3148,300
    BTMC SJC144,3148,500
    Phú Quý SJC145,3148,500
    PNJ TP.HCM145,5148,500
    PNJ Hà Nội145,5148,500

    Ghi chú

    Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.

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          Cập nhật 09:05 sáng 28/06/2026: Giá vàng đa số đi ngang, riêng DOJI tăng 1,5 triệu đồng/lượng
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