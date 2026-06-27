Cập nhật 09:06 sáng 27/06/2026: Giá vàng tăng 1,5–1,7 triệu, riêng DOJI và BTMC SJC đi ngang Sáng 27/06/2026 lúc 09:06, giá vàng tại nhiều thương hiệu tăng từ 1,5 đến 1,7 triệu đồng/lượng so với hôm qua; riêng DOJI Hà Nội, DOJI TP.HCM và BTMC SJC giữ nguyên.

Cập nhật lúc 09:06 sáng ngày 27/06/2026, giá vàng trong nước ghi nhận biến động tại nhiều thương hiệu lớn. Phần lớn các đơn vị điều chỉnh giá mua và bán lên thêm 1,5–1,7 triệu đồng/lượng so với phiên hôm qua, trong khi DOJI Hà Nội, DOJI TP.HCM và BTMC SJC giữ nguyên mức giá cũ.

Giá vàng hôm nay

Điểm nhanh lúc 09:06

SJC : mua 145,5 triệu đồng/lượng (+1,5 triệu), bán 148,5 triệu đồng/lượng (+1,5 triệu)

: mua 145,5 triệu đồng/lượng (+1,5 triệu), bán 148,5 triệu đồng/lượng (+1,5 triệu) DOJI Hà Nội : mua 144 triệu đồng/lượng (không đổi), bán 147 triệu đồng/lượng (không đổi)

: mua 144 triệu đồng/lượng (không đổi), bán 147 triệu đồng/lượng (không đổi) DOJI TP.HCM : mua 144 triệu đồng/lượng (không đổi), bán 147 triệu đồng/lượng (không đổi)

: mua 144 triệu đồng/lượng (không đổi), bán 147 triệu đồng/lượng (không đổi) BTMH : mua 144,3 triệu đồng/lượng (+1,5 triệu), bán 148,3 triệu đồng/lượng (+1,5 triệu)

: mua 144,3 triệu đồng/lượng (+1,5 triệu), bán 148,3 triệu đồng/lượng (+1,5 triệu) BTMC SJC : mua 143 triệu đồng/lượng (không đổi), bán 147 triệu đồng/lượng (không đổi)

: mua 143 triệu đồng/lượng (không đổi), bán 147 triệu đồng/lượng (không đổi) Phú Quý SJC : mua 145,3 triệu đồng/lượng (+1,5 triệu), bán 148,5 triệu đồng/lượng (+1,5 triệu)

: mua 145,3 triệu đồng/lượng (+1,5 triệu), bán 148,5 triệu đồng/lượng (+1,5 triệu) PNJ TP.HCM : mua 145,5 triệu đồng/lượng (+1,7 triệu), bán 148,5 triệu đồng/lượng (+1,7 triệu)

: mua 145,5 triệu đồng/lượng (+1,7 triệu), bán 148,5 triệu đồng/lượng (+1,7 triệu) PNJ Hà Nội: mua 145,5 triệu đồng/lượng (+1,7 triệu), bán 148,5 triệu đồng/lượng (+1,7 triệu)

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Thương hiệu Mua hôm nay (triệu đồng/lượng) Bán hôm nay (triệu đồng/lượng) +/- Mua +/- Bán SJC 145,5 148,5 +1,5 +1,5 DOJI Hà Nội 144 147 0 0 DOJI TP.HCM 144 147 0 0 BTMH 144,3 148,3 +1,5 +1,5 BTMC SJC 143 147 0 0 Phú Quý SJC 145,3 148,5 +1,5 +1,5 PNJ TP.HCM 145,5 148,5 +1,7 +1,7 PNJ Hà Nội 145,5 148,5 +1,7 +1,7

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.