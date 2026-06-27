Cập nhật 09:06 sáng 27/06/2026: Giá vàng tăng 1,5–1,7 triệu, riêng DOJI và BTMC SJC đi ngang
Sáng 27/06/2026 lúc 09:06, giá vàng tại nhiều thương hiệu tăng từ 1,5 đến 1,7 triệu đồng/lượng so với hôm qua; riêng DOJI Hà Nội, DOJI TP.HCM và BTMC SJC giữ nguyên.
Cập nhật lúc 09:06 sáng ngày 27/06/2026, giá vàng trong nước ghi nhận biến động tại nhiều thương hiệu lớn. Phần lớn các đơn vị điều chỉnh giá mua và bán lên thêm 1,5–1,7 triệu đồng/lượng so với phiên hôm qua, trong khi DOJI Hà Nội, DOJI TP.HCM và BTMC SJC giữ nguyên mức giá cũ.
Điểm nhanh lúc 09:06
- SJC: mua 145,5 triệu đồng/lượng (+1,5 triệu), bán 148,5 triệu đồng/lượng (+1,5 triệu)
- DOJI Hà Nội: mua 144 triệu đồng/lượng (không đổi), bán 147 triệu đồng/lượng (không đổi)
- DOJI TP.HCM: mua 144 triệu đồng/lượng (không đổi), bán 147 triệu đồng/lượng (không đổi)
- BTMH: mua 144,3 triệu đồng/lượng (+1,5 triệu), bán 148,3 triệu đồng/lượng (+1,5 triệu)
- BTMC SJC: mua 143 triệu đồng/lượng (không đổi), bán 147 triệu đồng/lượng (không đổi)
- Phú Quý SJC: mua 145,3 triệu đồng/lượng (+1,5 triệu), bán 148,5 triệu đồng/lượng (+1,5 triệu)
- PNJ TP.HCM: mua 145,5 triệu đồng/lượng (+1,7 triệu), bán 148,5 triệu đồng/lượng (+1,7 triệu)
- PNJ Hà Nội: mua 145,5 triệu đồng/lượng (+1,7 triệu), bán 148,5 triệu đồng/lượng (+1,7 triệu)
Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua
|Thương hiệu
|Mua hôm nay (triệu đồng/lượng)
|Bán hôm nay (triệu đồng/lượng)
|+/- Mua
|+/- Bán
|SJC
|145,5
|148,5
|+1,5
|+1,5
|DOJI Hà Nội
|144
|147
|0
|0
|DOJI TP.HCM
|144
|147
|0
|0
|BTMH
|144,3
|148,3
|+1,5
|+1,5
|BTMC SJC
|143
|147
|0
|0
|Phú Quý SJC
|145,3
|148,5
|+1,5
|+1,5
|PNJ TP.HCM
|145,5
|148,5
|+1,7
|+1,7
|PNJ Hà Nội
|145,5
|148,5
|+1,7
|+1,7
Ghi chú
Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.