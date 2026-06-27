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    Cập nhật 09:06 sáng 27/06/2026: Giá vàng tăng 1,5–1,7 triệu, riêng DOJI và BTMC SJC đi ngang

    Tuệ Nhân27/06/2026 09:01

    Sáng 27/06/2026 lúc 09:06, giá vàng tại nhiều thương hiệu tăng từ 1,5 đến 1,7 triệu đồng/lượng so với hôm qua; riêng DOJI Hà Nội, DOJI TP.HCM và BTMC SJC giữ nguyên.

    Cập nhật lúc 09:06 sáng ngày 27/06/2026, giá vàng trong nước ghi nhận biến động tại nhiều thương hiệu lớn. Phần lớn các đơn vị điều chỉnh giá mua và bán lên thêm 1,5–1,7 triệu đồng/lượng so với phiên hôm qua, trong khi DOJI Hà Nội, DOJI TP.HCM và BTMC SJC giữ nguyên mức giá cũ.

    Giá vàng hôm nay 27/06/2026
    Giá vàng hôm nay

    Điểm nhanh lúc 09:06

    • SJC: mua 145,5 triệu đồng/lượng (+1,5 triệu), bán 148,5 triệu đồng/lượng (+1,5 triệu)
    • DOJI Hà Nội: mua 144 triệu đồng/lượng (không đổi), bán 147 triệu đồng/lượng (không đổi)
    • DOJI TP.HCM: mua 144 triệu đồng/lượng (không đổi), bán 147 triệu đồng/lượng (không đổi)
    • BTMH: mua 144,3 triệu đồng/lượng (+1,5 triệu), bán 148,3 triệu đồng/lượng (+1,5 triệu)
    • BTMC SJC: mua 143 triệu đồng/lượng (không đổi), bán 147 triệu đồng/lượng (không đổi)
    • Phú Quý SJC: mua 145,3 triệu đồng/lượng (+1,5 triệu), bán 148,5 triệu đồng/lượng (+1,5 triệu)
    • PNJ TP.HCM: mua 145,5 triệu đồng/lượng (+1,7 triệu), bán 148,5 triệu đồng/lượng (+1,7 triệu)
    • PNJ Hà Nội: mua 145,5 triệu đồng/lượng (+1,7 triệu), bán 148,5 triệu đồng/lượng (+1,7 triệu)

    Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

    Thương hiệu Mua hôm nay (triệu đồng/lượng) Bán hôm nay (triệu đồng/lượng) +/- Mua +/- Bán
    SJC 145,5 148,5 +1,5 +1,5
    DOJI Hà Nội 144 147 0 0
    DOJI TP.HCM 144 147 0 0
    BTMH 144,3 148,3 +1,5 +1,5
    BTMC SJC 143 147 0 0
    Phú Quý SJC 145,3 148,5 +1,5 +1,5
    PNJ TP.HCM 145,5 148,5 +1,7 +1,7
    PNJ Hà Nội 145,5 148,5 +1,7 +1,7

    Ghi chú

    Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.

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          Cập nhật 09:06 sáng 27/06/2026: Giá vàng tăng 1,5–1,7 triệu, riêng DOJI và BTMC SJC đi ngang
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