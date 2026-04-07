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    Cập nhật 09:11 sáng 04/07/2026: Giá vàng đồng loạt đi ngang, BTMH bán thấp nhất 151 triệu đồng/lượng

    Tuệ Nhân04/07/2026 09:07

    Sáng 04/07/2026 lúc 09:11, giá vàng SJC, DOJI, PNJ và các thương hiệu lớn đồng loạt đi ngang so với hôm qua, mua vào 147,5–148,4 triệu, bán ra 151–151,4 triệu đồng/lượng.

    Giá vàng hôm nay 04/07/2026
    Giá vàng hôm nay

    Cập nhật lúc 09:11 sáng ngày 04/07/2026, giá vàng trong nước tại các thương hiệu lớn không có biến động so với hôm qua. Giá mua vào dao động từ 147,5 đến 148,4 triệu đồng/lượng, giá bán ra từ 151 đến 151,4 triệu đồng/lượng.

    Điểm nhanh lúc 09:11

    • SJC: mua 148,4 triệu – bán 151,4 triệu (±0 so với hôm qua)
    • DOJI Hà Nội: mua 148,4 triệu – bán 151,4 triệu (±0 so với hôm qua)
    • DOJI TP.HCM: mua 148,4 triệu – bán 151,4 triệu (±0 so với hôm qua)
    • BTMH: mua 147,5 triệu – bán 151 triệu (±0 so với hôm qua)
    • BTMC SJC: mua 147,5 triệu – bán 151,4 triệu (±0 so với hôm qua)
    • Phú Quý SJC: mua 148 triệu – bán 151,4 triệu (±0 so với hôm qua)
    • PNJ TP.HCM: mua 148,4 triệu – bán 151,4 triệu (±0 so với hôm qua)
    • PNJ Hà Nội: mua 148,4 triệu – bán 151,4 triệu (±0 so với hôm qua)

    Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

    Thương hiệuMua hôm nay (triệu đồng/lượng)Bán hôm nay (triệu đồng/lượng)+/- Mua+/- Bán
    SJC148,4151,400
    DOJI Hà Nội148,4151,400
    DOJI TP.HCM148,4151,400
    BTMH147,5151,000
    BTMC SJC147,5151,400
    Phú Quý SJC148,0151,400
    PNJ TP.HCM148,4151,400
    PNJ Hà Nội148,4151,400

    Ghi chú

    Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.

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      Cập nhật 09:11 sáng 04/07/2026: Giá vàng đồng loạt đi ngang, BTMH bán thấp nhất 151 triệu đồng/lượng
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