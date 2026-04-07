Cập nhật 09:11 sáng 04/07/2026: Giá vàng đồng loạt đi ngang, BTMH bán thấp nhất 151 triệu đồng/lượng Sáng 04/07/2026 lúc 09:11, giá vàng SJC, DOJI, PNJ và các thương hiệu lớn đồng loạt đi ngang so với hôm qua, mua vào 147,5–148,4 triệu, bán ra 151–151,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay

Cập nhật lúc 09:11 sáng ngày 04/07/2026, giá vàng trong nước tại các thương hiệu lớn không có biến động so với hôm qua. Giá mua vào dao động từ 147,5 đến 148,4 triệu đồng/lượng, giá bán ra từ 151 đến 151,4 triệu đồng/lượng.

Điểm nhanh lúc 09:11

SJC : mua 148,4 triệu – bán 151,4 triệu (±0 so với hôm qua)

: mua 148,4 triệu – bán 151,4 triệu (±0 so với hôm qua) DOJI Hà Nội : mua 148,4 triệu – bán 151,4 triệu (±0 so với hôm qua)

: mua 148,4 triệu – bán 151,4 triệu (±0 so với hôm qua) DOJI TP.HCM : mua 148,4 triệu – bán 151,4 triệu (±0 so với hôm qua)

: mua 148,4 triệu – bán 151,4 triệu (±0 so với hôm qua) BTMH : mua 147,5 triệu – bán 151 triệu (±0 so với hôm qua)

: mua 147,5 triệu – bán 151 triệu (±0 so với hôm qua) BTMC SJC : mua 147,5 triệu – bán 151,4 triệu (±0 so với hôm qua)

: mua 147,5 triệu – bán 151,4 triệu (±0 so với hôm qua) Phú Quý SJC : mua 148 triệu – bán 151,4 triệu (±0 so với hôm qua)

: mua 148 triệu – bán 151,4 triệu (±0 so với hôm qua) PNJ TP.HCM : mua 148,4 triệu – bán 151,4 triệu (±0 so với hôm qua)

: mua 148,4 triệu – bán 151,4 triệu (±0 so với hôm qua) PNJ Hà Nội: mua 148,4 triệu – bán 151,4 triệu (±0 so với hôm qua)

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Thương hiệu Mua hôm nay (triệu đồng/lượng) Bán hôm nay (triệu đồng/lượng) +/- Mua +/- Bán SJC 148,4 151,4 0 0 DOJI Hà Nội 148,4 151,4 0 0 DOJI TP.HCM 148,4 151,4 0 0 BTMH 147,5 151,0 0 0 BTMC SJC 147,5 151,4 0 0 Phú Quý SJC 148,0 151,4 0 0 PNJ TP.HCM 148,4 151,4 0 0 PNJ Hà Nội 148,4 151,4 0 0

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.