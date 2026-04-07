Cập nhật 09:11 sáng 04/07/2026: Giá vàng đồng loạt đi ngang, BTMH bán thấp nhất 151 triệu đồng/lượng
Sáng 04/07/2026 lúc 09:11, giá vàng SJC, DOJI, PNJ và các thương hiệu lớn đồng loạt đi ngang so với hôm qua, mua vào 147,5–148,4 triệu, bán ra 151–151,4 triệu đồng/lượng.
Cập nhật lúc 09:11 sáng ngày 04/07/2026, giá vàng trong nước tại các thương hiệu lớn không có biến động so với hôm qua. Giá mua vào dao động từ 147,5 đến 148,4 triệu đồng/lượng, giá bán ra từ 151 đến 151,4 triệu đồng/lượng.
Điểm nhanh lúc 09:11
- SJC: mua 148,4 triệu – bán 151,4 triệu (±0 so với hôm qua)
- DOJI Hà Nội: mua 148,4 triệu – bán 151,4 triệu (±0 so với hôm qua)
- DOJI TP.HCM: mua 148,4 triệu – bán 151,4 triệu (±0 so với hôm qua)
- BTMH: mua 147,5 triệu – bán 151 triệu (±0 so với hôm qua)
- BTMC SJC: mua 147,5 triệu – bán 151,4 triệu (±0 so với hôm qua)
- Phú Quý SJC: mua 148 triệu – bán 151,4 triệu (±0 so với hôm qua)
- PNJ TP.HCM: mua 148,4 triệu – bán 151,4 triệu (±0 so với hôm qua)
- PNJ Hà Nội: mua 148,4 triệu – bán 151,4 triệu (±0 so với hôm qua)
Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua
|Thương hiệu
|Mua hôm nay (triệu đồng/lượng)
|Bán hôm nay (triệu đồng/lượng)
|+/- Mua
|+/- Bán
|SJC
|148,4
|151,4
|0
|0
|DOJI Hà Nội
|148,4
|151,4
|0
|0
|DOJI TP.HCM
|148,4
|151,4
|0
|0
|BTMH
|147,5
|151,0
|0
|0
|BTMC SJC
|147,5
|151,4
|0
|0
|Phú Quý SJC
|148,0
|151,4
|0
|0
|PNJ TP.HCM
|148,4
|151,4
|0
|0
|PNJ Hà Nội
|148,4
|151,4
|0
|0
Ghi chú
Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.