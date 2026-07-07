Cập nhật 09:14 sáng 07/07/2026: Giá vàng giảm 0,4-0,7 triệu, riêng BTMC SJC giữ nguyên giá mua Lúc 9h14 sáng 07/07/2026, giá vàng trong nước đồng loạt giảm so với hôm qua, mức giảm phổ biến 0,4-0,7 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua bán tại các thương hiệu lớn.

Lúc 9h14 sáng ngày 07/07/2026, giá vàng trong nước ghi nhận xu hướng giảm đồng loạt so với hôm qua. Mức giảm phổ biến dao động từ 0,4 đến 0,7 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra tại hầu hết các thương hiệu lớn.

Riêng BTMC SJC là điểm khác biệt khi giá mua vào giữ nguyên ở mức 146,5 triệu đồng/lượng, không đổi so với hôm qua, trong khi giá bán ra vẫn giảm 0,4995 triệu đồng.

Điểm nhanh lúc 9h14 sáng

SJC : mua 147,5005 triệu đồng (-0,4995), bán 150,5005 triệu đồng (-0,4995)

: mua 147,5005 triệu đồng (-0,4995), bán 150,5005 triệu đồng (-0,4995) DOJI HN : mua 147,5005 triệu đồng (-0,4995), bán 150,5005 triệu đồng (-0,4995)

: mua 147,5005 triệu đồng (-0,4995), bán 150,5005 triệu đồng (-0,4995) DOJI SG : mua 147,5005 triệu đồng (-0,4995), bán 150,5005 triệu đồng (-0,4995)

: mua 147,5005 triệu đồng (-0,4995), bán 150,5005 triệu đồng (-0,4995) BTMH : mua 146,0005 triệu đồng (-0,4995), bán 149,5005 triệu đồng (-0,4995)

: mua 146,0005 triệu đồng (-0,4995), bán 149,5005 triệu đồng (-0,4995) BTMC SJC : mua 146,5 triệu đồng (đi ngang), bán 150,5005 triệu đồng (-0,4995)

: mua 146,5 triệu đồng (đi ngang), bán 150,5005 triệu đồng (-0,4995) Phú Quý SJC : mua 147,0004 triệu đồng (-0,3996), bán 150,5005 triệu đồng (-0,4995)

: mua 147,0004 triệu đồng (-0,3996), bán 150,5005 triệu đồng (-0,4995) PNJ TP.HCM : mua 147,3007 triệu đồng (-0,6993), bán 150,3007 triệu đồng (-0,6993)

: mua 147,3007 triệu đồng (-0,6993), bán 150,3007 triệu đồng (-0,6993) PNJ Hà Nội: mua 147,3007 triệu đồng (-0,6993), bán 150,3007 triệu đồng (-0,6993)

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Thương hiệu Mua hôm nay (triệu đồng) Bán hôm nay (triệu đồng) +/- Mua +/- Bán SJC 147,5005 150,5005 -0,4995 -0,4995 DOJI HN 147,5005 150,5005 -0,4995 -0,4995 DOJI SG 147,5005 150,5005 -0,4995 -0,4995 BTMH 146,0005 149,5005 -0,4995 -0,4995 BTMC SJC 146,5 150,5005 0,000 -0,4995 Phú Quý SJC 147,0004 150,5005 -0,3996 -0,4995 PNJ TP.HCM 147,3007 150,3007 -0,6993 -0,6993 PNJ Hà Nội 147,3007 150,3007 -0,6993 -0,6993

Giá vàng hôm nay

Ghi chú

Giá vàng nêu trên mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng và khu vực giao dịch.