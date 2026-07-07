Cập nhật 09:14 sáng 07/07/2026: Giá vàng giảm 0,4-0,7 triệu, riêng BTMC SJC giữ nguyên giá mua
Lúc 9h14 sáng 07/07/2026, giá vàng trong nước đồng loạt giảm so với hôm qua, mức giảm phổ biến 0,4-0,7 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua bán tại các thương hiệu lớn.
Lúc 9h14 sáng ngày 07/07/2026, giá vàng trong nước ghi nhận xu hướng giảm đồng loạt so với hôm qua. Mức giảm phổ biến dao động từ 0,4 đến 0,7 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra tại hầu hết các thương hiệu lớn.
Riêng BTMC SJC là điểm khác biệt khi giá mua vào giữ nguyên ở mức 146,5 triệu đồng/lượng, không đổi so với hôm qua, trong khi giá bán ra vẫn giảm 0,4995 triệu đồng.
Điểm nhanh lúc 9h14 sáng
- SJC: mua 147,5005 triệu đồng (-0,4995), bán 150,5005 triệu đồng (-0,4995)
- DOJI HN: mua 147,5005 triệu đồng (-0,4995), bán 150,5005 triệu đồng (-0,4995)
- DOJI SG: mua 147,5005 triệu đồng (-0,4995), bán 150,5005 triệu đồng (-0,4995)
- BTMH: mua 146,0005 triệu đồng (-0,4995), bán 149,5005 triệu đồng (-0,4995)
- BTMC SJC: mua 146,5 triệu đồng (đi ngang), bán 150,5005 triệu đồng (-0,4995)
- Phú Quý SJC: mua 147,0004 triệu đồng (-0,3996), bán 150,5005 triệu đồng (-0,4995)
- PNJ TP.HCM: mua 147,3007 triệu đồng (-0,6993), bán 150,3007 triệu đồng (-0,6993)
- PNJ Hà Nội: mua 147,3007 triệu đồng (-0,6993), bán 150,3007 triệu đồng (-0,6993)
Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua
|Thương hiệu
|Mua hôm nay (triệu đồng)
|Bán hôm nay (triệu đồng)
|+/- Mua
|+/- Bán
|SJC
|147,5005
|150,5005
|-0,4995
|-0,4995
|DOJI HN
|147,5005
|150,5005
|-0,4995
|-0,4995
|DOJI SG
|147,5005
|150,5005
|-0,4995
|-0,4995
|BTMH
|146,0005
|149,5005
|-0,4995
|-0,4995
|BTMC SJC
|146,5
|150,5005
|0,000
|-0,4995
|Phú Quý SJC
|147,0004
|150,5005
|-0,3996
|-0,4995
|PNJ TP.HCM
|147,3007
|150,3007
|-0,6993
|-0,6993
|PNJ Hà Nội
|147,3007
|150,3007
|-0,6993
|-0,6993
Ghi chú
Giá vàng nêu trên mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng và khu vực giao dịch.