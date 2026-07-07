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    Cập nhật 09:14 sáng 07/07/2026: Giá vàng giảm 0,4-0,7 triệu, riêng BTMC SJC giữ nguyên giá mua

    Tuệ Nhân07/07/2026 09:10

    Lúc 9h14 sáng 07/07/2026, giá vàng trong nước đồng loạt giảm so với hôm qua, mức giảm phổ biến 0,4-0,7 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua bán tại các thương hiệu lớn.

    Lúc 9h14 sáng ngày 07/07/2026, giá vàng trong nước ghi nhận xu hướng giảm đồng loạt so với hôm qua. Mức giảm phổ biến dao động từ 0,4 đến 0,7 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra tại hầu hết các thương hiệu lớn.

    Riêng BTMC SJC là điểm khác biệt khi giá mua vào giữ nguyên ở mức 146,5 triệu đồng/lượng, không đổi so với hôm qua, trong khi giá bán ra vẫn giảm 0,4995 triệu đồng.

    Điểm nhanh lúc 9h14 sáng

    • SJC: mua 147,5005 triệu đồng (-0,4995), bán 150,5005 triệu đồng (-0,4995)
    • DOJI HN: mua 147,5005 triệu đồng (-0,4995), bán 150,5005 triệu đồng (-0,4995)
    • DOJI SG: mua 147,5005 triệu đồng (-0,4995), bán 150,5005 triệu đồng (-0,4995)
    • BTMH: mua 146,0005 triệu đồng (-0,4995), bán 149,5005 triệu đồng (-0,4995)
    • BTMC SJC: mua 146,5 triệu đồng (đi ngang), bán 150,5005 triệu đồng (-0,4995)
    • Phú Quý SJC: mua 147,0004 triệu đồng (-0,3996), bán 150,5005 triệu đồng (-0,4995)
    • PNJ TP.HCM: mua 147,3007 triệu đồng (-0,6993), bán 150,3007 triệu đồng (-0,6993)
    • PNJ Hà Nội: mua 147,3007 triệu đồng (-0,6993), bán 150,3007 triệu đồng (-0,6993)

    Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

    Thương hiệuMua hôm nay (triệu đồng)Bán hôm nay (triệu đồng)+/- Mua+/- Bán
    SJC147,5005150,5005-0,4995-0,4995
    DOJI HN147,5005150,5005-0,4995-0,4995
    DOJI SG147,5005150,5005-0,4995-0,4995
    BTMH146,0005149,5005-0,4995-0,4995
    BTMC SJC146,5150,50050,000-0,4995
    Phú Quý SJC147,0004150,5005-0,3996-0,4995
    PNJ TP.HCM147,3007150,3007-0,6993-0,6993
    PNJ Hà Nội147,3007150,3007-0,6993-0,6993
    Bảng giá vàng cập nhật sáng 07/07/2026
    Giá vàng hôm nay

    Ghi chú

    Giá vàng nêu trên mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng và khu vực giao dịch.

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      Cập nhật 09:14 sáng 07/07/2026: Giá vàng giảm 0,4-0,7 triệu, riêng BTMC SJC giữ nguyên giá mua
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