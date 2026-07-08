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    Cập nhật 09:14 sáng 08/07/2026: Giá vàng giảm 0,5–1 triệu, riêng BTMC SJC giảm bán chỉ 0,5 triệu

    Tuệ Nhân08/07/2026 09:10

    Lúc 9h14 sáng 08/07/2026, giá vàng các thương hiệu đồng loạt giảm so với hôm qua, mức giảm phổ biến 0,5 triệu đồng/lượng, riêng BTMH giảm sâu nhất tới 1 triệu đồng/lượng cả hai chiều.

    Lúc 9h14 sáng 08/07/2026, giá vàng trong nước đồng loạt giảm so với hôm qua. Mức giảm phổ biến ở chiều bán ra là 0,5 triệu đồng/lượng, trong khi BTMH ghi nhận mức giảm sâu nhất với 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán.

    Điểm nhanh lúc 9h14 sáng

    • SJC: mua 146,5 triệu đồng/lượng (-0,5 triệu), bán 149,5 triệu đồng/lượng (-0,5 triệu)
    • DOJI Hà Nội: mua 146,5 triệu đồng/lượng (-0,5 triệu), bán 149,5 triệu đồng/lượng (-0,5 triệu)
    • DOJI Sài Gòn: mua 146,5 triệu đồng/lượng (-0,5 triệu), bán 149,5 triệu đồng/lượng (-0,5 triệu)
    • BTMH: mua 145 triệu đồng/lượng (-1 triệu), bán 149 triệu đồng/lượng (-1 triệu)
    • BTMC SJC: mua 144,8 triệu đồng/lượng (-0,7 triệu), bán 149,5 triệu đồng/lượng (-0,5 triệu)
    • Phú Quý SJC: mua 146 triệu đồng/lượng (-0,5 triệu), bán 149,5 triệu đồng/lượng (-0,5 triệu)
    • PNJ TP.HCM: mua 146 triệu đồng/lượng (-0,5 triệu), bán 149 triệu đồng/lượng (-0,5 triệu)
    • PNJ Hà Nội: mua 146 triệu đồng/lượng (-0,5 triệu), bán 149 triệu đồng/lượng (-0,5 triệu)
    Giá vàng hôm nay
    Giá vàng hôm nay

    Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

    Thương hiệu Mua hôm nay (triệu đồng/lượng) Bán hôm nay (triệu đồng/lượng) +/- Mua +/- Bán
    SJC 146,5 149,5 -0,5 -0,5
    DOJI Hà Nội 146,5 149,5 -0,5 -0,5
    DOJI Sài Gòn 146,5 149,5 -0,5 -0,5
    BTMH 145 149 -1 -1
    BTMC SJC 144,8 149,5 -0,7 -0,5
    Phú Quý SJC 146 149,5 -0,5 -0,5
    PNJ TP.HCM 146 149 -0,5 -0,5
    PNJ Hà Nội 146 149 -0,5 -0,5

    Ghi chú

    Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng và khu vực.

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      Cập nhật 09:14 sáng 08/07/2026: Giá vàng giảm 0,5–1 triệu, riêng BTMC SJC giảm bán chỉ 0,5 triệu
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