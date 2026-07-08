Cập nhật 09:14 sáng 08/07/2026: Giá vàng giảm 0,5–1 triệu, riêng BTMC SJC giảm bán chỉ 0,5 triệu Lúc 9h14 sáng 08/07/2026, giá vàng các thương hiệu đồng loạt giảm so với hôm qua, mức giảm phổ biến 0,5 triệu đồng/lượng, riêng BTMH giảm sâu nhất tới 1 triệu đồng/lượng cả hai chiều.

Lúc 9h14 sáng 08/07/2026, giá vàng trong nước đồng loạt giảm so với hôm qua. Mức giảm phổ biến ở chiều bán ra là 0,5 triệu đồng/lượng, trong khi BTMH ghi nhận mức giảm sâu nhất với 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán.

Điểm nhanh lúc 9h14 sáng

SJC : mua 146,5 triệu đồng/lượng (-0,5 triệu), bán 149,5 triệu đồng/lượng (-0,5 triệu)

: mua 146,5 triệu đồng/lượng (-0,5 triệu), bán 149,5 triệu đồng/lượng (-0,5 triệu) DOJI Hà Nội : mua 146,5 triệu đồng/lượng (-0,5 triệu), bán 149,5 triệu đồng/lượng (-0,5 triệu)

: mua 146,5 triệu đồng/lượng (-0,5 triệu), bán 149,5 triệu đồng/lượng (-0,5 triệu) DOJI Sài Gòn : mua 146,5 triệu đồng/lượng (-0,5 triệu), bán 149,5 triệu đồng/lượng (-0,5 triệu)

: mua 146,5 triệu đồng/lượng (-0,5 triệu), bán 149,5 triệu đồng/lượng (-0,5 triệu) BTMH : mua 145 triệu đồng/lượng (-1 triệu), bán 149 triệu đồng/lượng (-1 triệu)

: mua 145 triệu đồng/lượng (-1 triệu), bán 149 triệu đồng/lượng (-1 triệu) BTMC SJC : mua 144,8 triệu đồng/lượng (-0,7 triệu), bán 149,5 triệu đồng/lượng (-0,5 triệu)

: mua 144,8 triệu đồng/lượng (-0,7 triệu), bán 149,5 triệu đồng/lượng (-0,5 triệu) Phú Quý SJC : mua 146 triệu đồng/lượng (-0,5 triệu), bán 149,5 triệu đồng/lượng (-0,5 triệu)

: mua 146 triệu đồng/lượng (-0,5 triệu), bán 149,5 triệu đồng/lượng (-0,5 triệu) PNJ TP.HCM : mua 146 triệu đồng/lượng (-0,5 triệu), bán 149 triệu đồng/lượng (-0,5 triệu)

: mua 146 triệu đồng/lượng (-0,5 triệu), bán 149 triệu đồng/lượng (-0,5 triệu) PNJ Hà Nội: mua 146 triệu đồng/lượng (-0,5 triệu), bán 149 triệu đồng/lượng (-0,5 triệu)

Giá vàng hôm nay

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Thương hiệu Mua hôm nay (triệu đồng/lượng) Bán hôm nay (triệu đồng/lượng) +/- Mua +/- Bán SJC 146,5 149,5 -0,5 -0,5 DOJI Hà Nội 146,5 149,5 -0,5 -0,5 DOJI Sài Gòn 146,5 149,5 -0,5 -0,5 BTMH 145 149 -1 -1 BTMC SJC 144,8 149,5 -0,7 -0,5 Phú Quý SJC 146 149,5 -0,5 -0,5 PNJ TP.HCM 146 149 -0,5 -0,5 PNJ Hà Nội 146 149 -0,5 -0,5

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng và khu vực.