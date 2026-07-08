Cập nhật 09:14 sáng 08/07/2026: Giá vàng giảm 0,5–1 triệu, riêng BTMC SJC giảm bán chỉ 0,5 triệu
Lúc 9h14 sáng 08/07/2026, giá vàng các thương hiệu đồng loạt giảm so với hôm qua, mức giảm phổ biến 0,5 triệu đồng/lượng, riêng BTMH giảm sâu nhất tới 1 triệu đồng/lượng cả hai chiều.
Lúc 9h14 sáng 08/07/2026, giá vàng trong nước đồng loạt giảm so với hôm qua. Mức giảm phổ biến ở chiều bán ra là 0,5 triệu đồng/lượng, trong khi BTMH ghi nhận mức giảm sâu nhất với 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán.
Điểm nhanh lúc 9h14 sáng
- SJC: mua 146,5 triệu đồng/lượng (-0,5 triệu), bán 149,5 triệu đồng/lượng (-0,5 triệu)
- DOJI Hà Nội: mua 146,5 triệu đồng/lượng (-0,5 triệu), bán 149,5 triệu đồng/lượng (-0,5 triệu)
- DOJI Sài Gòn: mua 146,5 triệu đồng/lượng (-0,5 triệu), bán 149,5 triệu đồng/lượng (-0,5 triệu)
- BTMH: mua 145 triệu đồng/lượng (-1 triệu), bán 149 triệu đồng/lượng (-1 triệu)
- BTMC SJC: mua 144,8 triệu đồng/lượng (-0,7 triệu), bán 149,5 triệu đồng/lượng (-0,5 triệu)
- Phú Quý SJC: mua 146 triệu đồng/lượng (-0,5 triệu), bán 149,5 triệu đồng/lượng (-0,5 triệu)
- PNJ TP.HCM: mua 146 triệu đồng/lượng (-0,5 triệu), bán 149 triệu đồng/lượng (-0,5 triệu)
- PNJ Hà Nội: mua 146 triệu đồng/lượng (-0,5 triệu), bán 149 triệu đồng/lượng (-0,5 triệu)
Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua
|Thương hiệu
|Mua hôm nay (triệu đồng/lượng)
|Bán hôm nay (triệu đồng/lượng)
|+/- Mua
|+/- Bán
|SJC
|146,5
|149,5
|-0,5
|-0,5
|DOJI Hà Nội
|146,5
|149,5
|-0,5
|-0,5
|DOJI Sài Gòn
|146,5
|149,5
|-0,5
|-0,5
|BTMH
|145
|149
|-1
|-1
|BTMC SJC
|144,8
|149,5
|-0,7
|-0,5
|Phú Quý SJC
|146
|149,5
|-0,5
|-0,5
|PNJ TP.HCM
|146
|149
|-0,5
|-0,5
|PNJ Hà Nội
|146
|149
|-0,5
|-0,5
Ghi chú
Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng và khu vực.