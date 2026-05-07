Cập nhật 09:23 sáng 05/07/2026: Giá vàng đi ngang, các thương hiệu giữ nguyên so với hôm qua
Lúc 9h23 sáng 05/07/2026, giá vàng trong nước không đổi so với hôm qua ở tất cả các thương hiệu, dao động 147,5-148,4 triệu đồng/lượng mua vào và 151-151,4 triệu đồng/lượng bán ra.
Lúc 9h23 sáng 05/07/2026, giá vàng trong nước đứng yên so với phiên hôm qua tại toàn bộ các thương hiệu được khảo sát. SJC, DOJI Hà Nội, DOJI Sài Gòn, PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội cùng niêm yết 148,4 triệu đồng/lượng mua vào và 151,4 triệu đồng/lượng bán ra, không thay đổi so với hôm qua.
Các thương hiệu còn lại gồm BTMH, BTMC SJC và Phú Quý SJC cũng giữ nguyên mức giá so với hôm qua, không ghi nhận biến động ở cả chiều mua và bán.
Điểm nhanh lúc 9h23 sáng 05/07/2026
- SJC: mua 148,4 triệu đồng/lượng (không đổi), bán 151,4 triệu đồng/lượng (không đổi)
- DOJI Hà Nội: mua 148,4 triệu đồng/lượng (không đổi), bán 151,4 triệu đồng/lượng (không đổi)
- DOJI Sài Gòn: mua 148,4 triệu đồng/lượng (không đổi), bán 151,4 triệu đồng/lượng (không đổi)
- BTMH: mua 147,5 triệu đồng/lượng (không đổi), bán 151 triệu đồng/lượng (không đổi)
- BTMC SJC: mua 147,5 triệu đồng/lượng (không đổi), bán 151,4 triệu đồng/lượng (không đổi)
- Phú Quý SJC: mua 148 triệu đồng/lượng (không đổi), bán 151,4 triệu đồng/lượng (không đổi)
- PNJ TP.HCM: mua 148,4 triệu đồng/lượng (không đổi), bán 151,4 triệu đồng/lượng (không đổi)
- PNJ Hà Nội: mua 148,4 triệu đồng/lượng (không đổi), bán 151,4 triệu đồng/lượng (không đổi)
Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua
|Thương hiệu
|Mua hôm nay
|Bán hôm nay
|+/- Mua
|+/- Bán
|SJC
|148,4
|151,4
|0
|0
|DOJI HN
|148,4
|151,4
|0
|0
|DOJI SG
|148,4
|151,4
|0
|0
|BTMH
|147,5
|151
|0
|0
|BTMC SJC
|147,5
|151,4
|0
|0
|Phú Quý SJC
|148
|151,4
|0
|0
|PNJ TP.HCM
|148,4
|151,4
|0
|0
|PNJ Hà Nội
|148,4
|151,4
|0
|0
Ghi chú
Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực. Đơn vị tính: triệu đồng/lượng.