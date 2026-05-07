Cập nhật 09:23 sáng 05/07/2026: Giá vàng đi ngang, các thương hiệu giữ nguyên so với hôm qua Lúc 9h23 sáng 05/07/2026, giá vàng trong nước không đổi so với hôm qua ở tất cả các thương hiệu, dao động 147,5-148,4 triệu đồng/lượng mua vào và 151-151,4 triệu đồng/lượng bán ra.

Lúc 9h23 sáng 05/07/2026, giá vàng trong nước đứng yên so với phiên hôm qua tại toàn bộ các thương hiệu được khảo sát. SJC, DOJI Hà Nội, DOJI Sài Gòn, PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội cùng niêm yết 148,4 triệu đồng/lượng mua vào và 151,4 triệu đồng/lượng bán ra, không thay đổi so với hôm qua.

Các thương hiệu còn lại gồm BTMH, BTMC SJC và Phú Quý SJC cũng giữ nguyên mức giá so với hôm qua, không ghi nhận biến động ở cả chiều mua và bán.

Điểm nhanh lúc 9h23 sáng 05/07/2026

SJC : mua 148,4 triệu đồng/lượng (không đổi), bán 151,4 triệu đồng/lượng (không đổi)

: mua 148,4 triệu đồng/lượng (không đổi), bán 151,4 triệu đồng/lượng (không đổi) DOJI Hà Nội : mua 148,4 triệu đồng/lượng (không đổi), bán 151,4 triệu đồng/lượng (không đổi)

: mua 148,4 triệu đồng/lượng (không đổi), bán 151,4 triệu đồng/lượng (không đổi) DOJI Sài Gòn : mua 148,4 triệu đồng/lượng (không đổi), bán 151,4 triệu đồng/lượng (không đổi)

: mua 148,4 triệu đồng/lượng (không đổi), bán 151,4 triệu đồng/lượng (không đổi) BTMH : mua 147,5 triệu đồng/lượng (không đổi), bán 151 triệu đồng/lượng (không đổi)

: mua 147,5 triệu đồng/lượng (không đổi), bán 151 triệu đồng/lượng (không đổi) BTMC SJC : mua 147,5 triệu đồng/lượng (không đổi), bán 151,4 triệu đồng/lượng (không đổi)

: mua 147,5 triệu đồng/lượng (không đổi), bán 151,4 triệu đồng/lượng (không đổi) Phú Quý SJC : mua 148 triệu đồng/lượng (không đổi), bán 151,4 triệu đồng/lượng (không đổi)

: mua 148 triệu đồng/lượng (không đổi), bán 151,4 triệu đồng/lượng (không đổi) PNJ TP.HCM : mua 148,4 triệu đồng/lượng (không đổi), bán 151,4 triệu đồng/lượng (không đổi)

: mua 148,4 triệu đồng/lượng (không đổi), bán 151,4 triệu đồng/lượng (không đổi) PNJ Hà Nội: mua 148,4 triệu đồng/lượng (không đổi), bán 151,4 triệu đồng/lượng (không đổi)

Giá vàng hôm nay

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Thương hiệu Mua hôm nay Bán hôm nay +/- Mua +/- Bán SJC 148,4 151,4 0 0 DOJI HN 148,4 151,4 0 0 DOJI SG 148,4 151,4 0 0 BTMH 147,5 151 0 0 BTMC SJC 147,5 151,4 0 0 Phú Quý SJC 148 151,4 0 0 PNJ TP.HCM 148,4 151,4 0 0 PNJ Hà Nội 148,4 151,4 0 0

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực. Đơn vị tính: triệu đồng/lượng.