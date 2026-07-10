Cập nhật 09:28 sáng 10/07/2026: Giá vàng tăng 700.000-1.000.000 đồng, riêng BTMH đi ngang Lúc 09:28 sáng 10/07/2026, giá vàng trong nước phổ biến tăng so với hôm qua, SJC và DOJI lên 149.900.900-146.900.900 đồng, riêng BTMH giữ nguyên không đổi.

Lúc 09:28 sáng 10/07/2026, giá vàng trong nước ghi nhận biến động tăng ở hầu hết các thương hiệu so với hôm qua. SJC, DOJI Hà Nội và DOJI Sài Gòn cùng tăng 900.900 đồng ở cả hai chiều mua và bán, lên lần lượt 146.900.900 đồng và 149.900.900 đồng mỗi lượng. Trong khi đó, BTMH là thương hiệu duy nhất giữ giá đi ngang so với phiên trước.

Điểm nhanh lúc 09:28 sáng 10/07/2026

SJC : mua 146.900.900 đồng (+900.900), bán 149.900.900 đồng (+900.900)

: mua 146.900.900 đồng (+900.900), bán 149.900.900 đồng (+900.900) DOJI Hà Nội : mua 146.900.900 đồng (+900.900), bán 149.900.900 đồng (+900.900)

: mua 146.900.900 đồng (+900.900), bán 149.900.900 đồng (+900.900) DOJI Sài Gòn : mua 146.900.900 đồng (+900.900), bán 149.900.900 đồng (+900.900)

: mua 146.900.900 đồng (+900.900), bán 149.900.900 đồng (+900.900) Phú Quý SJC : mua 146.300.100 đồng (+1.000.100), bán 149.900.900 đồng (+900.900)

: mua 146.300.100 đồng (+1.000.100), bán 149.900.900 đồng (+900.900) BTMC SJC : mua 145.000.400 đồng (+400.400), bán 149.900.900 đồng (+900.900)

: mua 145.000.400 đồng (+400.400), bán 149.900.900 đồng (+900.900) PNJ TP.HCM : mua 145.700.700 đồng (+700.700), bán 149.200.700 đồng (+700.700)

: mua 145.700.700 đồng (+700.700), bán 149.200.700 đồng (+700.700) PNJ Hà Nội : mua 145.700.700 đồng (+700.700), bán 149.200.700 đồng (+700.700)

: mua 145.700.700 đồng (+700.700), bán 149.200.700 đồng (+700.700) BTMH: mua 145.000.400 đồng (+400.400), bán 149.000.400 đồng (+400.400)

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Thương hiệu Mua hôm nay Bán hôm nay +/- Mua +/- Bán SJC 146.900.900 149.900.900 +900.900 +900.900 DOJI Hà Nội 146.900.900 149.900.900 +900.900 +900.900 DOJI Sài Gòn 146.900.900 149.900.900 +900.900 +900.900 BTMH 145.000.400 149.000.400 +400.400 +400.400 BTMC SJC 145.000.400 149.900.900 +400.400 +900.900 Phú Quý SJC 146.300.100 149.900.900 +1.000.100 +900.900 PNJ TP.HCM 145.700.700 149.200.700 +700.700 +700.700 PNJ Hà Nội 145.700.700 149.200.700 +700.700 +700.700

Giá vàng hôm nay

Ghi chú

Giá vàng nêu trên mang tính tham khảo tại thời điểm 09:28 sáng ngày 10/07/2026, có thể thay đổi tùy theo từng cửa hàng và khu vực giao dịch.