Cập nhật 09:28 sáng 11/07/2026: Giá vàng đi ngang, riêng PNJ giảm 1 triệu đồng chiều mua Lúc 9h28 sáng 11/07/2026, giá vàng SJC, DOJI, BTMC, Phú Quý giữ nguyên so với hôm qua, trong khi PNJ giảm giá mua 700.000 đồng và giá bán gần 200.000 đồng mỗi lượng.

Lúc 9h28 sáng 11/07/2026, giá vàng trong nước tại phần lớn các thương hiệu lớn không đổi so với hôm qua. Riêng vàng PNJ tại TP.HCM và Hà Nội ghi nhận mức giảm ở cả hai chiều mua vào và bán ra.

Cụ thể, giá mua vào của PNJ giảm 0,699 triệu đồng, còn giá bán ra giảm gần 0,2 triệu đồng mỗi lượng so với hôm qua. Trong khi đó, các thương hiệu SJC, DOJI, BTMH, BTMC và Phú Quý SJC đều giữ nguyên giá so với phiên trước.

Điểm nhanh lúc 9h28 sáng

SJC : mua 146,900 triệu đồng/lượng (không đổi), bán 149,900 triệu đồng/lượng (không đổi)

: mua 146,900 triệu đồng/lượng (không đổi), bán 149,900 triệu đồng/lượng (không đổi) DOJI Hà Nội : mua 146,900 triệu đồng/lượng (không đổi), bán 149,900 triệu đồng/lượng (không đổi)

: mua 146,900 triệu đồng/lượng (không đổi), bán 149,900 triệu đồng/lượng (không đổi) DOJI TP.HCM : mua 146,900 triệu đồng/lượng (không đổi), bán 149,900 triệu đồng/lượng (không đổi)

: mua 146,900 triệu đồng/lượng (không đổi), bán 149,900 triệu đồng/lượng (không đổi) BTMH : mua 145,000 triệu đồng/lượng (không đổi), bán 149,000 triệu đồng/lượng (không đổi)

: mua 145,000 triệu đồng/lượng (không đổi), bán 149,000 triệu đồng/lượng (không đổi) BTMC SJC : mua 145,000 triệu đồng/lượng (không đổi), bán 149,900 triệu đồng/lượng (không đổi)

: mua 145,000 triệu đồng/lượng (không đổi), bán 149,900 triệu đồng/lượng (không đổi) Phú Quý SJC : mua 146,300 triệu đồng/lượng (không đổi), bán 149,900 triệu đồng/lượng (không đổi)

: mua 146,300 triệu đồng/lượng (không đổi), bán 149,900 triệu đồng/lượng (không đổi) PNJ TP.HCM : mua 145,000700 triệu đồng/lượng (giảm 0,699300), bán 149,000200 triệu đồng/lượng (giảm 0,199800)

: mua 145,000700 triệu đồng/lượng (giảm 0,699300), bán 149,000200 triệu đồng/lượng (giảm 0,199800) PNJ Hà Nội: mua 145,000700 triệu đồng/lượng (giảm 0,699300), bán 149,000200 triệu đồng/lượng (giảm 0,199800)

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Thương hiệu Mua hôm nay (triệu đồng/lượng) Bán hôm nay (triệu đồng/lượng) +/- Mua +/- Bán SJC 146,900 149,900 0 0 DOJI Hà Nội 146,900 149,900 0 0 DOJI TP.HCM 146,900 149,900 0 0 BTMH 145,000 149,000 0 0 BTMC SJC 145,000 149,900 0 0 Phú Quý SJC 146,300 149,900 0 0 PNJ TP.HCM 145,000700 149,000200 -0,699300 -0,199800 PNJ Hà Nội 145,000700 149,000200 -0,699300 -0,199800

Giá vàng hôm nay

Ghi chú

Giá vàng nêu trên mang tính tham khảo, có thể chênh lệch theo từng cửa hàng và khu vực giao dịch.