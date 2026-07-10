Thương mại - Dịch vụ Cập nhật giá vàng hôm nay 10/7/2026: Giá vàng 9999, nhẫn trơn SJC BTMC Phú Quý thứ Sáu Giá vàng hôm nay 10/7/2026 trong nước giảm mạnh so với đầu tuần, người mua từ đầu tuần đang lỗ tới 6,8 triệu đồng/lượng dù giá vàng thế giới tăng.

Giá vàng hôm nay 10/7/2026: Mua từ cuối tuần trước, sáng nay bán lại được bao nhiêu?

Nếu mua 1 lượng vàng ngày 5/7 và bán lại trong sáng nay theo giá mua vào hiện tại, người mua có thể thu về từ 144,6 đến 146,8 triệu đồng/lượng, tùy thương hiệu.

Tại Công ty SJC, giá vàng hôm nay 10/7/2026 đang ở mức 146,0 triệu đồng/lượng mua vào và 149,0 triệu đồng/lượng bán ra. So với mức 148,4 - 151,4 triệu đồng/lượng ghi nhận ngày 5/7, vàng miếng SJC đã giảm 2,4 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra. Nếu mua 1 lượng SJC cuối tuần trước với giá 151,4 triệu đồng/lượng, sáng nay bán lại theo giá mua vào chỉ thu về khoảng 146,0 triệu đồng, tương ứng lỗ khoảng 5,4 triệu đồng/lượng.

Biểu đồ giá vàng hôm nay 11/7/2026 và diễn biến giá vàng sau 1 tháng giao dịch

Tại DOJI, giá vàng hôm nay 10/7/2026 đang được giao dịch ở ngưỡng 146,0 triệu đồng/lượng mua vào và 149,0 triệu đồng/lượng bán ra. Đối chiếu với mức 148,4 - 151,4 triệu đồng/lượng ngày 5/7, giá vàng tại DOJI hiện thấp hơn 2,4 triệu đồng/lượng ở mỗi chiều giao dịch. Người mua 1 lượng vàng DOJI từ cuối tuần trước với giá 151,4 triệu đồng, nếu bán lại trong sáng nay sẽ thu về khoảng 146,0 triệu đồng, tạm lỗ khoảng 5,4 triệu đồng/lượng.

Tại PNJ, giá vàng hôm nay 10/7/2026 đi cùng xu hướng giảm của nhóm thương hiệu lớn. Ghi nhận lúc 4h00, vàng miếng PNJ đang ở mức 146,0 triệu đồng/lượng mua vào và 149,0 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 2,4 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với ngày 5/7. Nếu mua 1 lượng vàng PNJ cuối tuần trước ở mức 151,4 triệu đồng/lượng, hôm nay bán lại theo giá mua vào sẽ nhận khoảng 146,0 triệu đồng, thấp hơn giá mua ban đầu khoảng 5,4 triệu đồng.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng hôm nay 10/7/2026 cũng đang giữ ở mức 146,0 - 149,0 triệu đồng/lượng. So với vùng 148,4 - 151,4 triệu đồng/lượng của ngày 5/7, giá vàng tại BTMH đã giảm 2,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. Người mua 1 lượng vàng Bảo Tín Mạnh Hải từ cuối tuần trước với giá 151,4 triệu đồng, sáng nay bán lại có thể thu về khoảng 146,0 triệu đồng, tạm mất khoảng 5,4 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng hôm nay 10/7/2026 ghi nhận mức 144,6 triệu đồng/lượng mua vào và 149,0 triệu đồng/lượng bán ra. So với mức 147,5 triệu đồng/lượng mua vào và 151,4 triệu đồng/lượng bán ra ngày 5/7, giá mua vào tại BTMC hiện giảm 2,9 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra thấp hơn 2,4 triệu đồng/lượng. Nếu mua 1 lượng vàng Bảo Tín Minh Châu cuối tuần trước ở giá 151,4 triệu đồng/lượng, hôm nay bán lại chỉ thu về khoảng 144,6 triệu đồng, tạm lỗ khoảng 6,8 triệu đồng/lượng.

Tại Phú Quý, giá vàng hôm nay 10/7/2026 đang ở mức 145,3 triệu đồng/lượng mua vào và 149,0 triệu đồng/lượng bán ra. Đặt cạnh mức 148,0 - 151,4 triệu đồng/lượng ngày 5/7, giá vàng Phú Quý hiện giảm 2,7 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 2,4 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Người mua 1 lượng vàng Phú Quý từ cuối tuần trước với giá 151,4 triệu đồng, nếu bán lại trong sáng nay sẽ thu về khoảng 145,3 triệu đồng, thấp hơn giá mua ban đầu khoảng 6,1 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay 10/7/2026 tại Mi Hồng đang được mua vào ở mức 146,8 triệu đồng/lượng và bán ra 148,3 triệu đồng/lượng. So với mức 149,0 - 150,5 triệu đồng/lượng ngày 5/7, giá mua vào và bán ra cùng giảm 2,2 triệu đồng/lượng. Nếu mua 1 lượng vàng Mi Hồng cuối tuần trước ở giá 150,5 triệu đồng/lượng, hôm nay bán lại có thể thu về khoảng 146,8 triệu đồng, tạm lỗ khoảng 3,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay Ngày 10/7/2026

(Triệu đồng) Diễn biến trước đó

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 146,0 149,0 +500 +500 Tập đoàn DOJI 146,0 149,0 +500 +500 Mi Hồng 147,2 149,0 +1400 +1700 PNJ 146,0 149,0 +500 +500 Bảo Tín Minh Châu 144,6 149,0 +300 +500 Bảo Tín Mạnh Hải 146,0 149,0 +500 +500 Phú Quý 145,3 149,0 +300 +500

1. DOJI - Cập nhật: 10/7/2026 4:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra AVPL/SJC HN 146.000

▲500K 149.000

▲500K AVPL/SJC HCM 146.000

▲500K 149.000

▲500K AVPL/SJC ĐN 146.000

▲500K 149.000

▲500K

2. PNJ - Cập nhật: 10/7/2026 4:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Khu vực Mua vào Bán ra TPHCM - PNJ 146.000

▲500K 149.000

▲500K Hà Nội - PNJ 146.000

▲500K 149.000

▲500K Đà Nẵng - PNJ 146.000

▲500K 149.000

▲500K Miền Tây - PNJ 146.000

▲500K 149.000

▲500K Tây Nguyên - PNJ 146.000

▲500K 149.000

▲500K Đông Nam Bộ - PNJ 146.000

▲500K 149.000

▲500K

3. AJC - Cập nhật: 10/7/2026 4:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Miếng SJC Hà Nội 146.000

▲500K 149.000

▲500K Miếng SJC Nghệ An 146.000

▲500K 149.000

▲500K Miếng SJC Thái Bình 146.000

▲500K 149.000

▲500K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 145.500

▲500K 148.500

▲500K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 145.500

▲500K 148.500

▲500K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 145.500

▲500K 148.500

▲500K NL 99.99 129.500

▼1000K - NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 130.000

▼1000K - Trang sức 99.9 140.400

▲500K 147.400

▲500K Trang sức 99.99 140.500

▲500K 147.500

▲500K

4. BTMC - Cập nhật: 10/7/2026 4:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC BTMC 144.600

▲300K 149.000

▲500K Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC 144.600

▲300K 149.000

▲500K Nhẫn tròn trơn BTMC 144.600

▲300K 149.000

▲500K Bản vị vàng BTMC 144.600

▲300K 149.000

▲500K Trang sức Rồng Thăng Long 9999 142.600

▲300K 147.600

▲500K Trang sức Rồng Thăng Long 999 142.400

▲300K 147.400

▲500K

5. SJC - Cập nhật: 10/7/2026 4:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 146.000

▲500K 149.000

▲500K Vàng SJC 5 chỉ 146.000

▲500K 149.020

▲500K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 146.000

▲500K 149.030

▲500K

Giá vàng nhẫn 9999 hôm nay 10/7 đang niêm yết giá vàng ngày thứ Sáu ở gần mức 149 triệu đồng/lượng

Giá vàng nhẫn 9999 hôm nay 10/7/2026 ghi nhận tại SJC ở mức 145,7 triệu đồng/lượng mua vào và 148,7 triệu đồng/lượng bán ra.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng nhẫn đang ở mức 146,0 triệu đồng/lượng mua vào và 149,0 triệu đồng/lượng bán ra.

Tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn Vàng Rồng Thăng Long có giá mua vào 144,6 triệu đồng/lượng và bán ra 148,6 triệu đồng/lượng.

Tại DOJI Hà Nội, vàng nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 được mua vào ở mức 144,5 triệu đồng/lượng và bán ra 148,5 triệu đồng/lượng.

Tại PNJ, giá vàng nhẫn đang ở mức 145,0 triệu đồng/lượng mua vào và 148,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Tại Mi Hồng, giá vàng nhẫn ghi nhận 146,8 triệu đồng/lượng mua vào và 148,3 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng trang sức hôm nay 10/7/2026

Giá vàng trang sức hiện dao động ở mức 10,03 triệu - 14,70 triệu đồng/lượng tùy loại tuổi vàng (10K, 14K, 18K, 24K). Để nắm bắt biến động từng phút và so sánh các thương hiệu, bạn có thể xem trực tuyến tại VnExpress hoặc tra cứu chi tiết tại Bảo Tín Minh Châu.

Dưới đây là bảng giá vàng trang sức và vàng nguyên liệu tiêu biểu hôm nay (Đơn vị: 1.000 VNĐ/Chỉ):

Loại Vàng Giá mua vào Giá bán ra Vàng Nữ Trang 999.9 14.300 14.700 Vàng Nữ Trang 916 (22K) 12.845 13.465 Vàng Nữ Trang 750 (18K) 10.035 11.025 Vàng Nữ Trang 585 (14K) 7.610 8.600 Vàng Nữ Trang 416 (10K) 5.125 6.115

(Lưu ý: Giá trên mang tính chất tham khảo, chi phí cuối cùng sẽ cộng thêm tiền công chế tác tùy thuộc vào độ tinh xảo của từng món trang sức).Để

Giá vàng thế giới hôm nay 10/7/2026 tăng vọt qua mức 4.120 USD/ounce, tăng hơn 1%

Giá vàng thế giới hôm nay 10/7/2026 giao ngay ở mức 4.121,1 USD/ounce tính đến 4h00 (giờ Việt Nam), tăng 46,4 USD/ounce so với phiên trước. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (26.471 VND/USD), mức giá này tương đương khoảng 131,5 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế phí - thấp hơn giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày khoảng 17,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới hôm nay 10/7/2026 tăng vọt qua mức 4.120 USD/ounce, tăng hơn 1%

Giá vàng thế giới tăng hơn 1% trong phiên thứ Năm, nhờ lực mua bắt đáy quay trở lại sau khi kim loại quý này rơi xuống mức thấp nhất trong một tuần. Nhà đầu tư đồng thời theo dõi chặt chẽ các diễn biến tại Trung Đông, cũng như tín hiệu mới từ chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ.

Đến 11h35 sáng theo giờ EDT, tương đương 15h35 GMT, giá vàng giao ngay tăng 1,2% lên 4.126,49 USD/ounce. Trước đó, trong phiên thứ Tư, giá vàng đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ ngày 1/7. Trên thị trường hợp đồng tương lai, vàng Mỹ giao tháng 8 tăng 1,4%, lên 4.137,20 USD/ounce.

Bob Haberkorn, chiến lược gia thị trường cấp cao tại StoneX, cho rằng lực mua giá thấp đã xuất hiện sau đợt giảm của phiên trước. Theo ông, trong ngắn hạn, yếu tố có tác động lớn nhất tới vàng vẫn là Fed. Nếu ngân hàng trung ương Mỹ phát tín hiệu mềm mỏng hơn với lãi suất, vàng và bạc có thể được hỗ trợ. Ngược lại, nếu Fed để ngỏ khả năng tiếp tục tăng lãi suất, hai kim loại này có nguy cơ chịu áp lực.

Ở mặt trận địa chính trị, lực lượng vũ trang Iran đã mở các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở quân sự của Mỹ tại các quốc gia vùng Vịnh lân cận, sau những cuộc không kích của Mỹ vào các tỉnh ven biển phía nam và miền đông Iran. Diễn biến này khiến thỏa thuận ngừng bắn mới kéo dài ba tuần chịu thêm sức ép.

Căng thẳng chiến sự có thể đẩy giá năng lượng lên cao, qua đó làm tăng áp lực lạm phát và củng cố kỳ vọng các ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ. Dù vàng thường được xem là kênh phòng ngừa lạm phát, lãi suất cao lại gây bất lợi cho kim loại quý do vàng không mang lại lợi suất cố định.

Theo công cụ CME FedWatch, giới giao dịch hiện định giá khoảng 63% khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 9. Biên bản cuộc họp tháng 6 của Fed cho thấy mối lo về lạm phát đang gia tăng, với một số nhà hoạch định chính sách cho rằng có cơ sở để nâng lãi suất trước khi ngân hàng trung ương quyết định giữ nguyên chính sách.

Nhà đầu tư sẽ tiếp tục chờ dữ liệu lạm phát trong tuần tới và phiên điều trần của Chủ tịch Fed Kevin Warsh trước Quốc hội Mỹ để có thêm manh mối về định hướng tiền tệ. Cùng ngày, HSBC hạ dự báo giá vàng trung bình năm 2026 và 2027 xuống lần lượt 4.560 USD/ounce và 4.925 USD/ounce, từ mức dự báo trước đó là 4.864 USD/ounce và 5.000 USD/ounce.

Trên thị trường kim loại quý khác, bạc giao ngay tăng 3,5% lên 60,34 USD/ounce. Bạch kim tăng 3,2% lên 1.628,22 USD/ounce, còn palladium tăng 3,7% lên 1.256,97 USD/ounce.