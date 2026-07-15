Thương mại - Dịch vụ Cập nhật giá vàng hôm nay 15/7/2026: Giá vàng miếng, nhẫn trơn SJC BTMC DOJI Phú Quý Giá vàng hôm nay 15/7/2026 tăng tới 1 triệu đồng/lượng, SJC bán ra lên mức 148,5 triệu đồng/lượng, vàng thế giới giảm về 4.031 USD/ounce.

Cập nhật giá vàng hôm nay 15/7/2026: Vàng miếng, nhẫn trơn 9999 SJC, BTMC, BTMH, DOJI, Phú Quý và vàng thế giới

Cập nhật lúc 14h30 thứ Tư (15/7/2026), giá vàng tiếp tục đà phục hồi từ sáng. So với giá vàng hôm qua, mặt bằng giá tại nhiều doanh nghiệp lớn tăng từ 700 nghìn đến 1 triệu đồng/lượng, giá bán ra phổ biến hiện đang ở mức 148,2 đến 148,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC, DOJI, PNJ, BTMH hôm nay đang giao dịch ở ngưỡng 145,5 đến 148,5 triệu đồng/lượng, chênh lệch giá vàng ở 2 chiều vẫn ở mức 3 triệu đồng/lượng. So với cùng kỳ hôm qua, giá vàng ở chiều mua vào và bán ra hiện đã tăng thêm 1 triệu đồng/lượng.

Tương tự ở BTMC, giá vàng SJC hôm nay 15/7 tại đây đang giao dịch ở ngưỡng 143,5-148,5 triệu đồng/lượng. So với hôm qua thì giá vàng mua vào và bán ra cùng tăng thêm 1 triệu đồng/lượng. Hiện chênh lệch giá vàng ở 2 chiều đang ở mức 5 triệu đồng/lượng.

Ở Phú Quý, giá vàng đang giao dịch ở mức 145,0-148,5 triệu đồng/lượng. Hiện giá mua vào và bán ra tại đây đều đang tăng 1 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giá vàng ở 2 chiều đang ở mức 3,5 triệu đồng/lượng.

Cuối cùng là Mi Hồng, giá vàng miếng SJC hôm nay 15/7 ghi nhận chiều mua vào đang tăng thêm 800 nghìn đồng/lượng và bán ra đang tăng thêm 500 nghìn đồng/lượng. Hiện chiều mua vào đang ở mức 146,5 triệu đồng/lượng, còn chiều bán ra ở mức 148,0 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay Ngày 15/7/2026

(Triệu đồng) Diễn biến hôm nay

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 145,5 148,5 +1000 +1000 Tập đoàn DOJI 145,5 148,5 +1000 +1000 Mi Hồng 146,5 148,0 +800 +500 PNJ 145,5 148,5 +1000 +1000 Bảo Tín Minh Châu 143,5 148,5 +1000 +1000 Bảo Tín Mạnh Hải 145,5 148,5 +1000 +1000 Phú Quý 145,0 148,5 +1000 +1000

Tại Công ty SJC, vàng nhẫn 9999 có giá mua vào ở mức 144,5 triệu đồng/lượng. Giá bán ra niêm yết ở mức 148,0 triệu đồng/lượng, đưa khoảng cách giữa hai chiều ở mức 3,5 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải ngày thứ Tư 15/7 đang có giá mua vào ở mức 145,5 triệu đồng/lượng, giá bán ra ở mức 148,5 triệu đồng/lượng, mức chênh lệch giữa mua – bán là 3 triệu đồng/lượng.

Tiếp đến giá vàng nhẫn Vàng Rồng Thăng Long tại BTMC có giá mua vào 143,5 triệu đồng/lượng và bán ra 147,5 triệu đồng/lượng. Khoảng cách hai chiều đang ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Tại DOJI, vàng nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 hôm nay 15/7 đang giao dịch ở mức 143,5 triệu đồng/lượng mua vào, giá bán ra ở mức 147,5 triệu đồng/lượng.

PNJ ghi nhận giá mua vàng nhẫn ở mức 143,5 triệu đồng/lượng, còn chiều bán ra ghi nhận ở mức 147,5 triệu đồng/lượng. Với mức giá này, khoảng cách mua – bán tại PNJ đang là 4 triệu đồng/lượng.

Riêng Mi Hồng lúc 9h30 đang có giá mua vào ở mức 146,5 triệu đồng/lượng. Giá bán ra ở mức 148,2 triệu đồng/lượng, hiện biên độ giữa hai chiều đang ở mức 1,7 triệu đồng/lượng.

Tính đến 14h30 ngày 15/7/2026 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay mức 4.021,5 USD/ounce. Ghi nhận giảm 29,2 USD/ounce so với ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.450 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 128,2 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (145,5-148,5 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 20,3 triệu.

Giá vàng hôm nay 15/7/2026: Người mua từ đầu tháng 4 lỗ tới hơn 30 triệu đồng/lượng

Cập nhật lúc 4h00 ngày 15/7/2026, giá vàng miếng trong nước đang thấp hơn đáng kể so với thời điểm đầu tháng 4. So với ngày 1/4/2026, giá mua vào tại các doanh nghiệp đã giảm từ 28,5 đến 31 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra thấp hơn từ 29 đến 29,2 triệu đồng/lượng.

Nếu mua vàng theo giá bán ra ngày 1/4 và bán lại theo giá mua vào sáng nay, người mua đang chịu khoản lỗ từ 30,8 đến 34,2 triệu đồng trên mỗi lượng. Bảo Tín Minh Châu là thương hiệu ghi nhận mức lỗ cao nhất.

Biểu đồ giá vàng hôm nay 15/7/2026 và diễn biến giá vàng sau 1 tháng giao dịch

Giá vàng hôm nay 15/7/2026 tại SJC lỗ 32,2 triệu đồng/lượng

Tại Công ty SJC, giá vàng hôm nay 15/7/2026 đang giao dịch ở mức 144,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 147,5 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

So với ngày 1/4, cả hai chiều hiện cùng giảm 29,2 triệu đồng/lượng. Người mua vàng SJC với giá 176,7 triệu đồng/lượng vào đầu tháng 4, nếu bán lại sáng nay với giá 144,5 triệu đồng/lượng, sẽ lỗ 32,2 triệu đồng/lượng.

Người mua vàng DOJI lỗ 32,2 triệu đồng/lượng

Ở DOJI, vàng miếng sáng nay được mua vào với giá 144,5 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 147,5 triệu đồng/lượng.

Mặt bằng giá hiện tại thấp hơn ngày 1/4 tổng cộng 29,2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào lẫn bán ra. Với người mua tại mức 176,7 triệu đồng/lượng, khoản lỗ tạm tính khi bán lại cho DOJI hiện là 32,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng PNJ giảm 29,2 triệu đồng/lượng so với ngày 1/4

Tiếp đến PNJ, giá vàng hôm nay 15/7/2026 đang ở ngưỡng 144,5–147,5 triệu đồng/lượng, tương ứng giá mua vào và bán ra.

So với mức 173,7–176,7 triệu đồng/lượng ngày 1/4, giá vàng PNJ đã giảm 29,2 triệu đồng/lượng ở mỗi chiều. Người mua vàng từ thời điểm này đang lỗ khoảng 32,2 triệu đồng/lượng nếu bán lại trong sáng 15/7.

Vàng Bảo Tín Mạnh Hải khiến người mua lỗ 32,2 triệu đồng/lượng

Đến Bảo Tín Mạnh Hải, vàng miếng hiện được doanh nghiệp thu mua với giá 144,5 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 147,5 triệu đồng/lượng.

So với đầu tháng 4, giá mua vào và bán ra tại Bảo Tín Mạnh Hải đều thấp hơn 29,2 triệu đồng/lượng. Nếu mua với giá 176,7 triệu đồng/lượng ngày 1/4 rồi bán lại hôm nay, người mua sẽ chịu khoản lỗ 32,2 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu ghi nhận mức lỗ cao nhất 34,2 triệu đồng/lượng

Bảo Tín Minh Châu đang giao dịch vàng miếng ở mức 142,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 147,5 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

So với ngày 1/4, giá mua vào tại doanh nghiệp này giảm tới 31 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra giảm 29,2 triệu đồng/lượng. Người mua vàng với giá 176,7 triệu đồng/lượng hiện chỉ có thể bán lại ở mức 142,5 triệu đồng/lượng, tương ứng khoản lỗ 34,2 triệu đồng/lượng, cao nhất trong nhóm doanh nghiệp được khảo sát.

Mua vàng Phú Quý ngày 1/4 hiện lỗ 32,7 triệu đồng/lượng

Tại Phú Quý, phiên giao dịch ngày 15/7 mở đầu với giá mua vào 144 triệu đồng/lượng và giá bán ra 147,5 triệu đồng/lượng.

So với ngày 1/4, chiều mua vào đã giảm 29,7 triệu đồng/lượng, còn chiều bán ra thấp hơn 29,2 triệu đồng/lượng. Với mức mua ban đầu 176,7 triệu đồng/lượng, người nắm giữ vàng Phú Quý đang lỗ khoảng 32,7 triệu đồng/lượng nếu bán ra sáng nay.

Người mua vàng Mi Hồng lỗ 30,8 triệu đồng/lượng

Cuối cùng là Mi Hồng, giá vàng miếng sáng nay được mua vào ở mức 145,7 triệu đồng/lượng và bán ra với giá 147,5 triệu đồng/lượng.

So với ngày 1/4, giá mua vào tại Mi Hồng đã giảm 28,5 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra giảm 29 triệu đồng/lượng. Người mua vàng với giá 176,5 triệu đồng/lượng hiện chịu khoản lỗ 30,8 triệu đồng/lượng nếu bán lại, thấp nhất trong số các thương hiệu trên.

Như vậy, giá vàng hôm nay 15/7/2026 khiến người mua từ ngày 1/4 đang lỗ phổ biến từ 30,8 đến 34,2 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu có mức lỗ lớn nhất là 34,2 triệu đồng/lượng, tiếp theo là Phú Quý với 32,7 triệu đồng/lượng; SJC, DOJI, PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải cùng ghi nhận mức lỗ 32,2 triệu đồng/lượng.

Bảng giá vàng hôm nay 15/7/2026 của các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ, BTMH, BTMC, Phú Quý và Mi Hồng

Giá vàng hôm nay Ngày 15/7/2026

(Triệu đồng) Diễn biến trước đó

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 144,5 147,5 -900 -900 Tập đoàn DOJI 144,5 147,5 -900 -900 Mi Hồng 145,7 147,5 -600 -500 PNJ 144,5 147,5 -900 -900 Bảo Tín Minh Châu 142,5 147,5 -500 -900 Bảo Tín Mạnh Hải 142,5 146,5 -900 -900 Phú Quý 144,0 147,5 -1000 -900

1. DOJI - Cập nhật: 15/7/2026 4:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra AVPL/SJC HN 144.500

▼900K 147.500

▼900K AVPL/SJC HCM 144.500

▼900K 147.500

▼900K AVPL/SJC ĐN 144.500

▼900K 147.500

▼900K

2. PNJ - Cập nhật: 15/7/2026 4:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Khu vực Mua vào Bán ra TPHCM - PNJ 144.500

▼900K 147.500

▼900K Hà Nội - PNJ 144.500

▼900K 147.500

▼900K Đà Nẵng - PNJ 144.500

▼900K 147.500

▼900K Miền Tây - PNJ 144.500

▼900K 147.500

▼900K Tây Nguyên - PNJ 144.500

▼900K 147.500

▼900K Đông Nam Bộ - PNJ 144.500

▼900K 147.500

▼900K

3. AJC - Cập nhật: 15/7/2026 4:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Miếng SJC Hà Nội 144.500

▼900K 147.500

▼900K Miếng SJC Nghệ An 144.500

▼900K 147.500

▼900K Miếng SJC Thái Bình 144.500

▼900K 147.500

▼900K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 143.200

▼300K 146.700

▼300K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 143.200

▼300K 146.700

▼300K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 143.200

▼300K 146.700

▼300K NL 99.99 129.000

▼500K - NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 129.500

▼500K - Trang sức 99.9 138.600

▼300K 145.600

▼300K Trang sức 99.99 138.700

▼300K 145.700

▼300K

4. BTMC - Cập nhật: 15/7/2026 4:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC BTMC 142.500

▼500K 147.500

▼900K Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC 142.500

▼500K 147.500

▼900K Nhẫn tròn trơn BTMC 142.500

▼500K 147.500

▼900K Bản vị vàng BTMC 142.500

▼500K 147.500

▼900K Trang sức Rồng Thăng Long 9999 140.500

▼500K 145.500

▼900K Trang sức Rồng Thăng Long 999 140.300

▼500K 145.300

▼900K

5. SJC - Cập nhật: 15/7/2026 4:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144.500

▼900K 147.500

▼900K Vàng SJC 5 chỉ 144.500

▼900K 147.520

▼900K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 144.500

▼900K 147.530

▼900K

Giá vàng nhẫn đầu hôm nay sáng 15/7 ghi nhận giá bán ra đang ở dưới mức 147,0 triệu đồng/lượng

Tại Công ty SJC, vàng nhẫn 9999 có giá mua vào ở mức 143,5 triệu đồng/lượng. Giá bán ra niêm yết ở mức 147,0 triệu đồng/lượng, đưa khoảng cách giữa hai chiều ở mức 3,5 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải ngày thứ Tư 15/7 đang có giá mua vào ở mức 144,5 triệu đồng/lượng, giá bán ra ở mức 147,5 triệu đồng/lượng, mức chênh lệch giữa mua – bán là 3 triệu đồng/lượng.

Tiếp đến giá vàng nhẫn Vàng Rồng Thăng Long tại BTMC có giá mua vào 142,5 triệu đồng/lượng và bán ra 146,5 triệu đồng/lượng. Khoảng cách hai chiều đang ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Tại DOJI, vàng nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 hôm nay 15/7 đang giao dịch ở mức 143 triệu đồng/lượng mua vào, giá bán ra ở mức 146,5 triệu đồng/lượng.

PNJ ghi nhận giá mua vàng nhẫn ở mức 143,5 triệu đồng/lượng, còn chiều bán ra ghi nhận ở mức 147,0 triệu đồng/lượng. Với mức giá này, khoảng cách mua – bán tại PNJ đang là 3,5 triệu đồng/lượng.

Riêng Mi Hồng lúc 4h00 đang có giá mua vào ở mức 145,7 triệu đồng/lượng. Giá bán ra ở mức 147,5 triệu đồng/lượng, hiện biên độ giữa hai chiều đang ở mức 1,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trang sức hôm nay sáng 15/7/2026

Giá vàng trang sức tại Việt Nam hiện đang dao động trong khoảng 10.500.000 VNĐ - 37.472.000 VNĐ tùy thuộc vào độ tuổi vàng (10K, 14K, 18K hay 24K), hàm lượng tuổi vàng và thiết kế từng sản phẩm.

Để có đánh giá cụ thể hơn, hãy tham khảo các mức giá cập nhật phổ biến trên thị trường:

Trang sức Vàng 24K (9999): Dao động quanh mức 14.100.000 VNĐ - 14.990.000 VNĐ/chỉ .

Dao động quanh mức . Trang sức Vàng 18K (750): Phổ biến từ 10.050.000 VNĐ - 11.040.000 VNĐ/chỉ .

Phổ biến từ . Trang sức Vàng 14K (585): Giá dao động khoảng 7.621.000 VNĐ - 8.611.000 VNĐ/chỉ .

Giá dao động khoảng . Trang sức Vàng 10K (416): Giá thấp nhất từ 5.134.000 VNĐ - 6.124.000 VNĐ/chỉ.

Lưu ý: Giá bán trang sức thành phẩm thường sẽ cộng thêm tiền gia công và các loại đá đính kèm (nếu có).

Giá vàng thế giới hôm nay sáng 15/7/2026 phục hồi sát mức 4.100 USD/ounce, tăng tới 2%

Tính đến 04h00 ngày 15/7/2026 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay mức 4.078,8 USD/ounce. Ghi nhận tăng 77,7 USD/ounce so với ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.450 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 130,07 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (144,5-147,5 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 17,43 triệu.

Biểu đồ giá vàng thế giới hôm nay 15/7/2026 ghi nhận giá vàng phục hồi sát mức 4.100 USD/ounce

Giá vàng tăng hơn 2% trong phiên giao dịch ngày thứ Ba sau khi số liệu lạm phát của Mỹ thấp hơn dự báo. Kết quả này làm gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ bớt cứng rắn trong chính sách lãi suất.

Tính đến 8h49 sáng theo giờ miền Đông nước Mỹ, giá vàng giao ngay tăng 2,1%, lên 4.083,99 USD/ounce. Trước đó, kim loại quý có thời điểm rơi xuống mức thấp nhất kể từ ngày 1/7. Giá vàng kỳ hạn tại Mỹ cũng tăng 2,2%, đạt 4.091,80 USD/ounce.

Đồng USD giảm 0,6% sau khi báo cáo lạm phát được công bố. Đồng bạc xanh suy yếu giúp vàng trở nên rẻ hơn đối với những nhà đầu tư sử dụng các loại tiền tệ khác, qua đó hỗ trợ sức mua trên thị trường.

Số liệu cho thấy lạm phát tiêu dùng tại Mỹ trong tháng 6 tăng chậm hơn dự kiến. Chỉ số giá tiêu dùng CPI tăng 3,5% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức tăng 4,2% của tháng 5. CPI lõi không thay đổi so với tháng trước, sau khi tăng 0,2% trong tháng 5.

Theo nhà giao dịch kim loại độc lập Tai Wong, báo cáo CPI thấp hơn dự báo có thể làm giảm đáng kể khả năng Fed nâng lãi suất tại các cuộc họp tháng 7 và tháng 9.

Sau khi số liệu được công bố, nhiều nhà đầu tư đã rút khỏi các dự đoán cho rằng Fed sẽ tăng lãi suất tại cuộc họp ngày 28–29/7.

Thị trường hiện chờ bài phát biểu của Chủ tịch Fed Kevin Warsh trước Quốc hội Mỹ về báo cáo chính sách tiền tệ nửa năm. Nhà đầu tư cũng theo dõi số liệu chỉ số giá sản xuất PPI của Mỹ, dự kiến được công bố vào ngày thứ Tư.

Bên cạnh yếu tố lãi suất, căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục tác động đến giá vàng. Iran đã phóng tên lửa đạn đạo vào một căn cứ không quân Mỹ tại Jordan, còn Mỹ tiến hành các cuộc tấn công kéo dài khoảng 5 giờ nhằm vào nhiều mục tiêu của Iran.

Xung đột liên quan đến quyền kiểm soát eo biển Hormuz đã đẩy giá dầu lên mức cao nhất trong bốn tuần. Giá năng lượng tăng có thể khiến lạm phát Mỹ tiếp tục chịu áp lực trong tháng này.

Tai Wong dự báo căng thẳng với Iran có thể giúp giá vàng hướng tới vùng 4.200 USD/ounce trong vài phiên tới. Tuy nhiên, đà tăng có thể bị hạn chế nếu giá dầu cao làm gia tăng lạm phát và buộc các ngân hàng trung ương duy trì lãi suất ở mức cao lâu hơn.

Lãi suất cao thường gây bất lợi cho vàng vì kim loại quý không mang lại lợi suất định kỳ như trái phiếu hay tiền gửi.