Thương mại - Dịch vụ Cập nhật giá vàng hôm nay 25/7/2026: SJC, nhẫn trơn 9999 BTMC DOJI Phú Quý thứ Bảy Giá vàng hôm nay 25/7/2026 khiến người mua từ đầu tháng 2 lỗ 35–36,5 triệu đồng/lượng, trong khi vàng thế giới tăng lên 4.067,2 USD/ounce.

Giá vàng hôm nay 25/7/2026 ghi nhận người mua “bốc hơi” tới 36,5 triệu đồng sau gần nửa năm

Giá vàng hôm nay 25/7/2026 giảm rất sâu so với đầu tháng 2. Nếu mua vàng miếng theo giá bán ra ngày 1/2 rồi bán lại theo giá mua vào hiện tại, người mua đang lỗ từ 35 đến 36,5 triệu đồng/lượng sau gần 6 tháng.

Tại SJC, giá vàng miếng hôm nay được giao dịch ở mức 135,5 triệu đồng/lượng mua vào và 140,5 triệu đồng/lượng bán ra. Ngày 1/2/2026, giá bán ra của vàng SJC ở mức 172 triệu đồng/lượng. Như vậy, người mua từ đầu tháng 2 nếu bán lại trong ngày 25/7 theo giá mua vào sẽ lỗ 36,5 triệu đồng/lượng.

PNJ cũng đang chốt giá vàng miếng ở mức 135,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 140,5 triệu đồng/lượng chiều bán ra. So với mức giá bán ra 172 triệu đồng/lượng ngày 1/2, người mua vàng tại PNJ hiện chịu khoản lỗ tạm tính 36,5 triệu đồng/lượng.

Ở DOJI, giá vàng hôm nay 25/7/2026 đứng tại 135,5 triệu đồng/lượng mua vào và 140,5 triệu đồng/lượng bán ra. Người mua vàng DOJI với giá 172 triệu đồng/lượng vào đầu tháng 2, nếu bán lại theo giá thu mua hôm nay, đã mất 36,5 triệu đồng trên mỗi lượng vàng.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, vàng miếng được mua vào với giá 135,5 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 140,5 triệu đồng/lượng. Đặt cạnh giá bán ra 172 triệu đồng/lượng ngày 1/2, khoản lỗ của người mua vàng tại đây sau gần 6 tháng lên tới 36,5 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu ghi nhận giá mua vào hôm nay ở mức 135,5 triệu đồng/lượng, còn chiều bán ra đạt 140,5 triệu đồng/lượng. Nếu mua vàng tại BTMC ngày 1/2 với giá bán ra 172 triệu đồng/lượng, người mua hiện lỗ 36,5 triệu đồng/lượng khi bán lại.

Với Phú Quý, giá vàng miếng ngày 25/7 dừng ở mức 135,5 triệu đồng/lượng mua vào và 140,5 triệu đồng/lượng bán ra. So với giá bán ra 172 triệu đồng/lượng vào đầu tháng 2, giá trị mỗi lượng vàng của người mua đã “bốc hơi” 36,5 triệu đồng nếu bán lại trong hôm nay.

Riêng Mi Hồng, giá vàng miếng SJC hiện được mua vào ở mức 137 triệu đồng/lượng và bán ra với giá 139,5 triệu đồng/lượng. Ngày 1/2, thương hiệu này bán vàng ở mức 172 triệu đồng/lượng. Người mua từ thời điểm trên nếu bán lại hôm nay sẽ chịu khoản lỗ khoảng 35 triệu đồng/lượng, thấp nhất trong nhóm thương hiệu được cập nhật.

Nhìn chung, giá vàng hôm nay 25/7/2026 đang thấp hơn rất nhiều so với vùng giá đầu tháng 2. Dù giá bán ra hiện phổ biến ở mức 140,5 triệu đồng/lượng, người mua chỉ có thể bán lại theo mức thu mua từ 135,5 đến 137 triệu đồng/lượng. Vì vậy, khoản lỗ thực tế sau gần 6 tháng dao động từ 35 đến 36,5 triệu đồng/lượng, trong đó SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý cùng ghi nhận mức lỗ cao nhất.

Giá vàng hôm nay Ngày 25/7/2026

(Triệu đồng) Diễn biến trước đó

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 135,5 140,5 +500 +500 Tập đoàn DOJI 135,5 140,5 +500 +500 Mi Hồng 136,5 139,0 +1000 +1000 PNJ 135,5 140,5 +500 +500 Bảo Tín Minh Châu 135,5 140,5 +500 +500 Bảo Tín Mạnh Hải 135,5 140,5 +500 +1000 Phú Quý 135,5 140,5 +500 +500

1. SJC - Cập nhật: 25/7/2026 4:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 135.000.000

▲ 1.000.000 140.000.000

▲ 1.000.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135.500.000

▲ 500.000 140.500.000

▲ 500.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 5 chỉ 135.500.000

▲ 500.000 140.520.000

▲ 500.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 135.500.000

▲ 500.000 140.530.000

▲ 500.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 135.000.000

▲ 1.000.000 140.100.000

▲ 1.000.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99,99% 132.000.000

▲ 1.000.000 138.000.000

▲ 1.000.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99% 129.633.663

▲ 990.099 136.633.663

▲ 990.099 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 75% 93.860.351

▲ 750.075 103.660.351

▲ 750.075 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 68% 84.199.384

▲ 680.068 93.999.384

▲ 680.068 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 61% 74.538.418

▲ 610.061 84.338.418

▲ 610.061 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 58,3% 70.812.046

▲ 583.059 80.612.046

▲ 583.059 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 41,7% 47.901.755

▲ 417.042 57.701.755

▲ 417.042 Miền Bắc Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136.500.000

▲ 1.500.000 141.500.000

▲ 1.500.000 Hạ Long Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135.500.000

▲ 500.000 140.500.000

▲ 500.000 Hải Phòng Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135.500.000

▲ 500.000 140.500.000

▲ 500.000 Miền Trung Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135.500.000

▲ 500.000 140.500.000

▲ 500.000 Huế Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135.500.000

▲ 500.000 140.500.000

▲ 500.000 Quảng Ngãi Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135.500.000

▲ 500.000 140.500.000

▲ 500.000 Biên Hòa Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135.500.000

▲ 500.000 140.500.000

▲ 500.000 Miền Tây Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135.500.000

▲ 500.000 140.500.000

▲ 500.000 Bạc Liêu Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135.500.000

▲ 500.000 140.500.000

▲ 500.000 Cà Mau Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135.500.000

▲ 500.000 140.500.000

▲ 500.000

2. BTMC - Cập nhật: 25/7/2026 4:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội VÀNG MIẾNG SJC 135.500.000

▲ 500.000 140.500.000

▲ 500.000 Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 135.650.000

▼ 1.150.000 141.650.000

▼ 950.000 Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 135.450.000

▼ 1.150.000 141.450.000

▼ 950.000 Hà Nội VÀNG MIẾNG VRTL BẢO TÍN MINH CHÂU 138.850.000

▼ 950.000 142.650.000

▼ 950.000 Hà Nội NHẪN TRÒN TRƠN BẢO TÍN MINH CHÂU 138.850.000

▼ 950.000 142.650.000

▼ 950.000 Hà Nội QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU 138.850.000

▼ 950.000 142.650.000

▼ 950.000 Vàng HTBT Vàng 999.9 (24k) 132.700.000

±0 0

±0 Vàng Thị Trường Vàng 999.9 (24k) 129.150.000

▼ 2.550.000 0

±0

3. PNJ - Cập nhật: 25/7/2026 4:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội SJC 135.500.000

▲ 500.000 140.500.000

▲ 500.000 TPHCM PNJ 135.500.000

▲ 500.000 140.500.000

▲ 500.000 TPHCM SJC 135.500.000

▲ 500.000 140.500.000

▲ 500.000 Hà Nội PNJ 135.500.000

▲ 500.000 140.500.000

▲ 500.000 Đà Nẵng PNJ 135.500.000

▲ 500.000 140.500.000

▲ 500.000 Đà Nẵng SJC 135.500.000

▲ 500.000 140.500.000

▲ 500.000 Miền Tây PNJ 135.500.000

▲ 500.000 140.500.000

▲ 500.000 Miền Tây SJC 135.500.000

▲ 500.000 140.500.000

▲ 500.000 Tây Nguyên PNJ 135.500.000

▲ 500.000 140.500.000

▲ 500.000 Tây Nguyên SJC 135.500.000

▲ 500.000 140.500.000

▲ 500.000 Đông Nam Bộ PNJ 135.500.000

▲ 500.000 140.500.000

▲ 500.000 Đông Nam Bộ SJC 135.500.000

▲ 500.000 140.500.000

▲ 500.000 Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9 135.500.000

▲ 500.000 140.500.000

▲ 500.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999.9 133.000.000

▼ 500.000 138.000.000

▼ 500.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999 132.860.000

▼ 500.000 137.860.000

▼ 500.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 99 130.420.000

▼ 500.000 136.620.000

▼ 500.000 Giá vàng nữ trang Vàng 916 (22K) 120.210.000

▼ 460.000 126.410.000

▼ 460.000 Giá vàng nữ trang Vàng 750 (18K) 93.600.000

▼ 380.000 103.500.000

▼ 380.000 Giá vàng nữ trang Vàng 680 (16.3K) 83.940.000

▼ 340.000 93.840.000

▼ 340.000 Giá vàng nữ trang Vàng 650 (15.6K) 79.800.000

▼ 330.000 89.700.000

▼ 330.000 Giá vàng nữ trang Vàng 610 (14.6K) 74.280.000

▼ 310.000 84.180.000

▼ 310.000 Giá vàng nữ trang Vàng 585 (14K) 70.830.000

▼ 290.000 80.730.000

▼ 290.000 Giá vàng nữ trang Vàng 416 (10K) 47.510.000

▼ 210.000 57.410.000

▼ 210.000 Giá vàng nữ trang Vàng 375 (9K) 41.850.000

▼ 190.000 51.750.000

▼ 190.000 Giá vàng nữ trang Vàng 333 (8K) 36.050.000

▼ 170.000 45.950.000

▼ 170.000 Giá vàng nữ trang Vàng Kim Bảo 999.9 135.500.000

▲ 500.000 140.500.000

▲ 500.000 Giá vàng nữ trang Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 135.500.000

▲ 500.000 140.500.000

▲ 500.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 9920 130.700.000

▼ 490.000 136.900.000

▼ 490.000 Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 128.000.000

▼ 1.500.000 0

±0 Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99 125.470.000

▼ 1.490.000 0

±0

4. Phú Quý - Cập nhật: 25/7/2026 4:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 135.500.000

▲ 500.000 140.500.000

▲ 500.000 Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 135.500.000

▲ 500.000 140.500.000

▲ 500.000 Phú quý 1 lượng 99.9 135.400.000

▲ 500.000 140.400.000

▲ 500.000 Vàng trang sức 999.9 134.500.000

▲ 1.000.000 139.500.000

▲ 1.000.000 Vàng trang sức 999 134.400.000

▲ 1.000.000 139.400.000

▲ 1.000.000 Vàng trang sức 99 133.155.000

▲ 990.000 138.105.000

▲ 990.000 Vàng trang sức 98 131.810.000

▲ 980.000 136.710.000

▲ 980.000 Vàng 999.9 phi SJC 129.000.000

▲ 500.000 0

±0

5. DOJI - Cập nhật: 25/7/2026 4:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội AVPL 138.000.000

▼ 1.000.000 142.500.000

▼ 1.000.000 Hà Nội Nhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng 138.000.000

▼ 1.000.000 142.500.000

▼ 1.000.000 Hà Nội Nữ trang 99.99 135.500.000

±0 140.500.000

±0 Hà Nội Nữ trang 99.9 135.000.000

±0 140.000.000

±0 Hà Nội Nữ trang 99 134.300.000

±0 140.000.000

±0

Sáng sớm ngày 25/7/2026, tại SJC, vàng nhẫn 9999 có giá mua vào 135 triệu đồng/lượng và bán ra 140 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giữa hai chiều giao dịch ở mức 5 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch vàng nhẫn với giá 135,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 140,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Khoảng cách mua – bán cũng duy trì ở mức 5 triệu đồng/lượng.

Tại DOJI, nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 được mua vào với giá 138 triệu đồng/lượng và bán ra 142,5 triệu đồng/lượng. Mức chênh lệch giữa hai chiều là 4,5 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu có giá vàng nhẫn cao nhất trong nhóm thương hiệu được cập nhật. Vàng Rồng Thăng Long 9999 được mua vào ở mức 138,5 triệu đồng/lượng và bán ra 142,65 triệu đồng/lượng, tương ứng khoảng cách mua – bán 4,15 triệu đồng/lượng.

Tại Phú Quý, vàng nhẫn 9999 đang được giao dịch ở mức 135,5 triệu đồng/lượng mua vào và 140,5 triệu đồng/lượng bán ra. Chênh lệch giữa hai chiều ở mức 5 triệu đồng/lượng.

PNJ cũng đưa giá vàng nhẫn về vùng 135,5–140,5 triệu đồng/lượng. Người mua phải trả cao hơn 5 triệu đồng/lượng so với mức doanh nghiệp thu mua lại.

Giá vàng thế giới hôm nay 25/7/2026 tăng vượt mức 4.600 USD/ounce

Tính đến 4h00 ngày 25/7/2026 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới hôm nay giao ngay ở mức 4.067,2 USD/ounce, tăng 34,89 USD/ounce so với ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.319 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 129,1 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (135,5-140,5 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 11,9 triệu.

Biểu đồ giá vàng thế giới hôm nay 25/7/2026 ghi nhận tăng vượt mức 4.060 USD/ounce

Giá vàng thế giới đi ngang trong phiên thứ Sáu, trong bối cảnh giá dầu Brent giảm trở lại sau khi vượt mốc 100 USD/thùng. Nhà đầu tư tiếp tục theo dõi căng thẳng tại Trung Đông và đánh giá tác động của xung đột đối với lạm phát, trước khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) công bố quyết định lãi suất vào tuần tới.

Lúc 9h17 theo giờ miền Đông nước Mỹ, tương đương 13h17 GMT, giá vàng giao ngay giữ nguyên ở mức 4.046,10 USD/ounce. Trước đó, kim loại quý đã giảm khoảng 2% trong phiên liền trước. Dù vậy, tính chung cả tuần, giá vàng vẫn tăng 0,7% nhờ lực mua bắt đáy xuất hiện vào đầu tuần.

Ông Tai Wong, một nhà giao dịch kim loại độc lập, cho rằng giá vàng và bạc đang hình thành vùng hỗ trợ quanh mức lần lượt 3.950 USD/ounce và 55 USD/ounce, dù lợi suất trái phiếu vẫn tăng. Theo ông, giá vàng có thể giảm thêm nếu chiến sự leo thang mạnh, nhưng kim loại quý đang có cơ hội phục hồi. Việc Fed giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp tuần tới cũng có thể hỗ trợ giá vàng.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu Brent giảm hơn 3%. Phiên trước đó, dầu đã tăng hơn 7% và vượt 100 USD/thùng lần đầu tiên kể từ tháng 5. Đà tăng xuất hiện sau khi lực lượng Houthi thân Iran tuyên bố tấn công hai tàu chở dầu của Saudi Arabia trên Biển Đỏ.

Giá vàng hiện đã giảm khoảng 23% kể từ khi cuộc chiến giữa Mỹ và Iran bắt đầu vào cuối tháng 2. Nguyên nhân chính là thị trường lo ngại lạm phát do chiến tranh có thể khiến lãi suất duy trì ở mức cao trong thời gian dài hơn.

Vàng thường được xem là tài sản phòng ngừa lạm phát. Tuy nhiên, khi lãi suất tăng, sức hấp dẫn của vàng thường suy yếu do kim loại quý này không mang lại lợi suất định kỳ.

Giới đầu tư đang chờ kết quả cuộc họp chính sách của Fed vào tuần tới. Phần lớn thị trường dự báo ngân hàng trung ương Mỹ sẽ giữ nguyên lãi suất trong lần họp này.

Theo công cụ CME FedWatch, các nhà giao dịch đang đánh giá khoảng 80% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất vào tháng 9.

Các chuyên gia của ING cho rằng đà phục hồi gần đây của vàng chủ yếu đến từ hoạt động mua bắt đáy và đóng các vị thế bán. Diễn biến này xuất hiện sau khi giá vàng giảm mạnh từ mức kỷ lục hồi đầu năm.

ING nhận định giá dầu cao và lợi suất trái phiếu tăng có thể hạn chế khả năng phục hồi của vàng. Mốc 4.000 USD/ounce được xem là vùng giá quan trọng cần theo dõi trong ngắn hạn.

Trên thị trường kim loại quý khác, giá bạc giao ngay tăng 0,4%, lên 57,92 USD/ounce. Giá bạch kim giảm 1,3%, xuống 1.582,40 USD/ounce, còn palladium mất 1%, lùi về 1.244,24 USD/ounce.