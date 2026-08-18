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    Cập nhật giá vàng sáng 18/8/2026: SJC, nhẫn trơn 9999 BTMC DOJI Phú Quý thứ Ba

    Văn Khoa 18/08/2026 09:06

    Giá vàng hôm nay 18/8/2026 dao động 141 - 144,8 triệu đồng/lượng. Người mua vàng trước nghỉ lễ 30/4 - 1/5 hiện lỗ tới 25 triệu đồng/lượng.

    Giá vàng hôm nay 18/8/2026: Mua trước nghỉ lễ 30/4-1/5, nay lỗ tới 25 triệu đồng/lượng

    Giá vàng trong nước ngày 18/8 giao dịch trong khoảng 141 – 144,8 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Sau 111 ngày, người mua vàng ngay trước kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, nếu bán lại lúc này, sẽ lỗ từ 23,7 – 25 triệu đồng mỗi lượng, tương đương 2,37 – 2,5 triệu đồng mỗi chỉ.

    So với thời điểm cuối tháng 4, diễn biến giá vàng cho thấy mặt bằng hiện tại đã giảm đáng kể. Mức lỗ thực tế của người mua trước kỳ nghỉ lễ khác nhau tùy giá thu mua của từng thương hiệu.

    Tại SJC, giá vàng miếng mua vào ở mức 141 triệu đồng và bán ra 144 triệu đồng/lượng. Người mua ngày 29/4 với giá 166 triệu đồng, nếu chốt bán hôm nay chỉ thu về 141 triệu đồng, chịu lỗ 25 triệu đồng mỗi lượng.

    PNJ Hà Nội cũng niêm yết giá vàng miếng ở mức 141 – 144 triệu đồng/lượng. So với giá bán 166 triệu đồng ngày 29/4, khách mua vàng trước kỳ nghỉ lễ đang tạm lỗ 25 triệu đồng mỗi lượng, tương đương hơn 15% số tiền bỏ ra.

    Tại DOJI, vàng miếng được mua vào với giá 141 triệu đồng và bán ra 144 triệu đồng/lượng. Người xuống tiền ở mức 166 triệu đồng ngày 29/4 cũng mất 25 triệu đồng mỗi lượng nếu bán lại hôm nay.

    Phú Quý giữ giá vàng miếng ở mức 141 – 144 triệu đồng/lượng. Khoản đầu tư 166 triệu đồng trước kỳ nghỉ lễ hiện chỉ có thể thu về 141 triệu đồng, tương ứng mức lỗ 25 triệu đồng mỗi lượng.

    Bảo Tín Mạnh Hải mua vào 141,2 triệu đồng và bán ra 144,2 triệu đồng/lượng. Người mua với giá 166 triệu đồng ngày 29/4 đang tạm lỗ 24,8 triệu đồng mỗi lượng, thấp hơn nhóm SJC, PNJ, DOJI và Phú Quý 200.000 đồng.

    Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng ở mức 141,8 – 144,8 triệu đồng/lượng, cao nhất thị trường ở cả hai chiều. Nhờ giá thu mua tốt hơn, khách mua với giá 166 triệu đồng trước lễ hiện lỗ 24,2 triệu đồng mỗi lượng.

    Tại Mi Hồng, giá vàng miếng được mua vào ở mức 141,8 triệu đồng và bán ra 143,3 triệu đồng/lượng. Người mua ngày 29/4 với giá 165,5 triệu đồng, nếu bán lại hôm nay sẽ lỗ 23,7 triệu đồng mỗi lượng, thấp nhất trong nhóm khảo sát.

    Giá vàng hôm nay
    		Ngày 18/8/2026
    (Triệu đồng)
    		Diễn biến mới nhất
    (nghìn đồng/lượng)
    Mua vào
    		Bán ra
    		Mua vào
    		Bán ra
    SJC tại Hà Nội
    		141,2144,2
    		+200+200
    Tập đoàn DOJI
    		141,2144,2
    		+200+200
    Mi Hồng
    		141,3142,8
    		--
    PNJ
    		141,2144,2
    		+200+200
    Bảo Tín Minh Châu
    		141,8144,8
    		+1100+400
    Bảo Tín Mạnh Hải141,2144,2
    		+900+900
    Phú Quý141,2144,2
    		+200+200
    1. BTMC - Cập nhật: 18/8/2026 4:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua.
    Giá vàng trong nướcMuaBán
    Hà Nội VÀNG MIẾNG SJC141.800.000
    ▲1.100.000    		144.800.000
    ▲400.000
    Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9139.500.000
    ▲800.000    		144.500.000
    ▲800.000
    Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9139.300.000
    ▲800.000    		144.300.000
    ▲800.000
    Hà Nội VÀNG MIẾNG VRTL BẢO TÍN MINH CHÂU141.500.000
    ▲800.000    		145.500.000
    ▲800.000
    Hà Nội NHẪN TRÒN TRƠN BẢO TÍN MINH CHÂU141.500.000
    ▲800.000    		145.500.000
    ▲800.000
    Hà Nội QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU141.500.000
    ▲800.000    		145.500.000
    ▲800.000
    Vàng Thị Trường Vàng 999.9 (24k)134.500.000
    ▲800.000    		0
    ±0
    2. SJC - Cập nhật: 18/8/2026 4:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua.
    Giá vàng trong nướcMuaBán
    TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ140.700.000
    ▲200.000    		143.700.000
    ▲200.000
    TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 1L, 10L, 1KG141.200.000
    ▲200.000    		144.200.000
    ▲200.000
    TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 5 chỉ141.200.000
    ▲200.000    		144.220.000
    ▲200.000
    TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ141.200.000
    ▲200.000    		144.230.000
    ▲200.000
    TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ140.700.000
    ▲200.000    		143.800.000
    ▲200.000
    TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99,99%137.700.000
    ▲200.000    		142.200.000
    ▲200.000
    TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99%133.792.079
    ▲198.020    		140.792.079
    ▲198.020
    TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 75%97.010.666
    ▲150.015    		106.810.666
    ▲150.015
    TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 68%87.055.670
    ▲136.014    		96.855.670
    ▲136.014
    TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 61%77.100.675
    ▲122.013    		86.900.675
    ▲122.013
    TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 58,3%73.260.891
    ▲116.612    		83.060.891
    ▲116.612
    TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 41,7%49.653.330
    ▲83.409    		59.453.330
    ▲83.409
    Miền Bắc Vàng SJC 1L, 10L, 1KG141.200.000
    ▲200.000    		144.200.000
    ▲200.000
    Hạ Long Vàng SJC 1L, 10L, 1KG141.200.000
    ▲200.000    		144.200.000
    ▲200.000
    Hải Phòng Vàng SJC 1L, 10L, 1KG141.200.000
    ▲200.000    		144.200.000
    ▲200.000
    Miền Trung Vàng SJC 1L, 10L, 1KG141.200.000
    ▲200.000    		144.200.000
    ▲200.000
    Huế Vàng SJC 1L, 10L, 1KG141.200.000
    ▲200.000    		144.200.000
    ▲200.000
    Quảng Ngãi Vàng SJC 1L, 10L, 1KG141.200.000
    ▲200.000    		144.200.000
    ▲200.000
    Biên Hòa Vàng SJC 1L, 10L, 1KG141.200.000
    ▲200.000    		144.200.000
    ▲200.000
    Miền Tây Vàng SJC 1L, 10L, 1KG141.200.000
    ▲200.000    		144.200.000
    ▲200.000
    Bạc Liêu Vàng SJC 1L, 10L, 1KG141.200.000
    ▲200.000    		144.200.000
    ▲200.000
    Cà Mau Vàng SJC 1L, 10L, 1KG141.200.000
    ▲200.000    		144.200.000
    ▲200.000
    3. PNJ - Cập nhật: 18/8/2026 4:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua.
    Giá vàng trong nướcMuaBán
    Hà Nội SJC141.200.000
    ▲200.000    		144.200.000
    ▲200.000
    TPHCM PNJ140.500.000
    ▲200.000    		144.100.000
    ▲200.000
    TPHCM SJC141.200.000
    ▲200.000    		144.200.000
    ▲200.000
    Hà Nội PNJ140.500.000
    ▲200.000    		144.100.000
    ▲200.000
    Đà Nẵng PNJ140.500.000
    ▲200.000    		144.100.000
    ▲200.000
    Đà Nẵng SJC141.200.000
    ▲200.000    		144.200.000
    ▲200.000
    Miền Tây PNJ140.500.000
    ▲200.000    		144.100.000
    ▲200.000
    Miền Tây SJC141.200.000
    ▲200.000    		144.200.000
    ▲200.000
    Tây Nguyên PNJ140.500.000
    ▲200.000    		144.100.000
    ▲200.000
    Tây Nguyên SJC141.200.000
    ▲200.000    		144.200.000
    ▲200.000
    Đông Nam Bộ PNJ140.500.000
    ▲200.000    		144.100.000
    ▲200.000
    Đông Nam Bộ SJC141.200.000
    ▲200.000    		144.200.000
    ▲200.000
    Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9140.500.000
    ▲200.000    		144.100.000
    ▲200.000
    Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999.9138.100.000
    ▲600.000    		143.100.000
    ▲600.000
    Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999137.960.000
    ▲600.000    		142.960.000
    ▲600.000
    Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 99135.470.000
    ▲590.000    		141.670.000
    ▲590.000
    Giá vàng nữ trang Vàng 916 (22K)124.880.000
    ▲550.000    		131.080.000
    ▲550.000
    Giá vàng nữ trang Vàng 750 (18K)97.430.000
    ▲450.000    		107.330.000
    ▲450.000
    Giá vàng nữ trang Vàng 680 (16.3K)87.410.000
    ▲410.000    		97.310.000
    ▲410.000
    Giá vàng nữ trang Vàng 650 (15.6K)83.120.000
    ▲390.000    		93.020.000
    ▲390.000
    Giá vàng nữ trang Vàng 610 (14.6K)77.390.000
    ▲360.000    		87.290.000
    ▲360.000
    Giá vàng nữ trang Vàng 585 (14K)73.810.000
    ▲350.000    		83.710.000
    ▲350.000
    Giá vàng nữ trang Vàng 416 (10K)49.630.000
    ▲250.000    		59.530.000
    ▲250.000
    Giá vàng nữ trang Vàng 375 (9K)43.760.000
    ▲220.000    		53.660.000
    ▲220.000
    Giá vàng nữ trang Vàng 333 (8K)37.750.000
    ▲200.000    		47.650.000
    ▲200.000
    Giá vàng nữ trang Vàng Kim Bảo 999.9140.500.000
    ▲200.000    		144.100.000
    ▲200.000
    Giá vàng nữ trang Vàng Phúc Lộc Tài 999.9140.500.000
    ▲200.000    		144.100.000
    ▲200.000
    Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 9920135.760.000
    ▲600.000    		141.960.000
    ▲600.000
    Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99135.000.000
    ▲200.000    		0
    ±0
    Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99132.400.000
    ▲200.000    		0
    ±0
    4. Phú Quý - Cập nhật: 18/8/2026 4:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua.
    Giá vàng trong nướcMuaBán
    Vàng miếng SJC141.200.000
    ▲200.000    		144.200.000
    ▲200.000
    Nhẫn tròn Phú Quý 999.9141.200.000
    ▲200.000    		144.200.000
    ▲200.000
    Phú quý 1 lượng 99.9141.100.000
    ▲200.000    		144.100.000
    ▲200.000
    Vàng trang sức 999.9138.500.000
    ▲500.000    		143.500.000
    ▲500.000
    Vàng trang sức 999138.400.000
    ▲500.000    		143.400.000
    ▲500.000
    Vàng trang sức 99137.115.000
    ▲495.000    		142.065.000
    ▲495.000
    Vàng trang sức 98135.730.000
    ▲490.000    		140.630.000
    ▲490.000
    Vàng 999.9 phi SJC136.000.000
    ▲500.000    		0
    ±0
    5. DOJI - Cập nhật: 18/8/2026 4:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua.
    Giá vàng trong nướcMuaBán
    Hà Nội AVPL141.200.000
    ▲700.000    		145.200.000
    ▲700.000
    Hà Nội Nhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng141.200.000
    ▲700.000    		145.200.000
    ▲700.000
    Hà Nội Nữ trang 99.99139.500.000
    ▲500.000    		144.500.000
    ▲500.000
    Hà Nội Nữ trang 99.9139.000.000
    ▲500.000    		144.000.000
    ▲500.000
    Hà Nội Nữ trang 99138.300.000
    ▲500.000    		143.500.000
    ▲500.000
    6. Mi Hồng - Cập nhật: 18/8/2026 4:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua.
    Giá vàng trong nướcMuaBán
    Vàng miếng SJC141.300.000
    ±0    		142.800.000
    ±0
    Vàng 99,9%141.300.000
    ±0    		142.800.000
    ±0
    Vàng 9T85 (98,5%)130.500.000
    ▲1.000.000    		132.500.000
    ▲1.000.000
    Vàng 9T8 (98,0%)129.800.000
    ▲1.000.000    		131.800.000
    ▲1.000.000
    Vàng 95 (95,0%)126.000.000
    ▲1.000.000    		0
    ±0
    Vàng V75 (75,0%)96.000.000
    ▲1.000.000    		99.000.000
    ▲1.000.000
    Vàng V68 (68,0%)84.500.000
    ▲1.000.000    		87.500.000
    ▲1.000.000
    Vàng 6T1 (61,0%)81.500.000
    ▲1.000.000    		84.500.000
    ▲1.000.000
    Vàng 14K (58,0%)75.500.000
    ▲1.000.000    		78.500.000
    ▲1.000.000
    Vàng 10K (41,0%)48.500.000
    ▲1.000.000    		51.500.000
    ▲1.000.000

    Với giá vàng nhẫn sáng 18/8/2026, mức niêm yết giữa các thương hiệu có sự chênh lệch khá rõ. Bảo Tín Minh Châu ghi nhận nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long 9999 ở mức 139,5 triệu đồng/lượng mua vào144,5 triệu đồng/lượng bán ra.

    Tại Bảo Tín Mạnh Hải, vàng 9999 sáng nay được thu mua với giá 136,8 triệu đồng/lượng. Dữ liệu cập nhật chưa ghi nhận giá bán ra của sản phẩm này.

    DOJI đang niêm yết nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 9999 ở mức 141,2 triệu đồng/lượng mua vào145,2 triệu đồng/lượng bán ra.

    Nhẫn tròn 9999 tại Phú Quý sáng 18/8 được mua vào với giá 140,7 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 143,7 triệu đồng/lượng.

    Tại PNJ, giá vàng nhẫn sáng nay đang ở mức 140,5 triệu đồng/lượng mua vào144,1 triệu đồng/lượng bán ra.

    Riêng SJC niêm yết nhẫn vàng 9999 ở mức 140,7 triệu đồng/lượng mua vào143,7 triệu đồng/lượng bán ra trong sáng 18/8/2026.

    Giá vàng thế giới hôm nay 18/8/2026 chạm mốc 4.000 USD/ounce, tăng tới hơn 0,7%

    Tính đến 4h00 ngày 18/8/2026 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới hôm nay giao ngay ở mức 4.409,5 USD/ounce, tăng 33,9 USD/ounce so với ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.400 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 140,4 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (141,2-144,2 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 3,8 triệu.

    Giá vàng thế giới hôm nay 18 8 2026 chạm mốc 4.000 USD ounce, tăng tới hơn 0,7%
    Giá vàng thế giới hôm nay 18/8/2026 chạm mốc 4.000 USD/ounce, tăng tới hơn 0,7%

    Giá vàng tăng nhẹ trong phiên giao dịch thứ Hai nhờ đồng USD suy yếu và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất tiếp tục giảm. Căng thẳng tại Trung Đông cũng khiến nhà đầu tư quan tâm hơn đến vàng như một tài sản trú ẩn.

    Lúc 9h25 theo giờ miền Đông nước Mỹ, giá vàng giao ngay tăng 0,28%, lên 4.387,95 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn tháng 12 tại Mỹ tăng 0,2%, đạt 4.444,40 USD/ounce.

    Theo ông Bart Melek, Giám đốc chiến lược hàng hóa toàn cầu của TD Securities, thị trường đang lo ngại nguy cơ “đình lạm”, tức kinh tế tăng trưởng chậm nhưng lạm phát vẫn ở mức cao. Số liệu việc làm suy yếu khiến nhà đầu tư cho rằng Fed có thể chấp nhận mặt bằng lạm phát hiện tại thay vì tiếp tục tăng lãi suất.

    Một yếu tố khác hỗ trợ vàng là chỉ số USD giảm về quanh ngưỡng tâm lý 100, mức thấp nhất trong hơn hai tháng. Đồng bạc xanh mất giá giúp vàng trở nên rẻ hơn đối với người mua sử dụng các đồng tiền khác.

    Khả năng Fed tăng lãi suất giảm sau khi Mỹ công bố báo cáo việc làm yếu hơn dự kiến và lạm phát tiêu dùng không quá cao. Nhà đầu tư hiện chờ biên bản cuộc họp tháng 7 của Fed, dự kiến công bố vào thứ Tư, để tìm thêm tín hiệu về hướng điều hành chính sách tiền tệ.

    Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường đánh giá xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng 9 ở mức 33%, giảm mạnh so với 51,2% cách đây một tháng. Vàng không trả lãi nên thường được hưởng lợi khi lãi suất thấp, bởi chi phí cơ hội của việc nắm giữ kim loại quý giảm xuống.

    Tại Trung Đông, một quan chức cấp cao Iran cho biết Tehran có thể gia tăng sức ép tại eo biển Hormuz và trong khu vực nếu các nỗ lực ngoại giao với Mỹ thất bại. Thông tin này làm tăng nhu cầu tìm kiếm các tài sản an toàn.

    Trên thị trường kim loại quý, giá bạc giao ngay tăng 1%, lên 65,31 USD/ounce. Giá bạch kim tăng 0,8%, đạt 1.762,43 USD/ounce, còn palladium tăng 1%, lên 1.326,26 USD/ounce.

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