An sinh - Cuộc sống “Cầu nối” đưa chính sách đến đồng bào Cơ Ho Chil ở Đức Trọng Ở vùng quê R'Chai 2, xã Đức Trọng (Lâm Đồng), mục sư Ka Să Ha Nhiêu luôn nỗ lực đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần bồi đắp niềm tin, xây dựng nông thôn mới và lan tỏa sức mạnh từ lòng dân.

Tuyến đường dẫn vào thôn R’Chai 2, xã Đức Trọng

Về thôn R'Chai 2, xã Đức Trọng, khi nhắc đến mục sư Ka Să Ha Nhiêu, bà con đều dành cho ông sự trân trọng. Sinh năm 1949, gắn bó với vùng đất này từ năm 1965, ông không chỉ là Giáo khu trưởng Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm, mà còn là người có uy tín trong cộng đồng đồng bào dân tộc thiểu số.



Thôn R'Chai 2 hiện có khoảng 60% dân số là đồng bào Cơ Ho Chil, nhiều hộ trước đây từ vùng Lạc Dương về lập nghiệp. Muốn chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào đời sống, ngoài vai trò của cấp ủy, chính quyền, rất cần những người gần dân, hiểu dân, được bà con tin tưởng.



Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tôn Thiện Đồng trao tặng quà của Tỉnh ủy Lâm Đồng cho mục sư Ka Să Ha Nhiêu

Mục sư Ka Să Ha Nhiêu là một người như thế. Với ông, uy tín không nằm ở lời nói lớn lao, mà được gây dựng từ sự chân thành, từ cách sống gương mẫu và từ những việc nhỏ lặp đi lặp lại mỗi ngày. Sau mỗi buổi lễ, ông thường dành thêm thời gian ở lại trò chuyện với bà con và trong những câu chuyện gần gũi ấy, ông khéo léo truyền tải đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước bằng cách nói mộc mạc, dễ hiểu.

Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm tổ chức ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 cho trẻ em trong thôn

Với ông, xây dựng nông thôn mới không phải là điều gì xa vời, mà bắt đầu từ chính nếp sống trong mỗi gia đình. Đó là con đường trước nhà không còn rác, là bụi rậm được phát quang, là khuôn viên nhà cửa gọn gàng, là nhà vệ sinh được xây dựng hợp chuẩn, ý thức giữ gìn môi trường và tình làng nghĩa xóm.



Cùng dọn vệ sinh, giữ gìn môi trường khu dân cư

Nhờ sự kiên trì vận động cùng sự đồng thuận của người dân, thôn R’Chai 2 hôm nay đã có nhiều đổi thay. Từ chỗ còn e ngại, nhiều hộ dân đã tích cực tham gia các phong trào chung; cùng dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm; xây dựng nhà vệ sinh; chỉnh trang khu dân cư; giữ gìn cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp. Những con đường sạch hơn, nhà cửa khang trang hơn, nếp sống vệ sinh, văn minh dần trở thành thói quen trong từng gia đình.

Các giải thể thao, nâng cao sức khỏe cho giáo dân trong thôn

Nhắc đến những đổi thay ấy, mục sư Ka Să Ha Nhiêu không giấu được niềm vui: “Trước đây bà con nghèo lắm, giờ trong thôn ai cũng có nhà cửa khang trang, có đất canh tác, văn hóa, đời sống được chăm lo hơn trước nhiều. Tôi mừng lắm”.



Những mái nhà vững chãi hơn, những vườn cây xanh tốt hơn, những đứa trẻ được đến trường đầy đủ hơn là minh chứng sinh động cho hành trình đổi thay nơi vùng quê có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.



“ Nhờ Đảng, Nhà nước quan tâm lãnh đạo, cuộc sống của bà con mình mới có nhiều đổi thay như hôm nay. Người dân phải biết “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”, phải cùng nhau giữ gìn thành quả đó. Mục sư Ka Să Ha Nhiêu

Theo Bí thư Đảng ủy xã Đức Trọng Trần Trung Hiếu, mục sư Ka Să Ha Nhiêu là một trong những người có uy tín tiêu biểu của địa phương. Điều đáng quý ở mục sư là sự chân thành, gần gũi cũng như am hiểu phong tục, tín ngưỡng... Ông đã đưa chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đến với bà con bằng những câu chuyện đời thường một cách tự nhiên, giúp người dân hiểu đúng, làm đúng, góp phần tạo sự đồng thuận trong cộng đồng, trong người dân.

Mục sư Ka Să Ha Nhiêu trao quà tuyên dương các em học sinh giỏi

Ở tuổi 77, mục sư Ka Să Ha Nhiêu vẫn miệt mài với công việc cộng đồng. Không ồn ào hay phô trương, những việc làm của ông lặng lẽ như mạch nước ngầm, bền bỉ bồi đắp niềm tin của đồng bào với Đảng, Nhà nước, góp phần giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân và xây dựng nông thôn mới từ chính sức dân.