Đời sống “Cầu nối” đưa chủ trương của Đảng đến với đồng bào Trong hành trình đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), đội ngũ người có uy tín luôn giữ vai trò là những “cầu nối” gần dân, sát dân, góp phần đưa các chủ trương của Đảng đi vào cuộc sống.

Ông Man Mu (ngoài cùng bên trái) tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thôn Đồng Me, xã Tánh Linh

Tuyên truyền bằng những việc làm thiết thực

Xã Tánh Linh hiện có 12 thôn với 11 thành phần DTTS cùng sinh sống gồm: Chăm, Raglai, Châu Ro, K’ho, Nùng, Tày, Mường, Sán Dìu, Thái, Khmer và Hoa; có 1.617 hộ với 7.756 nhân khẩu, chiếm 16,9% dân số toàn xã. Những năm qua, đồng bào các dân tộc luôn đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Kết quả đó có sự đóng góp tích cực của đội ngũ người có uy tín ở cơ sở.

Tại thôn Đồng Me, ông Man Mu (SN 1969), Bí thư Chi bộ thôn, là người được bà con tin tưởng bởi tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và gần gũi. Nhiều năm gắn bó với công tác ở cơ sở, ông luôn cùng cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể kiên trì tuyên truyền, vận động đồng bào thực hiện các chủ trương của Đảng bằng những việc làm cụ thể.

Theo ông, muốn người dân đồng thuận thì trước hết cán bộ phải gần dân, hiểu dân và làm gương. Vì vậy, mỗi khi có chủ trương mới, ông đều cùng cán bộ thôn đến từng hộ gia đình tuyên truyền, giải thích, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con. Những băn khoăn, vướng mắc đều được trao đổi, giải đáp kịp thời, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động. Nhờ cách làm gần dân, nhiều chủ trương của Đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống. Người dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo đảm an ninh trật tự và mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập.

Không chỉ làm tốt công tác tuyên truyền, ông Man Mu còn kiên trì vận động đồng bào từng bước xóa bỏ những tập tục không còn phù hợp. Trước đây, khi có người đau ốm, một số hộ đồng bào Raglai vẫn còn giữ thói quen cúng bái. Bằng sự kiên trì vận động, kết hợp với tuyên truyền của ngành y tế và các đoàn thể, nhận thức của người dân đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đến nay, phần lớn bà con đã chủ động đến cơ sở y tế khám, điều trị khi có bệnh. Song song đó, ông luôn nhắc nhở người dân gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống; các điệu múa, nhảy truyền thống, múa trống của đồng bào Raglai vẫn được duy trì trong các dịp lễ hội, sinh hoạt cộng đồng. Nhờ đó, góp phần bảo tồn những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc.

Ông Mang Gió (bên phải) trò chuyện với già làng Mang Văn Lai

Củng cố niềm tin của Nhân dân

Cũng bằng uy tín và sự gắn bó với cộng đồng, nhiều người có uy tín ở các địa phương khác đang trở thành cầu nối đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với đồng bào. Tại xã Hàm Thuận, những việc làm của ông Mang Gió (SN 1982), người có uy tín ở thôn Ku Kê, đã góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền.

Xã Hàm Thuận hiện có 50.680 nhân khẩu, trong đó đồng bào DTTS có 655 hộ với 3.005 nhân khẩu, gồm nhiều dân tộc cùng sinh sống như: Chăm, Raglai... Những năm qua, cùng với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, đội ngũ người có uy tín đã phát huy tốt vai trò trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Là người có uy tín ở thôn Ku Kê, ông Mang Gió luôn gương mẫu đi đầu trong công tác vận động quần chúng. Không chỉ tuyên truyền để người dân thực hiện nếp sống văn hóa mới, bài trừ hủ tục, ông còn thường xuyên vận động bà con chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, giữ gìn tình làng nghĩa xóm và đoàn kết giúp nhau phát triển.

Với uy tín của mình, ông luôn là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân. Thông qua các cuộc họp thôn, tiếp xúc cử tri và sinh hoạt cộng đồng, ông thường xuyên lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bà con để kịp thời phản ánh, kiến nghị với chính quyền các cấp xem xét, giải quyết. Đồng thời, ông tích cực vận động Nhân dân hưởng ứng các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường”. Qua đó, góp phần đưa các chủ trương, chính sách đến gần hơn với người dân, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của đồng bào, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc ngày càng bền chặt.

Người có uy tín khu vực phía Đông Nam dự Tập huấn nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật do Sở Dân tộc và Tôn giáo tổ chức

Lan tỏa tinh thần đoàn kết

Thời gian qua, người có uy tín luôn đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền trong tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tích cực triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi và hưởng ứng các phong trào thi đua ở khu dân cư.

Theo ông Mai Trí Mân, Phó Chủ tịch UBND xã Tánh Linh, người có uy tín là lực lượng nòng cốt trong công tác dân vận ở cơ sở. Với lợi thế am hiểu phong tục, tập quán và được cộng đồng tin tưởng, mỗi lời tuyên truyền, vận động của họ đều có sức lan tỏa, góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với Nhân dân. Từ đó, tạo sự đồng thuận trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh trật tự và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Theo Sở Dân tộc và Tôn giáo, toàn tỉnh hiện có 848 người có uy tín trong đồng bào DTTS. Đây là lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động ở cơ sở, là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền và đồng bào các dân tộc. Bằng uy tín được vun đắp từ thực tiễn, họ đang từng ngày lan tỏa tinh thần đoàn kết, trở thành những “cầu nối” bền chặt đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến gần hơn với Nhân dân.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, các địa phương sẽ tiếp tục quan tâm thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với người có uy tín. Đồng thời tạo điều kiện để đội ngũ này được bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, phát huy tốt hơn nữa vai trò trong công tác tuyên truyền, vận động và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.