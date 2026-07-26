CF Montréal 0-1 Inter Miami: Inter Miami giành chiến thắng CF Montréal tiếp đón Inter Miami tại Stade Saputo trong bối cảnh hai đội có phong độ đối lập, khi đội khách đang đứng hạng 2 với 34 điểm.

CF Montréal 0 - 1 Inter Miami Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu CF Montréal tiếp đón Inter Miami.

12' Inter Miami kiểm soát thế trận Sau 12 phút, Inter Miami đang chiếm ưu thế kiểm soát bóng với tỷ lệ 33 - 67, buộc CF Montréal lùi sâu phòng ngự. Tuy nhiên, thế trận chưa tạo ra khác biệt khi đôi bên mới dứt điểm 1 - 1; CF Montréal nhỉnh hơn ở phạt góc với 2 - 0.

23' Ian Fray nhận thẻ vàng ở phút 23 Phút 23, Ian Fray nhận thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi. Trận đấu vẫn đang diễn ra giằng co khi CF Montréal và Inter Miami chưa bên nào tìm được bàn mở tỷ số.

24' Inter Miami nhỉnh hơn trong thế trận giằng co Sau 24 phút, Inter Miami nhỉnh hơn về kiểm soát bóng với 43-57 và dứt điểm 3-5, nhưng thế trận chưa tạo khác biệt khi tỷ số vẫn 0-0. CF Montréal có 3-2 quả phạt góc và dẫn 1-0 về dứt điểm trúng đích, cho thấy đội chủ nhà vẫn có những thời điểm đáp trả đáng chú ý.

36' Inter Miami kiểm soát thế trận Bước sang phút 36, Inter Miami đang kiểm soát bóng tốt hơn với tỷ lệ 39 - 61 và tạo ra nhiều pha dứt điểm hơn, 4 - 8. CF Montréal chủ động lùi thấp phòng ngự, chờ cơ hội phản công trong thế trận vẫn chưa có bàn thắng.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

48' Inter Miami kiểm soát thế trận Bước sang phút 48 , Inter Miami đang kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 37 - 63 và vượt trội về dứt điểm 4 - 11. CF Montréal phải lùi sâu chịu sức ép, dù thế trận chưa tạo ra khác biệt khi phạt góc mới là 3 - 5 và tỷ số vẫn 0-0.

59' Noah Allen vào sân thay Sergio Reguilón Phút 59, Noah Allen được tung vào sân thay Sergio Reguilón, khi CF Montréal và Inter Miami vẫn hòa 0-0.

60' Inter Miami kiểm soát thế trận Phút 60', Inter Miami đang kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 37 - 63 và 13 lần dứt điểm so với 6 của CF Montréal. Đội chủ nhà chịu sức ép, còn Inter Miami duy trì thế tấn công qua ưu thế phạt góc 3 - 5, dù tỷ số vẫn là 0 - 0.

61' Daniel Pereira vào sân ở phút 61 Phút 61', Daniel Pereira vào sân thay Samuel Piette. Đây là sự thay đổi nhân sự đầu tiên được ghi nhận trong mốc này.

62' Noah Streit vào sân thay Daniel Ríos Phút 62, Noah Streit vào sân thay Daniel Ríos khi CF Montréal và Inter Miami vẫn bất phân thắng bại 0-0. Sự thay đổi này có thể giúp CF Montréal làm mới thế trận trong phần còn lại.

72' Inter Miami áp đảo thế trận Bước sang phút 72, Inter Miami kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 39 - 61 và vượt trội về dứt điểm 7 - 18. CF Montréal đang phải chịu sức ép, thể hiện qua chênh lệch phạt góc 3 - 6, dù trận đấu vẫn chưa có bàn thắng.

80' Fabian Herbers vào sân ở phút 80 Phút 80, Fabian Herbers vào sân thay Matty Longstaff.

80' Preston Plambeck vào sân ở phút 80 Phút 80, Preston Plambeck được tung vào sân thay Germán Berterame. Đây là sự điều chỉnh nhân sự ở thời điểm trận đấu bước vào giai đoạn cuối.

81' Luis Suárez lạnh lùng mở tỷ số cho Inter Miami Phút 81, Luis Suárez lạnh lùng lập công trên chấm phạt đền, đưa Inter Miami vượt lên dẫn CF Montréal 0-1. Nếu giữ tỷ số này, Inter Miami sẽ chắc chắn giành vé vào vòng 1/16.

84' Telasco Segovia nhận thẻ vàng Phút 84, Telasco Segovia nhận thẻ vàng. Những phút cuối trở nên căng thẳng hơn khi Inter Miami đang dẫn 0-1 trước CF Montréal.

85' Inter Miami kiểm soát thế trận Bước sang phút 85, Inter Miami vẫn kiểm soát thế trận với 60% thời lượng cầm bóng và tạo sức ép rõ rệt qua số lần dứt điểm 7 - 19. CF Montréal phải lùi sâu chịu trận, trong khi Inter Miami duy trì ưu thế phạt góc 3 - 6 để bảo vệ lợi thế.

90+6' Olger Escobar vào sân ở phút bù giờ Phút 90+6', Olger Escobar vào sân thay Victor Loturi trong những phút bù giờ cuối. Nếu giữ tỷ số này, Inter Miami sẽ chắc suất vào vòng 1/16.

90+8' Inter Miami thay người ở phút 90+8' Phút 90+8', David Ruíz vào sân thay Yannick Bright, khi Inter Miami vẫn dẫn CF Montréal 0-1. Nếu giữ tỷ số này, Inter Miami sẽ bảo toàn tấm vé vào vòng 1/16.

90+11' Brandan Craig vào sân ở phút 90+11 Phút 90+11, Brandan Craig vào sân thay Efraín Morales trong những phút bù giờ cuối. Inter Miami tiếp tục bảo toàn lợi thế dẫn bàn trước CF Montréal.

98' Inter Miami áp đảo ở cuối trận Phút 98', Inter Miami vẫn kiểm soát thế trận với tỷ lệ cầm bóng 42 - 58 và vượt trội về dứt điểm 8 - 20. CF Montréal phải lùi sâu chịu sức ép, dù số pha trúng đích chỉ là 3 - 2.

KT Kết thúc: CF Montréal 0-1 Inter Miami Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 1.

Cập nhật lúc 08:42 26/07/2026

Đội hình chính thức CF Montréal Sơ đồ 4-3-3 Inter Miami Sơ đồ 4-3-3 1 Sébastian Breza 27 Dawid Bugaj 2 Jalen Neal 4 Brayan Vera 13 Luca Petrasso 21 Fabian Herbers 8 Matty Longstaff 22 Victor Loturi 18 Gennadiy Synchuk 9 Prince Owusu 23 Noah Streit 34 Rocco Ríos Novo 4 Facundo Mura 17 Ian Fray 16 Micael 3 Sergio Reguilón 41 David Ruíz 42 Yannick Bright 8 Telasco Segovia 24 Mateo Silvetti 19 Germán Berterame 9 Luis Suárez Dự bị CF Montréal 5 Brandan Craig 6 Samuel Piette 14 Daniel Ríos 17 Dagur Dan Thórhallsson 24 Efraín Morales 25 Frankie Amaya 26 Ivan Losenko 29 Olger Escobar 41 Samsy Keita Inter Miami 32 Noah Allen 52 Diego Rey 55 Ian Urkidi 56 Dániel Pintér 59 Preston Plambeck 70 Daniel Sumalla 76 Ezequiel Abadia-Reda 97 Dayne St. Clair Cập nhật đội hình lúc 05:50 26/07/2026

CF Montréal Thống kê Inter Miami 43% Kiểm soát bóng 57% 8 Dứt điểm 20 2 Trúng đích 2 5 Phạt góc 6 7 Phạm lỗi 14 1 Việt vị 1 1 Thủ môn cứu thua 2

Cầu thủ nổi bật Luis Suárez Inter Miami 1 bàn Telasco Segovia Inter Miami Điểm 7.81 Rocco Ríos Novo Inter Miami Điểm 7.69 Sergio Reguilón Inter Miami Điểm 7.5 Micael Inter Miami Điểm 7.21

Thông tin trận đấu

CF Montréal sẽ đối đầu Inter Miami tại Stade Saputo lúc 06:30 ngày 26/07/2026 trong khuôn khổ MLS (Nhà nghề Mỹ). Trận đấu thu hút sự chú ý bởi sự tương phản rõ rệt giữa phong độ gần đây và vị trí của hai đội trên bảng xếp hạng.

Inter Miami bước vào cuộc so tài với chuỗi 5 trận thắng liên tiếp. Trong khi đó, CF Montréal chưa giành chiến thắng ở 5 trận gần nhất, với 3 trận hòa và 2 trận thua. Khoảng cách này tạo ra một bối cảnh thuận lợi hơn cho đội khách, nhưng trận đấu trên sân Stade Saputo vẫn đòi hỏi Inter Miami phải duy trì sự tập trung.

Phong độ tạo khác biệt lớn

CF Montréal đang trải qua giai đoạn thiếu ổn định. Chuỗi kết quả gồm 3 trận hòa và 2 trận thua cho thấy đội chủ nhà vẫn có khả năng giữ lại điểm số, nhưng chưa tìm được cách chuyển những màn trình diễn đó thành chiến thắng.

Vấn đề đáng chú ý với CF Montréal là khả năng tạo ra bước ngoặt trong trận đấu. Khi không thể giành trọn 3 điểm trong 5 lần ra sân gần nhất, đội bóng này cần thận trọng trong cách nhập cuộc, đồng thời tránh để thế trận bị đẩy quá xa khỏi tầm kiểm soát. Một trận đấu chặt chẽ có thể giúp chủ nhà duy trì cơ hội, nhưng họ sẽ phải cải thiện hiệu quả ở những thời điểm quyết định.

Ở phía đối diện, Inter Miami sở hữu chuỗi phong độ hoàn toàn khác. 5 chiến thắng liên tiếp cho thấy đội khách đang duy trì được sự tự tin và tính ổn định cần thiết. Đà tiến này có thể giúp Inter Miami chủ động hơn trong việc áp đặt nhịp độ, đặc biệt nếu họ sớm kiểm soát được các khu vực quan trọng trên sân.

Tuy nhiên, chuỗi thắng cũng đặt ra yêu cầu về sự tỉnh táo. Inter Miami không thể chỉ dựa vào phong độ gần đây để chờ đợi trận đấu tự diễn biến theo hướng có lợi. CF Montréal có lợi thế sân nhà và sẽ có động lực tạo ra phản ứng mạnh mẽ sau chuỗi kết quả không như ý.

Thế đối đầu nghiêng về Inter Miami

Trong 4 lần chạm trán gần nhất, CF Montréal thắng 1 trận, không có trận hòa nào, còn Inter Miami thắng 3 trận. Xu hướng này đem lại cho đội khách sự tự tin nhất định, đồng thời cho thấy CF Montréal cần một cách tiếp cận chủ động và kỷ luật hơn nếu muốn đảo chiều cán cân.

Dù vậy, thành tích đối đầu chỉ phản ánh xu hướng tổng hợp, không quyết định diễn biến của lần gặp sắp tới. Điều quan trọng với CF Montréal là không để những kết quả trước đây ảnh hưởng đến khả năng tổ chức trận đấu. Ngược lại, Inter Miami cần biến ưu thế tâm lý thành sự kiểm soát thực tế thay vì quá phụ thuộc vào lịch sử đối đầu.

Khoảng cách trên bảng xếp hạng

Inter Miami hiện đứng hạng 2 với 34 điểm, trong khi CF Montréal xếp hạng 13 với 15 điểm. Những con số này cho thấy đội khách đang có vị trí tốt hơn rõ rệt, còn CF Montréal phải đối mặt với áp lực lớn hơn trong cuộc đua điểm số.

Khoảng cách về thứ hạng và điểm số khiến Inter Miami được đánh giá cao hơn trước giờ bóng lăn. Dẫu vậy, CF Montréal có thể tìm thấy động lực từ việc được thi đấu trên sân nhà. Một thế trận cân bằng trong giai đoạn đầu sẽ giúp đội chủ nhà giảm sức ép, trong khi Inter Miami cần kiên nhẫn để không đánh mất lợi thế vì những quyết định vội vàng.

Điểm then chốt về chiến thuật

CF Montréal nhiều khả năng cần ưu tiên sự chắc chắn trong cấu trúc phòng ngự, đặc biệt trước một đối thủ đang có chuỗi 5 trận thắng. Việc giữ khoảng cách hợp lý giữa các tuyến và hạn chế những khoảng trống ở khu vực trung lộ sẽ là nền tảng để chủ nhà bảo vệ khung thành.

Bên cạnh đó, CF Montréal cần tận dụng tốt những thời điểm chuyển từ phòng ngự sang tấn công. Khi đối thủ dâng cao, các pha phản công nhanh và những tình huống đưa bóng vào khu vực nguy hiểm có thể mở ra cơ hội. Tuy nhiên, đội chủ nhà cũng phải cân bằng giữa việc tìm kiếm bàn thắng và tránh để Inter Miami khai thác khoảng trống phía sau.

Inter Miami có cơ sở để theo đuổi cách chơi chủ động hơn nhờ phong độ và vị trí hiện tại. Mục tiêu quan trọng của đội khách là duy trì sức ép đủ lớn nhưng vẫn kiểm soát được nhịp độ. Nếu tận dụng được sự chênh lệch về phong độ, Inter Miami có thể khiến CF Montréal phải lùi sâu và liên tục chống đỡ.

Nhận định trước trận

Inter Miami bước vào trận đấu với nhiều lợi thế hơn: chuỗi 5 trận thắng, vị trí hạng 2 cùng thành tích đối đầu tốt hơn trong 4 lần gặp gần nhất. CF Montréal vẫn có điểm tựa sân nhà, nhưng chuỗi 3 trận hòa và 2 trận thua cho thấy đội bóng này cần một màn trình diễn chắc chắn hơn đáng kể.

Trận đấu có thể được quyết định bởi khả năng CF Montréal chống chịu sức ép và tận dụng cơ hội, cũng như cách Inter Miami xử lý vai trò của đội được đánh giá cao hơn. Nhìn chung, cán cân nghiêng về đội khách, nhưng sự chủ động của CF Montréal trên sân Stade Saputo có thể khiến cuộc so tài trở nên khó lường.

Lịch sử đối đầu 4 trận gần nhất CF Montréal · 1 thắng 0 hòa Inter Miami · 3 thắng CF Montréal 1 - 4 Inter Miami IM Inter Miami 4 - 2 CF Montréal IM CF Montréal 2 - 3 Inter Miami IM Inter Miami 2 - 3 CF Montréal CM

CF Montréal 5 trận gần nhất B H H B H 16 Trận 4-3-9 T-H-B 22 Ghi (TB 1.4) 32 Thủng lưới Inter Miami 5 trận gần nhất T T T T T 16 Trận 10-4-2 T-H-B 42 Ghi (TB 2.6) 30 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Nashville SC 16 12 3 1 +22 39 T T T T T 2 Inter Miami 16 10 4 2 +12 34 T T T T T 3 Chicago Fire 15 8 2 5 +10 26 B T T T B … 12 Toronto 16 3 7 6 -7 16 B B B H H 13 CF Montréal 16 4 3 9 -10 15 H B H H B 14 Atlanta United 16 3 3 10 -10 12 B H B B H …

Tình hình lực lượng CF Montréal ✚ Ivan Losenko (Suspended) ✚ Olger Escobar (Called Up To National Team) ✚ Bode Hidalgo (Groin Injury) Inter Miami ✚ Rodrigo De Paul (Leg Injury) ✚ Tadeo Allende (Knee Injury) ✚ Telasco Segovia (Called Up To National Team)