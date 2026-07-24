Đời sống Chăm lo nhà ở cho gia đình chính sách, hộ nghèo Bằng nhiều nguồn vốn khác nhau, các địa phương ở phía Tây Lâm Đồng thúc đẩy việc chăm lo nhà ở cho gia đình chính sách, hoàn cảnh khó khăn.

Nhiều hộ gia đình chính sách, hộ nghèo đặc biệt khó khăn tại xã Nhân Cơ được hỗ trợ làm nhà ở

Mới đây, gia đình chị Tô Thị Trang, là gia đình chính sách đã được UBND xã Nhân Cơ xây dựng nhà ở mới. Ngôi nhà được xây dựng kiên cố với diện tích khoảng 80 m2 với tổng kinh phí trên 100 triệu đồng từ sự hỗ trợ của Nhà nước (60 triệu đồng) và đóng góp của người thân.

Chị Trang là con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, hiện đang hưởng trợ cấp hằng tháng và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở. Ngoài chị Tô Thị Trang, theo kế hoạch, xã Nhân Cơ thực hiện hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 2 hộ gia đình, gồm anh Tô Văn Hận (thôn 2) và chị Phan Thị Hồng (thôn 9).

Ngay sau khởi công, Ban Chỉ huy Quân sự xã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng dân quân tự vệ, đoàn viên thanh niên và Nhân dân địa phương triển khai hỗ trợ ngày công lao động, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ gia đình.

Ngoài vốn Nhà nước, xã Nhân Cơ huy động tốt vốn cộng đồng, doanh nghiệp để chăm lo nhà ở cho hộ nghèo. Vừa qua, gia đình bà Nguyễn Thị Thu Tâm, thôn 8, xã Nhân Cơ đã được khởi công để xây nhà mới bằng nguồn vốn hỗ trợ của một doanh nghiệp tư nhân. Ông Phan Anh Tuấn - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã cho biết, cùng với nguồn lực chính sách từ Nhà nước thì địa phương huy động tốt sự vào cuộc của cộng đồng, doanh nghiệp để kiên cố nhà ở cho gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo.

Được biết, bà Nguyễn Thị Thu Tâm nay đã 71 tuổi thuộc hộ cận nghèo, chồng mất đã lâu, có 6 người con, 2 người đã lập gia đình nhưng hoàn cảnh gia đình của các con cũng khó khăn. Bà sống trong căn nhà gỗ tạm bợ, cuộc sống chủ yếu dựa vào các con cung cấp mỗi ngày. Chương trình xóa nhà tạm là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng vũ trang đối với các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, gia đình hộ khó khăn...

Tại xã Quảng Sơn, ông Đoàn Văn Phương, Phó Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch UBND xã cho biết: Địa phương luôn dành sự quan tâm lớn đối với việc bảo đảm nhà ở cho gia đình chính sách, hộ nghèo, đặc biệt khó khăn. Đầu tháng 7 này, thực hiện kế hoạch của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng và kế hoạch của xã, UBND xã đã tổ chức xây dựng nhà “Tình nghĩa quân - dân”, nhà “Đại đoàn kết” cho anh Y’ Đạo, quân nhân dự bị tại bon R’Bút.

Ông Phan Anh Tuấn, TUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nhân Cơ trao tiền hỗ trợ làm nhà mới của 1 doanh nghiệp tư nhân địa phương cho gia đình bà Nguyễn Thị Thu Tâm, thôn 8

Theo anh Y’Đạo, nhiều năm qua, gia đình anh ở trong căn nhà tạm bợ, ngày càng xuống cấp, dù đã cố gắng làm ăn, tích lũy nhưng anh vẫn chưa làm được nhà mới. Với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, sự đồng hành của cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân địa phương, ngôi nhà sẽ sớm được hoàn thành, giúp gia đình anh có điểm tựa vươn lên trong cuộc sống. Hơn thế, anh sẽ yên tâm hơn trong công tác, tiếp tục hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tương tự, mới đây, xã Đắk Sắk đã khởi công xây dựng, sửa chữa xóa nhà tạm cho các đối tượng là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn xã đối với 2 hộ gia đình gồm: hộ bà Hoàng Thị Tương (tại thôn Đắk Hợp) và hộ ông Lương Văn Chí (tại thôn Đắk Thanh). Đây là hoạt động thiết thực nhằm giúp các hộ gia đình là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở sớm ổn định cuộc sống, vươn lên phát triển kinh tế.

Hi vọng với sự quan tâm của các cấp, các ngành và sự chung tay của toàn xã hội, công tác xóa nhà tạm trên địa bàn các xã, phường ở phía Tây Lâm Đồng sẽ đạt kết quả thiết thực, góp phần tri ân, chăm lo đời sống các gia đình chính sách, giúp hộ nghèo vươn lên.