Chiếc áo khoác da biểu tượng của CEO Nvidia Jensen Huang được đấu giá 70.000 USD Sotheby’s đang tổ chức đấu giá chiếc áo khoác da Tom Ford có chữ ký của CEO Nvidia Jensen Huang với mức giá hiện tại lên tới 70.000 USD, tương đương giá trị của 16 mẫu card đồ họa RTX 5090.

Chiếc áo khoác da đen đặc trưng của Jensen Huang, người đứng đầu tập đoàn Nvidia, vừa chính thức xuất hiện trên sàn đấu giá Sotheby’s. Với mức giá khởi điểm và các lượt trả giá hiện tại đã chạm mốc 70.000 USD (khoảng 1,7 tỷ đồng), món đồ này không chỉ là một trang phục thời trang cao cấp mà còn được xem là một biểu tượng của kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI) đang bùng nổ.

Biểu tượng văn hóa mới tại Silicon Valley

Giống như chiếc áo cổ lọ màu đen của Steve Jobs đã trở thành hình ảnh đại diện cho Apple, chiếc áo khoác da của Jensen Huang cũng trở thành một "ký hiệu thị giác" cho sự đổi mới và sức mạnh công nghệ của Nvidia tại Silicon Valley. Trong hơn một thập kỷ qua, Huang đã mặc những chiếc áo khoác da trong hầu hết các sự kiện ra mắt sản phẩm quan trọng, các hội nghị nhà phát triển và các thông báo định hướng tương lai của ngành AI.

Jensen Huang trong chiếc áo khoác da Tom Ford tại Taipei

Mẫu áo đang được đấu giá là dòng Nappa grain leather blouson đến từ thương hiệu xa xỉ Tom Ford. Chiếc áo này đã được tổ chức PSA (Professional Sports Authenticator) xác nhận thông qua phương pháp đối chiếu hình ảnh, trùng khớp với trang phục mà Jensen Huang đã mặc tại sự kiện Hon Hai Tech Day của Foxconn diễn ra ở Taipei vào ngày 18/10/2023. Đặc biệt, chữ ký bằng bút dạ vàng trên áo đã được James Spence Authentication (JSA) xác thực là chính chủ.

Giá trị tương đương 16 card đồ họa RTX 5090

Để dễ hình dung về mức giá 70.000 USD, con số này vượt xa giá trị thương mại của một chiếc áo Tom Ford thông thường (thường dao động từ 5.000 đến 10.000 USD). Mức định giá hiện tại của chiếc "Jensen Jacket" tương đương với khoảng 16 chiếc card đồ họa GeForce RTX 5090 – dòng GPU mạnh mẽ nhất sắp ra mắt của Nvidia.

Sản phẩm/Vật phẩm Giá trị ước tính (USD) Ghi chú Áo khoác Jensen Huang (đấu giá) 70.000+ Có chữ ký và chứng nhận Áo khoác Tom Ford Nappa (mới) 5.000 - 10.000 Giá bán lẻ phổ thông Card đồ họa RTX 5090 ~4.350 Dự kiến mức giá thị trường Chip AI Blackwell ~30.000 - 40.000 Dành cho trung tâm dữ liệu

Dù mức giá này rất cao đối với một vật phẩm cá nhân, nhưng nó vẫn thấp hơn đáng kể so với chi phí của một hệ thống máy chủ chạy chip Blackwell thế hệ mới nhất của Nvidia. Đây được xem là một món đồ sưu tầm có giá trị lịch sử đối với những người theo dõi sự phát triển của ngành công nghiệp bán dẫn hiện đại.

Mục đích nhân văn đằng sau phiên đấu giá

Toàn bộ số tiền thu được từ phiên đấu giá này sẽ được chuyển đến Edge Institute, một tổ chức phi lợi nhuận. Theo thông báo từ Sotheby’s, nguồn kinh phí này sẽ được sử dụng để tài trợ cho các học bổng, trợ cấp và chương trình lưu trú cho thế hệ những nhà kiến tạo trẻ, giúp họ theo đuổi đam mê và các dự án công nghệ có tác động xã hội.

Phiên đấu giá sẽ tiếp tục diễn ra cho đến hết ngày 17/07. Hiện tại, chiếc áo đang được trưng bày trực tiếp tại New York thông qua sự hỗ trợ của Long Journey Ventures để công chúng và những nhà sưu tầm có thể chiêm ngưỡng trước khi tìm được chủ nhân mới.