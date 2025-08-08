An sinh - Cuộc sống Chính sách BHYT hướng về đồng bào vùng khó khăn Chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) đã khẳng định vai trò trong việc chăm sóc sức khỏe và bảo đảm an sinh xã hội cho người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) ở vùng sâu, vùng xa.

Nghị định 75 - điểm tựa an sinh cho đồng bào DTTS

Với sự hỗ trợ từ Nhà nước, tấm thẻ BHYT đã trở thành “lá bùa hộ mệnh” cho nhiều người dân nghèo, giúp họ yên tâm hơn trước rủi ro bệnh tật và chi phí khám, chữa bệnh. Để chính sách BHYT thực sự đến được với từng người dân, đặc biệt là đồng bào DTTS vừa thoát nghèo, Chính phủ đã không ngừng hoàn thiện, điều chỉnh các quy định theo hướng nhân văn và sát thực tiễn.

Luật BHYT sửa đổi 2024 tháo gỡ nhiều rào cản tồn tại lâu nay

Một trong những chính sách nổi bật là Nghị định số 75/2023/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 1/11/2023. Theo đó, người DTTS đang sinh sống tại các xã, thôn không còn thuộc diện đặc biệt khó khăn (do thay đổi tiêu chí phân vùng theo Quyết định 861/QĐ-TTg) vẫn được Nhà nước hỗ trợ 70% mức đóng BHYT trong vòng 36 tháng. Chính sách này được đánh giá là kịp thời và mang tính nhân văn sâu sắc, giúp nhiều người dân không bị gián đoạn quyền lợi y tế trong giai đoạn chuyển tiếp, đồng thời giữ chân họ trong hệ thống an sinh. Gia đình ông Y Bun Ayun, người dân tộc M’nông tại bon U3, xã Cư Jút là một ví dụ điển hình.

Trong gia đình 6 người, ngoài mẹ ông được cấp thẻ BHYT miễn phí; các thành viên còn lại mua BHYT theo hộ gia đình và được Nhà nước hỗ trợ 70% chi phí theo Nghị định 75. “Sau đại dịch Covid-19, sức khỏe tôi giảm sút và tấm thẻ BHYT đã giúp gia đình tôi giảm bớt gánh nặng tài chính đáng kể. Không chỉ là người thụ hưởng, với vai trò mục sư, tôi còn thường xuyên tuyên truyền, vận động bà con tham gia BHYT, coi đó là trách nhiệm với cộng đồng”, ông Y Bun Ayun cho biết.



Mở rộng quyền lợi cho người dân vùng khó khăn

Một bước tiến đáng chú ý khác trong hành trình đưa chính sách BHYT đến gần hơn với đồng bào DTTS là việc Quốc hội thông qua Luật BHYT sửa đổi năm 2024, chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2025. Những đổi mới trong luật được kỳ vọng sẽ tháo gỡ nhiều rào cản tồn tại lâu nay, đồng thời, tăng cường quyền lợi và tính công bằng cho người tham gia BHYT, đặc biệt là ở vùng núi, vùng sâu, vùng xa.

Trước đây, quy định bắt buộc đăng ký khám, chữa bệnh (KCB) ban đầu tại nơi cư trú và yêu cầu có giấy chuyển tuyến đã gây nhiều khó khăn cho người dân khi tiếp cận dịch vụ y tế tuyến trên. Theo quy định mới, người tham gia BHYT có thể chủ động lựa chọn nơi đăng ký KCB phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế. Họ cũng có thể thay đổi nơi KCB mỗi quý, tạo sự linh hoạt trong tiếp cận y tế. Bà H’Ri Niê, người dân tộc M’nông tại bon U2, xã Cư Jút chia sẻ: “Trước kia, muốn lên bệnh viện tỉnh phải xin giấy chuyển tuyến, nhiều khi không thuận tiện. Giờ thì dễ rồi, tôi có thể lên thẳng bệnh viện tỉnh mà không phải lo giấy tờ rắc rối.”

Bên cạnh đó, Luật BHYT sửa đổi còn mở rộng nhóm đối tượng được Nhà nước hỗ trợ tham gia BHYT gồm: người từ 70 - dưới 75 tuổi thuộc hộ cận nghèo đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng, nhân viên y tế thôn bản, cô đỡ thôn bản, những người đóng vai trò quan trọng trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng, cùng người làm nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình.

Đặc biệt, Quỹ BHYT sẽ chi trả 100% chi phí điều trị nội trú tại các bệnh viện chuyên sâu trên toàn quốc cho người DTTS và hộ nghèo sinh sống tại vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn. Đây là bước tiến lớn trong việc nâng cao khả năng tiếp cận y tế chất lượng cao cho người dân miền núi, vùng biên giới nơi chi phí điều trị vẫn là rào cản lớn đối với nhiều gia đình.

Chính sách BHYT không chỉ là công cụ tài chính mà còn là biểu tượng của sự quan tâm sâu sắc từ Đảng và Nhà nước đối với đồng bào DTTS. Việc đưa chính sách đến gần hơn với người dân miền núi, vùng khó khăn xa xôi không chỉ giúp họ tiếp cận dịch vụ y tế tốt hơn mà còn góp phần xây dựng hệ thống an sinh xã hội công bằng, nhân văn và bền vững.