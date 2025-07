Quốc phòng - An ninh Chủ động, quyết liệt trong xử lý bom, mìn Với tinh thần trách nhiệm, chủ động và quyết liệt, thời gian qua, lực lượng vũ trang tỉnh đã thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao, trong đó có công tác rà phá, xử lý bom, mìn...

Lực lượng vũ trang vận chuyển bom MK81 còn sót lại sau chiến tranh đến vị trí hủy nổ

Dù đã qua nửa thế kỷ kể từ ngày đất nước hoàn toàn thống nhất, thế nhưng bom, mìn, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh vẫn là hiểm họa tiềm ẩn, đe dọa đến tính mạng, tài sản Nhân dân, ảnh hưởng đến tiến trình phát triển kinh tế – xã hội ở nhiều địa phương, trong đó có tỉnh Lâm Đồng – một địa bàn chiến lược ở Nam Tây Nguyên.

Nhằm góp phần xây dựng địa bàn an toàn, phục vụ hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội địa phương, lực lượng vũ trang tỉnh đã chủ động rà soát, xử lý an toàn bom, mìn và nhiều loại vật liệu nổ. Trong 2 ngày (29 và 30/7), Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Lâm Đồng đã cơ động lực lượng chuyên trách, phối hợp với Phòng Công binh/Bộ Tham mưu Quân khu 7 tổ chức thu gom, vận chuyển và hủy nổ an toàn 3 quả bom còn sót lại sau chiến tranh, trong đó, có 2 quả bom MK81 và 1 quả bom M117. Các quả bom này có sức công phá lớn, được phát hiện tại xã Nam Hà, phường Lang Biang - Đà Lạt và xã Cát Tiên 2, tỉnh Lâm Đồng.

Đại tá Lê Anh Vương - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết, ngay khi tiếp nhận thông tin từ người dân trong quá trình canh tác nông nghiệp và thi công xây dựng công trình trên địa bàn, lực lượng vũ trang tỉnh đã khẩn trương xây dựng phương án xử lý, đảm bảo chặt chẽ về quy trình kỹ thuật và an toàn tuyệt đối. Các khu vực hủy nổ được khảo sát, lựa chọn kỹ lưỡng, cách xa khu dân cư, bảo đảm thuận lợi cho công tác tiêu hủy. Lực lượng thuộc Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 và khu vực 3 cũng được huy động để tổ chức chốt chặn, cảnh giới, hỗ trợ sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm.

Thượng tá Nguyễn Hoàng Phúc Ngoan - Phó Trưởng phòng Công binh/Bộ Tham mưu Quân khu 7 cho hay: Việc xử lý bom, mìn đòi hỏi độ chính xác và sự phối hợp chặt chẽ rất cao. Kết quả xử lý bom, mìn của lực lượng vũ trang tỉnh Lâm Đồng thời gian qua, cũng như việc hủy nổ thành công 3 quả bom vừa được phát hiện ở xã Nam Hà, phường Lang Biang - Đà Lạt và xã Cát Tiên 2 cho thấy tinh thần chủ động, nghiêm túc, trách nhiệm cao và chuyên nghiệp của các lực lượng liên quan trong toàn bộ quá trình triển khai nhiệm vụ.

Theo đánh giá của ngành chức năng, trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số khu vực có nguy cơ tồn lưu bom, mìn, vật liệu nổ. Do đó, công tác rà phá bom, mìn không chỉ là nhiệm vụ quân sự, quốc phòng thường xuyên mà còn là điều kiện để đảm bảo an toàn trong các hoạt động kinh tế – xã hội, đặc biệt là sản xuất nông – lâm nghiệp, xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển du lịch và tái định cư. Đối với nhiệm vụ này, những năm qua, Bộ CHQS tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch bài bản về công tác rà phá bom, mìn, phối hợp chặt chẽ với lực lượng công binh Quân khu 7. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, qua đó nâng cao nhận thức cho Nhân dân về nguy cơ và cách xử lý khi phát hiện vật liệu nổ. Trên tinh thần đó, nhiều cán bộ, chiến sĩ cũng được đào tạo, huấn luyện chuyên sâu, được trang bị phương tiện kỹ thuật hiện đại để thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện địa hình rừng núi, độ ẩm cao, vật nổ nằm sâu dưới lòng đất.

Là người dân địa phương, ông Trần Văn Đường ở tổ dân phố 7, xã Cát Tiên 2 thường quan tâm đến công tác rà phá bom, mìn của lực lượng chức năng trên địa bàn. Trao đổi với chúng tôi, ông Đường bày tỏ cảm kích trước sự nhanh nhạy, nhiệt tình của lực lượng vũ trang, bởi ngay khi nhận thông tin, bộ đội đã có mặt, tổ chức xử lý dứt điểm, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Nhờ đó, người dân yên tâm sản xuất trên mảnh đất của mình. Có thể nói, những nỗ lực của lực lượng vũ trang nói chung, của Bộ CHQS tỉnh nói riêng trong công tác rà phá, xử lý bom, mìn thể hiện rõ tinh thần “vì Nhân dân phục vụ”, xây dựng môi trường sống an toàn, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội địa phương. Hình ảnh người lính thời bình bản lĩnh – trách nhiệm – tận tụy tiếp tục được khẳng định và lan tỏa từ những việc làm thiết thực vì cuộc sống bình yên của Nhân dân.