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    Chung tay phòng, chống mua bán người

    Vietnam+ 30/07/2026 18:04

    Chiến dịch hưởng ứng Ngày thế giới phòng, chống mua bán người và Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7/2026 chính thức được triển khai từ ngày 1/7 đến ngày 30/9/2026 trên phạm vi toàn quốc.

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    Chủ đề của Ngày thế giới phòng, chống mua bán người” năm 2026 của Liên hợp quốc là “Mắc kẹt sau bẫy lừa đảo.”

    Chiến dịch hưởng ứng Ngày thế giới phòng, chống mua bán người và Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7/2026 chính thức được triển khai từ ngày 1/7 đến ngày 30/9/2026 trên phạm vi toàn quốc theo Quyết định số 1154/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

    Thông điệp được đưa ra là: Hành động phòng, chống mua bán người không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chức năng mà là trách nhiệm của mỗi người dân, mỗi gia đình và toàn xã hội.

    Theo www.vietnamplus.vn
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