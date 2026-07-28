Công nghệ - Chuyển đổi số Chuyển đổi số tạo chuyển biến từ quản trị đến phục vụ Chuyển đổi số đang từng bước đổi mới phương thức quản trị, cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, tạo động lực mới cho phát triển của Lâm Đồng.

Lãnh đạo tỉnh tham quan Trung tâm Giám sát an toàn, an ninh mạng tập trung (SOC) của Công an tỉnh - một hạ tầng số phục vụ công tác quản trị, điều hành và bảo đảm an toàn không gian mạng. Ảnh Lê Tiến

Đổi mới quản trị

Sau hơn một năm rưỡi triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW, chuyển biến lớn nhất không nằm ở việc có thêm bao nhiêu nền tảng số mà ở sự thay đổi trong nhận thức và phương thức lãnh đạo, điều hành của các cấp, ngành.

Sự thay đổi ấy được phản ánh qua việc các nền tảng số ngày càng được khai thác hiệu quả. Từ Trung tâm Điều hành thông minh (IOC), hệ thống quản lý văn bản, cơ sở dữ liệu chuyên ngành đến các nền tảng xử lý công việc đều được kết nối, chia sẻ dữ liệu, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, giải quyết thủ tục hành chính, đồng thời hỗ trợ ra quyết định.

Cán bộ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa. Ảnh: Lê Tiến

Đến nay, 100% cơ quan Đảng, MTTQ và chính quyền các cấp sử dụng văn bản điện tử ký số; trên 95% hồ sơ được xử lý trên môi trường mạng; hệ thống quản lý, điều hành văn bản được triển khai tại 304 cơ quan, đơn vị với khoảng 35.000 tài khoản; hội nghị trực tuyến kết nối đến 248 điểm cầu cấp xã.

Quan trọng hơn những kết quả thống kê là cách vận hành của bộ máy hành chính đang thay đổi theo hướng minh bạch, nhanh và hiệu quả hơn. Điều đó cũng cho thấy, chuyển đổi số không còn dừng ở việc ứng dụng công nghệ mà đang làm thay đổi phương thức làm việc của bộ máy hành chính, từ xử lý hồ sơ theo quy trình truyền thống sang quản trị dựa trên dữ liệu, với thông tin được kết nối và chia sẻ. Khi dữ liệu trở thành nền tảng cho quản trị, việc phối hợp giữa các cơ quan cũng thuận lợi hơn, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Nâng chất phục vụ

Cùng với Đề án 06, việc xây dựng, kết nối và khai thác cơ sở dữ liệu dân cư đang tạo chuyển biến rõ trong giải quyết thủ tục hành chính. Các tiện ích trên ứng dụng VNeID tiếp tục được mở rộng; dịch vụ công trực tuyến được khai thác hiệu quả hơn; dữ liệu giữa các hệ thống từng bước được kết nối, hình thành nền tảng dùng chung, giúp giảm tình trạng người dân phải khai báo nhiều lần và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính. Riêng lĩnh vực đất đai, hơn 316.000 dữ liệu đã được làm sạch và trên 4,2 triệu dữ liệu được đối sánh với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, góp phần giảm giấy tờ, đơn giản hóa thủ tục hành chính và rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ cho người dân, doanh nghiệp.

Cán bộ Công an hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục trên Cổng dịch vụ công và ứng dụng số. Ảnh Lê Tiến

Không chỉ trong khu vực công, chuyển đổi số cũng đang tạo động lực đổi mới hoạt động sản xuất, kinh doanh và mở rộng không gian phát triển kinh tế số. Trong lĩnh vực nông nghiệp, việc ứng dụng công nghệ số đang góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, tạo nền tảng để phát triển nông nghiệp công nghệ cao.

Lâm Đồng hiện là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước với hơn 107.000 ha sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, trong đó khoảng 1.200 ha ứng dụng Internet vạn vật (IoT) và trí tuệ nhân tạo (AI). Toàn tỉnh có 10 doanh nghiệp và 17 vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tập trung. Cùng với đó, thương mại điện tử, thanh toán số và du lịch thông minh tiếp tục phát triển, góp phần mở rộng không gian cho kinh tế số và xã hội số.

Công an Lâm Đồng cấp căn cước và tài khoản định danh điện tử cho người dân, góp phần mở rộng các tiện ích số phục vụ đời sống. Ảnh Lê Tiến

Theo Thượng tá Lê Thanh Sơn, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh, chuyển đổi số chỉ thực sự có ý nghĩa khi tạo ra những kết quả cụ thể cho người dân và doanh nghiệp. Vì vậy, cùng với việc tiếp tục hoàn thiện và khai thác hiệu quả dữ liệu, mọi giải pháp chuyển đổi số đều phải lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Khi dữ liệu trở thành nguồn lực cho đổi mới quản trị, công nghệ được ứng dụng gắn với yêu cầu phát triển, chuyển đổi số sẽ tiếp tục tạo động lực để Lâm Đồng nâng cao năng lực quản trị, cải thiện chất lượng phục vụ, đồng thời mở ra dư địa mới cho phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.