An sinh - Cuộc sống Cựu chiến binh phát huy hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách Thông qua hoạt động nhận ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH), các cấp Hội Cựu chiến binh (CCB) trong tỉnh đã trở thành cầu nối đưa nguồn vốn ưu đãi đến hội viên, góp phần tích cực vào công tác giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới.

Hội CCB cơ sở hướng dẫn các tổ tiết kiệm, vay vốn sắp xếp, quản lý hồ sơ

Đòn bẩy giúp hội viên thoát nghèo

Từ một hộ cận nghèo, ông Trịnh Ngọc Hùng (69 tuổi), hội viên Hội CCB phường Hàm Thắng đã trở thành điển hình phát triển kinh tế của địa phương. Cách đây mấy năm, cuộc sống gia đình ông gặp nhiều khó khăn nên được Hội CCB giới thiệu, ông mạnh dạn vay 50 triệu đồng từ NHCSXH để mở rộng diện tích trồng rau công nghệ cao. Sau 3 năm, ông trả hết khoản vay và thoát khỏi diện cận nghèo. Từ nền tảng ban đầu, ông tiếp tục phát triển mô hình Trồng rau sạch theo tiêu chuẩn VietGAP, đồng thời đứng ra vận động, tập hợp các hội viên thành lập hợp tác xã, tạo việc làm cho nhiều CCB và con em CCB tại địa phương. Ông Hùng chia sẻ: “Nguồn vốn vay của NHCSXH thực sự là nguồn lực quý giá đối với những CCB có ý chí vươn lên. Nhờ có nguồn vốn này, tôi có điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, từng bước thoát nghèo và ổn định cuộc sống”.

Ông Trịnh Ngọc Hùng chỉ là một trong nhiều hội viên CCB phường Hàm Thắng sử dụng hiệu quả nguồn vốn chính sách. Theo ông Lương Hoài Vũ - Chủ tịch Hội CCB phường Hàm Thắng, hiện tổng dư nợ nhận ủy thác của Hội đạt hơn 24 tỷ đồng thông qua 11 tổ tiết kiệm và vay vốn. Để đồng vốn phát huy hiệu quả, Hội CCB phường luôn chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, phối hợp chặt chẽ với NHCSXH và chính quyền địa phương trong bình xét cho vay, quản lý vốn, đôn đốc thu hồi nợ và hướng dẫn hội viên sử dụng vốn đúng mục đích. Nhờ đó, đến nay toàn phường chỉ còn 4 hộ hội viên nghèo, trong khi số hộ khá, giàu đã tăng lên hơn 330 hộ.

Không chỉ ở khu vực đô thị, tại các vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số, nguồn vốn tín dụng chính sách cũng đang phát huy hiệu quả rõ nét. Tại xã Đam Rông 4, nhiều hội viên CCB đã vươn lên thoát nghèo nhờ đầu tư phát triển chăn nuôi, trồng trọt và kinh tế hộ gia đình. Ông Bon Niêng Ha Krơng - Chủ tịch Hội CCB xã cho biết, xã có hơn 220 hộ hội viên vay vốn với tổng dư nợ hơn 17 tỷ đồng. Các nguồn vốn đều được sử dụng đúng mục đích, mang lại hiệu quả thiết thực, trả nợ đúng hạn và không phát sinh nợ quá hạn. Nhờ vậy, số hội viên nghèo của xã giảm từ 8 hộ xuống còn 2 hộ. Nhiều mô hình sản xuất hiệu quả đã hình thành, góp phần thay đổi diện mạo kinh tế - xã hội tại địa phương.

Nguồn vốn vay ưu đãi trở thành “bước đệm” giúp CCB tự tin phát triển kinh tế

Quản lý chặt chẽ để phát huy hiệu quả nguồn vốn

Theo đánh giá của NHCSXH tỉnh, Hội CCB tỉnh là một trong những đơn vị thực hiện hiệu quả công tác nhận ủy thác, quản lý nguồn vốn vay ưu đãi. Đến cuối tháng 6/2026, tổng dư nợ nhận ủy thác qua các cấp Hội CCB đạt hơn 3.770 tỷ đồng, hỗ trợ gần 53.000 hộ vay vốn. Nhiều chương trình tín dụng có dư nợ lớn và mang lại hiệu quả an sinh xã hội cao như: cho vay giải quyết việc làm, cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, cho vay hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn.

Ông Dương Công Hiệp - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội CCB tỉnh cho biết, các cấp Hội luôn xác định công tác nhận ủy thác nguồn vốn vay từ NHCSXH là nhiệm vụ quan trọng, góp phần chăm lo đời sống hội viên và thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo. Hiện toàn tỉnh có hơn 1.200 tổ tiết kiệm và vay vốn do Hội CCB quản lý.

Sự phối hợp hiệu quả giữa Hội CCB tỉnh và Chi nhánh NHCSXH tỉnh đã tạo nên nguồn lực quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Đến nay, toàn tỉnh chỉ còn 124 hộ hội viên nghèo, chiếm 0,16%, giảm 131 hộ so với năm 2025; số hộ cận nghèo còn 221 hộ, chiếm 0,37%, giảm 271 hộ.

Những kết quả trên không chỉ phản ánh hiệu quả của nguồn vốn tín dụng chính sách mà còn khẳng định vai trò, trách nhiệm của tổ chức Hội CCB trong đồng hành cùng hội viên phát triển kinh tế.