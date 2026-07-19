Thể thao 360 Đại tiệc bàn thắng Trận tranh hạng 3 giữa Pháp và Anh đã cống hiến cho khán giả bữa tiệc bàn thắng. Anh giành chiến thắng trước Pháp với tỉ số 6-4, qua đó giành vị trí thứ 3, còn Kylian Mbappe có thể sẽ có lần thứ 2 đoạt Chiếc giày Vàng World Cup, khi anh kết thúc giải đấu với 10 bàn thắng.

Thất bại toàn tập trước Tây Ban Nha tại bán kết khiến cho đội tuyển Pháp không thể có lần thứ 2 liên tiếp góp mặt ở trận chung kết một kỳ World Cup. Trước trận tranh hạng 3, HLV Didier Deschamps của ĐT Pháp vừa lên tiếng thừa nhận không hề muốn đá trận tranh hạng ba nhưng đó là nghĩa vụ. Do vậy có thể nhận thấy, giờ đây trong đội hình “Gà trống Gôloa” chỉ có Kylian Mbappe là còn động lực lớn để thi đấu, khi anh đang cùng Lionel Messi dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới với 8 bàn thắng. Nếu như được các đồng đội giúp nâng cao thành tích, Mbappe sẽ vượt lên để giành Chiếc giày Vàng, qua đó trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử 2 lần đoạt danh hiệu cao quý này hai kỳ World Cup liên tiếp. Với lợi thế được nghỉ nhiều hơn một ngày so với tuyển Anh, cùng với dàn cầu thủ chất lượng như Rayan Cherki, Zaire-Emery, Marcus Thuram, Akliouche và Mateta sẵn sàng đá chính, Pháp được đánh giá sung sức hơn đội tuyển Anh trong thời điểm hiện tại. Khi mà tuyển Anh chưa giữ sạch lưới lần nào, Mbappe và các đồng đội dự báo sẽ chơi một trận tưng bừng. Tuy nhiên, dù đã ghi tới 4 bàn thắng vào lưới tuyển Anh, tuyển Pháp vẫn phải nhận thất bại, khi đối thủ còn xuất sắc hơn với 6 bàn.

Về phía đội tuyển Anh, “Tam Sư” đã bỏ lỡ cơ hội vàng góp mặt ở chung kết World Cup 2026 đầy tiếc nuối. Do vậy chắc chắn tinh thần của thầy trò HLV Thomas Tuchel không thể tốt trước cuộc chạm trán đội tuyển Pháp trong trận tranh hạng ba.

Trong trận bán kết với Argentina, đoàn quân HLV Thomas Tuchel chơi đầy quyết tâm trong hiệp một, thậm chí đã vượt lên ở những phút đầu hiệp 2. Tuy nhiên, thay vì tiếp tục duy trì sức ép, tuyển Anh chủ động lùi sâu đội hình và nhường quyền kiểm soát cho đối thủ, khiến cho thế trận thay đổi hoàn toàn sau khi Anthony Gordon mở tỷ số. Dấu hiệu của cuộc lội ngược dòng xuất hiện từ trước khi Enzo Fernandez gỡ hòa phút 85, khi Jordan Pickford phải thực hiện nhiều pha cứu thua trước sức tấn công khủng khiếp của Argentina. Trong bối cảnh cầu thủ Anh xuống sức rõ rệt, gần như không còn phương án phản công hiệu quả, “Tam Sư” đã phải nhận đòn kết liễu ở phút 90+2. Sau thất bại cay đắng này, việc tuyển Anh có thể gượng dậy để bước vào trận đấu tranh hạng ba là dấu hỏi lớn. Tuy nhiên, sự chuyên nghiệp của thầy trò HLV Thomas Tuchel đã cống hiến cho khán giả một đại tiệc bàn thắng và “Tam Sư” là đội giành chiến thắng cuối cùng.

Đội tuyển Anh nhập cuộc tưng bừng và sớm vươn lên dẫn trước ngay ở phút thứ 3, khi Rice băng lên cắt đường chuyền của một cầu thủ Pháp trước khi tung ra cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm mở tỉ số. Đến phút 19, từ quả đá phạt góc bên cánh trái của đồng đội, trung vệ Konsa bên phía ĐT Anh bật cao đánh đầu đưa bóng đi thẳng vào lưới ĐT Pháp. Và vào các phút 37 và 45+1, Saka đã liên tiếp ghi 2 bàn thắng cho riêng mình để đưa tuyển Anh dẫn trước 4-0 trong hiệp 1.

Sang hiệp 2, HLV Didier Deschamps đã thay 4 người và tuyển Pháp đã ghi được 4 bàn với cú đúp của Mbappe, các bàn còn lại do công của Barcola và Dembele. Dù vậy, ĐT Anh cũng kịp ghi thêm 2 bàn với các pha lập công của Saka và Bellingham. Chung cuộc, đội tuyển Anh giành hạng ba World Cup 2026 sau trận thắng khó tin trước ĐT Pháp với tỷ số 6-4. Còn phía đội tuyển Pháp, họ sẽ chờ đợi giải thưởng cá nhân của Kylian Mbappe sau trận chung kết, nếu như Lionel Messi không ghi được 2 bàn, bởi hiện tại siêu sao thuộc biên chế Real Madrid đã có cho riêng mình 10 bàn thắng tại World Cup năm nay.