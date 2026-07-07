Xây dựng Đảng Đại tướng Nguyễn Tân Cương gặp mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cán bộ chủ chốt tỉnh Lâm Đồng Chiều 7/7, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã gặp mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cán bộ chủ chốt tỉnh Lâm Đồng.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm chủ trì buổi gặp mặt

Tham dự buổi gặp mặt với tỉnh Lâm Đồng, về phía Bộ Quốc phòng có các đồng chí: Trung tướng Trương Mạnh Dũng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Thiếu tướng Nguyễn Trọng Thiện, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng.

Các đồng chí trong đoàn công tác của Bộ Quốc phòng dự buổi gặp mặt với lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng

Tham dự buổi gặp mặt về phía tỉnh Lâm Đồng có các đồng chí: Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Hồng Sỹ dự buổi làm việc

Các đồng chí: Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy dự buổi gặp mặt

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng bày tỏ vui mừng được đến thăm, làm việc với tỉnh Lâm Đồng; đồng thời gửi lời chúc sức khỏe đến các đồng chí lãnh đạo tỉnh và tin tưởng địa phương sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, phấn đấu đạt mức tăng trưởng "2 con số".

Đại tướng Nguyễn Tân Cương cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo tỉnh, đồng thời ghi nhận sự quan tâm, tạo điều kiện của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Lâm Đồng đối với lực lượng vũ trang, các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn trong thời gian qua.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại buổi gặp mặt

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm 2026, Đại tướng Nguyễn Tân Cương cho biết, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, trực tiếp là đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, toàn quân đã hoàn thành tốt nhiều nhiệm vụ trọng tâm, trong đó nổi bật là việc tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức lực lượng theo hướng tinh, gọn, mạnh, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương đánh giá cao việc tỉnh Lâm Đồng triển khai hiệu quả chủ trương xây dựng lực lượng quân sự địa phương. Đặc biệt, tỷ lệ biên chế sĩ quan quân đội đảm nhiệm chức danh Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã của tỉnh Lâm Đồng thuộc nhóm địa phương có tỷ lệ cao trong cả nước.

Đại tướng cũng ghi nhận sự phối hợp chặt chẽ giữa địa phương với các đơn vị quân đội trong thực hiện nhiệm vụ kết hợp phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng, nhất là trên các địa bàn chiến lược. Các đơn vị kinh tế - quốc phòng tiếp tục phát huy hiệu quả trong xây dựng khu kinh tế - quốc phòng, ổn định dân cư, phát triển sản xuất, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Quang cảnh buổi gặp mặt

Đại tướng Nguyễn Tân Cương mong muốn thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Lâm Đồng tiếp tục quan tâm, phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để lực lượng vũ trang hoàn thành tốt chức năng là đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất; góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng và các đơn vị thuộc Bộ dự buổi gặp mặt với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cán bộ chủ chốt tỉnh Lâm Đồng

Đại tướng Nguyễn Tân Cương mong muốn tỉnh Lâm Đồng phát động phong trào toàn dân cung cấp các thông tin liên quan đến các liệt sĩ trên địa bàn, phối hợp cùng với lực lượng quân đội, công an hoàn thành “Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng bày tỏ vui mừng được đón Đại tướng Nguyễn Tân Cương cùng đoàn công tác Bộ Quốc phòng đến thăm, làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cán bộ chủ chốt của tỉnh.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm phát biểu đáp từ tại buổi gặp mặt

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho biết, với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, sự phối hợp, hỗ trợ của các bộ, ngành, trong đó có Bộ Quốc phòng, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh sau hợp nhất từng bước ổn định và đạt nhiều kết quả tích cực.

Quý II/2026, GRDP của tỉnh tăng 9,22%, xếp thứ 14/34 tỉnh, thành phố trong cả nước; lũy kế 6 tháng đầu năm tăng 7,9%, cao hơn khoảng 2% so với mức bình quân của 3 tỉnh trước khi sáp nhập. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt hơn 18.800 tỷ đồng, tương đương gần 60% dự toán Trung ương giao; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đến ngày 1/7 đạt trên 25%.

Các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng theo dõi phát biểu của Đại tướng Nguyễn Tân Cương

Theo đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, công tác thu hút đầu tư tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực với khoảng 100 dự án được chấp thuận trong 6 tháng đầu năm, tổng vốn đăng ký gần 200.000 tỷ đồng. Tỉnh đã tháo gỡ khó khăn cho 97 trong tổng số 365 dự án vướng mắc, với tổng vốn đầu tư trên 65.000 tỷ đồng; đồng thời hoàn thành phương án xử lý 505 cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp.

Nông nghiệp công nghệ cao tiếp tục là thế mạnh của địa phương. Theo kế hoạch, ngày 26/7, dự án Nhà máy Điện phân nhôm Đắk Nông sẽ sản xuất và cho ra mẻ nhôm đầu tiên của Việt Nam được sản xuất hoàn toàn từ nguồn nguyên liệu trong nước.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, mặc dù sân bay quốc tế Liên Khương tạm đóng cửa để nâng cấp, ngành du lịch của tỉnh vẫn duy trì đà tăng trưởng với lượng khách tăng 18,1%, doanh thu đạt khoảng 33.000 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ.

Các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng theo dõi phát biểu của Đại tướng Nguyễn Tân Cương

Công tác cải cách hành chính tiếp tục đạt nhiều kết quả nổi bật. Chỉ số cải cách hành chính xếp thứ 7/34 tỉnh, thành phố; Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức xếp thứ 12 cả nước; tỷ lệ số hóa hồ sơ, tài liệu đạt khoảng 82%, tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính đúng và trước hạn đạt trên 99%; Chỉ số Chính quyền kiến tạo xếp thứ 2 toàn quốc.

Công tác an sinh xã hội, văn hóa, thể thao, y tế, giáo dục tiếp tục được thực hiện có hiệu quả. Đến hết ngày 30/6/2026, tỷ lệ khám sức khỏe định kỳ cho toàn dân đạt 23%. Tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia ước đạt trên 65,5%. Tỉnh đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để khai giảng năm học mới; trong đó sẽ đưa 2 Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS tại xã Thuận An và xã Quảng Trực vào sử dụng cho năm học 2026 - 2027.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm cũng khẳng định, cùng với phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh luôn đặc biệt quan tâm thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Sau hợp nhất tỉnh, hệ thống cơ quan quân sự địa phương được kiện toàn, hoạt động ổn định, thông suốt; lực lượng vũ trang duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, tích cực tham gia phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, trực tiếp tham gia hỗ trợ xây dựng các trường học tại khu vực biên giới của tỉnh. Qua đó góp phần đẩy nhanh tiến độ để các công trình hoàn thành trước năm học 2026 - 2027, cũng như tiếp tục lan tỏa hình ảnh, phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ trong lòng Nhân dân.

“ Lâm Đồng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ và đồng hành của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng để tỉnh thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc. Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng

Đại tướng Nguyễn Tân Cương và đoàn công tác của Bộ Quốc phòng chụp hình lưu niệm cùng tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho biết, thời gian tới, tỉnh Lâm Đồng sẽ tiếp tục tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp để phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 10% trở lên trong năm 2026; phấn đấu giải ngân 60% kế hoạch vốn đầu tư công trong quý III và hoàn thành 100% kế hoạch năm; đẩy nhanh tháo gỡ các dự án còn vướng mắc, phát triển mạnh kinh tế tư nhân, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, gắn phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng, an ninh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Y Thanh Hà Niê Kđăm bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo và hỗ trợ của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng cũng như cá nhân đồng chí Đại tướng Nguyễn Tân Cương đối với tỉnh Lâm Đồng, nhất là trong quá trình nghiên cứu, cho ý kiến đối với đề án Xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù phát triển ngành công nghiệp bô xít - alumin - nhôm trên địa bàn tỉnh. Qua đó tạo thêm động lực để Lâm Đồng phát triển nhanh, bền vững, gắn chặt với nhiệm vụ củng cố quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.