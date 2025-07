Chính trị Đắk Mil phấn đấu đến năm 2030 trở thành xã phát triển khá Sáng 30/7, Đảng bộ xã Đắk Mil, tỉnh Lâm Đồng long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng chí Huỳnh Ngọc Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Lâm Đồng cùng các đại biểu tham dự Đại hội

Tham dự Đại hội có đồng chí Huỳnh Ngọc Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; đại diện các ban, ngành, đơn vị, địa phương cùng 150 đại biểu đại diện cho hơn 774 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đoàn Chủ tịch điều hành tại Đại hội

Nhiệm kỳ qua, cấp ủy Đảng, chính quyền và Nhân dân xã phát huy tinh thần đoàn kết, khai thác những tiềm năng, lợi thế, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện toàn diện và cơ bản hoàn thành 12 nhóm chỉ tiêu đề ra.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đắk Mil Trương Văn Bình báo cáo tại Đại hội

Kinh tế trên địa bàn tiếp tục có bước phát triển, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 4,75%; thu nhập bình quân đầu người năm 2025 ước đạt 55,3 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,57%.

Xã hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, với nhiều mô hình điểm như “xóm đường cờ”, “đường hoa” được nhân rộng.

Đại diện các ban, ngành, đơn vị trên địa bàn tham dự Đại hội

Về cơ cấu kinh tế, nông nghiệp vẫn chiếm tỷ trọng chủ lực, từng bước chuyển đổi theo hướng ứng dụng công nghệ cao. Xã đã hình thành các vùng chuyên canh xoài, cà phê, hồ tiêu, góp phần tạo thương hiệu địa phương.

Lãnh đạo các địa phương tham dự Đại hội

Công tác an sinh xã hội được quan tâm, đời sống vật chất tinh thần của người dân được cải thiện, nâng cao. Công tác y tế, giáo dục, an sinh xã hội tiếp tục được bảo đảm. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, an ninh chính trị ổn định, không xảy ra điểm nóng.

Quang cảnh Đại hội Đảng bộ xã Đắk Mil lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Bước vào nhiệm kỳ mới, xã Đắk Mil đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành địa phương phát triển khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch rõ nét theo hướng: Nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, dịch vụ thương mại hiện đại.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Phát triển, Đại hội đã đề ra các nhóm chỉ tiêu chủ yếu như: Tốc độ tăng tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn bình quân hàng năm đạt từ 7,5% trở lên; tốc độ tăng tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế chủ yếu giai đoạn 2026 - 2030 bình quân đạt 8,1%.

Toàn xã phấn đấu thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn đến năm 2030 đạt 66,2 triệu đồng/người/năm (tăng 1,2 lần so với năm 2025); tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều đến năm 2030 đạt dưới 2%.

Đảng bộ phấn đấu kết nạp đảng viên mới đạt từ 3% trở lên trên tổng số đảng viên; hàng năm có trên 90% tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên…

Đồng chí Huỳnh Ngọc Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Lâm Đồng phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Huỳnh Ngọc Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Lâm Đồng ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Đắk Mil đạt được trong nhiệm kỳ qua, nhất là trong phát triển nông nghiệp hàng hóa, cải cách hành chính, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân.

“ Trong giai đoạn tới, Đắk Mil cần nhanh chóng ổn định tổ chức, xây dựng khối đại đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, phát huy tinh thần đồng thuận cao trong đội ngũ cán bộ, công chức và Nhân dân. Đồng chí Huỳnh Ngọc Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Lâm Đồng

Đảng bộ cần chú trọng công tác phát triển đảng viên, nhất là ở các thôn, bon; nâng cao hiệu quả sinh hoạt chi bộ, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ chủ chốt. Đảng bộ tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng.

Đồng chí Huỳnh Ngọc Anh - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy trao tặng bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng mang dòng chữ: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Phát triển” chúc mừng Đại hội Đảng bộ xã Đắk Mil

Địa phương tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế, xã hội toàn diện, trong đó tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, hình thành các vùng chuyên canh gắn với thương hiệu và chuỗi giá trị bền vững.

Song song đó, xã cần quan tâm hơn nữa đến công tác giảm nghèo bền vững, chăm lo đời sống, bảo đảm an sinh xã hội, phát triển giáo dục và chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Đại hội trao tặng thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em, người dân khó khăn trên địa bàn xã với tổng trị 150 triệu đồng

Toàn xã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành; xây dựng chính quyền số phục vụ Nhân dân và doanh nghiệp một cách thuận tiện, minh bạch. Địa phương cần quan tâm bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội; chủ động nắm bắt tình hình, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh, không để xảy ra các điểm nóng ở cơ sở.

Đồng chí Huỳnh Ngọc Anh tin tưởng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Đắk Mil sẽ tiếp tục đoàn kết, hành động quyết liệt với quyết tâm chính trị cao nhất, chủ động nắm bắt, tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đã đề ra, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh Lâm Đồng.

Dịp này, Đại hội trao tặng thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em, người dân khó khăn trên địa bàn xã với tổng trị 150 triệu đồng.