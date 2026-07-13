Chính trị Đắk Song tạo động lực phát triển bền vững Xã Đắk Song đạt được nhiều kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực, tạo nền tảng để địa phương hướng tới mục tiêu phát triển nhanh và bền vững.

Nhờ biết áp dụng kỹ thuật chăm sóc, vườn cà phê gia đình anh Y Nứk phát triển tốt hơn, hứa hẹn năng suất cao hơn trước đây

Kinh tế duy trì ổn định, tạo nền tảng tăng trưởng

6 tháng đầu năm 2026, bức tranh kinh tế của xã Đắk Song ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Nông nghiệp tiếp tục giữ vai trò động lực khi các vùng sản xuất ổn định, hạ tầng từng bước hoàn thiện, tạo sức sống mới cho địa phương. Toàn xã đã gieo trồng 1.532 ha cây hằng năm, đạt 88,7% kế hoạch, tăng 227 ha so với cùng kỳ năm 2025. Đối với cây lâu năm, toàn xã duy trì hơn 5.700 ha, chủ lực là cà phê và hồ tiêu; gần 300 ha cây ăn trái và cây dài ngày khác... Chăn nuôi gia súc, gia cầm phát triển ổn định, công tác tiêm phòng, kiểm dịch được triển khai đồng bộ, góp phần kiểm soát hiệu quả dịch bệnh.

Đường sá mở rộng, giao thương buôn bán ở khu vực trung tâm xã cũng thuận lợi hơn

Để thay đổi tư duy cho nông dân, xã tổ chức 11 lớp tập huấn kỹ thuật, hướng dẫn áp dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất. Đơn cử như gia đình anh Y Nứk ở bon Rlông có 5 sào cà phê. Trước đây, do thiếu vốn đầu tư và chưa nắm vững kỹ thuật canh tác nên vườn cà phê sinh trưởng kém, mỗi vụ thu hoạch chỉ đủ trang trải chi phí. Sau khi được cán bộ xã hướng dẫn áp dụng các biện pháp phòng trừ sâu bệnh, vườn cây dần phục hồi, hứa hẹn mang lại năng suất cao hơn trong những vụ tới. Anh Y Nứk cho biết: “Gia đình tôi không chỉ được hỗ trợ làm nhà ở kiên cố mà còn được hướng dẫn cách chăm sóc cà phê để nâng cao năng suất. Tôi mong giá cà phê ổn định để gia đình có thêm thu nhập, cuộc sống ổn định hơn”.

Bên cạnh đó, hoạt động tài chính - ngân sách cũng ghi nhận kết quả tích cực. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 50,3 tỷ đồng, ước đạt 79,3% dự toán tỉnh giao; trong đó ngân sách xã là 49 tỷ đồng, ước đạt 80% kế hoạch. Những kết quả trên cho thấy, Đắk Song đang từng bước nâng cao chất lượng tăng trưởng khi sản xuất gắn với ứng dụng khoa học kỹ thuật, đầu tư công được đẩy nhanh và các nguồn lực được sử dụng hiệu quả.

Nhiều tuyến đường giao thông được bê tông hóa, đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển của người dân

Hạ tầng mở đường cho phát triển

Nếu sản xuất nông nghiệp là nền tảng thì đầu tư hạ tầng đang trở thành động lực tạo sức bật mới cho Đắk Song. Năm 2026, xã được bố trí hơn 8,5 tỷ đồng vốn đầu tư công để triển khai 6 dự án giao thông và thủy lợi. Tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư nâng cấp, sửa chữa 3 tuyến đường giao thông, hệ thống chiếu sáng công cộng dài 3,438 km; xúc tiến xây dựng Nhà máy nước sinh hoạt... Cùng với đầu tư hạ tầng, xã tăng cường quản lý đất đai, hoàn thành đối khớp 3.378/3.378 thửa đất; cấp mới 94 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải quyết 35 hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất. Song song đó, hơn 6,37 tỷ đồng từ các chương trình mục tiêu quốc gia đang được triển khai để xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, mở thêm cơ hội phát triển kinh tế cho người dân.

Nhiều hộ nghèo ở xã Đắk Song được hỗ trợ xây dựng nhà ở để "an cư lạc nghiệp"

Ông Nguyễn Ngọc Thân, Chủ tịch UBND xã Đắk Song cho biết: “Thời gian tới, UBND xã sẽ tập trung hoàn thiện quy hoạch chung, đẩy nhanh tiến độ các công trình hạ tầng trọng điểm, huy động hiệu quả các nguồn lực đầu tư, đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên và bảo vệ rừng. Cùng với đó, địa phương sẽ triển khai đồng bộ các chương trình mục tiêu quốc gia, hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo sinh kế bền vững và từng bước nâng cao thu nhập cho người dân”.

Tại Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2026, lãnh đạo xã Đắk Song quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra trong năm

Ông Nguyễn Văn Thanh, Bí thư Đảng ủy xã Đắk Song khẳng định, những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2026 là minh chứng cho sự đồng thuận của Nhân dân và hiệu quả trong lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương. “Đảng ủy xã xác định, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương, gắn phát triển kinh tế với xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đây là nền tảng để xã phát triển nhanh, bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân”.