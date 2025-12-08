Kinh tế Đam Rông 2 tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng bền vững Thời gian qua, xã Đam Rông 2 (Lâm Đồng) luôn chú trọng, đẩy mạnh liên kết và chế biến tạo ra chuỗi giá trị cho sản phẩm. Qua đó năng suất, sản lượng, chất lượng các loại cây trồng, vật nuôi ngày càng được nâng cao.

Cá nước lạnh là một trong những thế mạnh phát triển kinh tế của Đam Rông 2

Phát huy thế mạnh sẵn có

Ông Nguyễn Văn Chính - Phó Chủ tịch UBND xã Đam Rông 2 cho biết: “Thời gian qua, địa phương đẩy mạnh việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, trong đó đã tập trung phát huy thế mạnh về nông nghiệp; triển khai tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên tất cả các lĩnh vực, tăng cường ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất. Bên cạnh đó, chuyển giao khoa học - kỹ thuật; thực hiện các chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp và nông thôn để từng bước phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh, chuyển đổi từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, gắn sản xuất, chế biến, bảo quản, phân phối đến tiêu thụ sản phẩm”.

Nhờ đó, nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả tại các địa phương dần được hình thành, góp phần tăng thu nhập cho người dân. Đến nay, tổng diện tích gieo trồng 6.462,1 ha; trong đó cây hàng năm 893,8 ha; cây lâu năm 5.568,3 ha; đã chuyển đổi 550 ha cây trồng kém hiệu quả sang cây trồng có giá trị kinh tế cao hơn (sầu riêng, cà phê già cỗi, dâu tằm, dứa mật...).

Tại thôn 2 Rô Men, Tổ hợp tác (THT) Dứa mật Đam Rông được thành lập từ 2021 với 7 thành viên/11ha. Đến nay, tổ đã tăng lên 17 thành viên/23 ha; trong đó có 17 ha cho thu hoạch với sản lượng ước đạt hơn 400 tấn/năm. Ông Ybang - một trong những thành viên của THT chia sẻ: “Dứa dễ trồng, ít công chăm sóc, chưa đầy 14 tháng đã cho thu trái, mỗi năm có thể thu kéo dài 6 tháng, chủ yếu từ tháng 4 đến tháng 7. Giá không cao nhưng đầu ra ổn định”.

Theo ông Nguyễn Minh Thắng - Tổ trưởng THT Dứa mật Đam Rông: “THT là mô hình thu hút hộ nông dân với mục tiêu giảm nghèo, xây dựng kinh tế gia đình từ cây dứa mật. Chúng tôi mong muốn chính quyền địa phương tuyên truyền cho các hộ dân có diện tích đất nhỏ lẻ nhàn rỗi nên chuyển đổi trồng dứa thay cho các cây trồng ngắn ngày, kém hiệu quả khác. Đồng thời, quy hoạch vùng trồng và mở rộng sang các xã khác trên địa bàn”.

Liên kết, tiêu thụ sản phẩm

Để tăng giá trị sản phẩm và có sức cạnh tranh trên thị trường, xã Đam Rông 2 đã hình thành các chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm như: chuỗi liên kết sản xuất sầu riêng, chuỗi liên kết trồng dâu nuôi tằm... Hiện toàn xã có 12 sản phẩm được công nhận OCOP 3 sao có tem truy xuất nguồn gốc. Cùng với đó là 10 hợp tác xã đang hoạt động trong các lĩnh vực nông nghiệp, dịch vụ. Ngoài ra, trên địa bàn xã còn có 14 tổ hợp tác xã hoạt động hiệu quả và 41,27 ha cây trồng được cấp giấy chứng nhận VietGAP.

Tái cơ cấu ngành nông nghiệp địa phương được thể hiện rõ từ ngành chăn nuôi tiếp tục phát triển, từng bước chuyển đổi theo hướng từ chăn nuôi nhỏ lẻ, phân tán sang chăn nuôi tập trung theo mô hình trang trại, tập trung. Đến nay, tổng đàn gia súc 2.168 con, đàn gia cầm đạt 37.000 con. Nuôi cá nước lạnh tiếp tục phát triển mạnh mẽ, tổng diện tích mặt nước nuôi cá nước lạnh 10,7 ha/70 hộ nuôi, tăng 3,5 ha so với năm 2020, sản lượng trung bình khoảng 1.000 tấn/năm, lợi nhuận trung bình khoảng từ 110 - 140 triệu đồng/100 m2 mặt nước nuôi/năm.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Đam Rông 2, trong thời gian tới, địa phương tiếp tục đẩy mạnh phát triển nông nghiệp xanh, nông nghiệp tuần hoàn; tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng phát triển vùng nguyên liệu lớn, chủ lực là cây cà phê, cây ăn quả gồm: sầu riêng, dứa mật, măng cụt, chôm chôm, cây dâu tằm gắn với cải tạo vườn tạp, đẩy mạnh ứng dụng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao cho năng suất, chất lượng, hiệu quả, giá trị gia tăng cao. Đồng thời, quan tâm, khuyến khích, lồng ghép các nguồn lực để tiếp tục hình thành, mở rộng các liên kết sản xuất, chuỗi giá trị nông sản gắn với sơ chế, chế biến, tiêu thụ sản phẩm...