Quốc phòng - An ninh Dân chủ để đồng lòng, đồng sức Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở đã giúp cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Lâm Đồng nâng cao nhận thức, mạnh dạn bày tỏ chính kiến và trách nhiệm với đơn vị. Tinh thần ấy được thể hiện rõ tại cuộc đối thoại với Thủ trưởng Quân khu 7.

Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy Quân khu 7 trò chuyện với cán bộ, chiến sĩ tham gia buổi đối thoại

Dân chủ tạo đồng thuận

Đại tá Nguyễn Văn Sơn - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh thông tin: Chế độ đối thoại dân chủ trong “Sinh hoạt ngày Đảng” được duy trì nghiêm túc với 7 đợt, thu hút khoảng 2.800 lượt cán bộ, đảng viên tham gia. Qua đó, những chủ trương mới được thông tin kịp thời, những vấn đề liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ và đời sống được trao đổi dân chủ, giúp thống nhất nhận thức và tạo đồng thuận trong tổ chức thực hiện. Cùng với đó, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức 6 đợt học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của cấp trên cho khoảng 2.100 lượt cán bộ, đảng viên và quần chúng. Tại 124 xã, phường, đặc khu, cấp ủy cơ sở, chi bộ quân sự tổ chức 816 đợt học tập với 47.688 lượt người tham gia.

Những con số trên không chỉ cho thấy quy mô công tác giáo dục, quán triệt mà quan trọng hơn còn tạo nền tảng để cán bộ, chiến sĩ hiểu đúng chủ trương, nắm chắc quy định, nhận thức rõ quyền và trách nhiệm của mình. Đây cũng là cơ sở để mỗi quân nhân tham gia đóng góp ý kiến một cách có chất lượng, trách nhiệm.

Đặc biệt, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh duy trì nghiêm chế độ đối thoại định kỳ. Riêng Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức đối thoại hằng quý tại khối cơ quan Bộ CHQS tỉnh; đồng thời kiểm tra, đối thoại tại 29 đầu mối đơn vị với khoảng 400 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. “Qua đó, cấp ủy, chỉ huy có thêm kênh trực tiếp để nắm bắt diễn biến tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng; đồng thời kịp thời giải quyết những vấn đề liên quan đến huấn luyện, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, chế độ, chính sách và đời sống bộ đội”, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh khẳng định.

Những vấn đề liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm đời sống được các chiến sĩ đặt ra tại buổi đối thoại

Tiếng nói trách nhiệm từ cơ sở

Tinh thần thẳng thắn, cởi mở đã được cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh thể hiện trong cuộc đối thoại với thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 7 vừa qua. Cán bộ, chiến sĩ trao đổi nhiều ý kiến tập trung vào những vấn đề sát với thực tiễn công tác và đời sống bộ đội. Các ý kiến đi thẳng vào những vấn đề thiết thực của đơn vị, cho thấy cán bộ, chiến sĩ không chỉ nắm nhiệm vụ mà còn hiểu rõ những vấn đề đang đặt ra từ thực tiễn. Đó là biểu hiện rõ nét của dân chủ ở cơ sở: cán bộ, chiến sĩ được tạo điều kiện để nói, nhưng quan trọng hơn là biết nói đúng vấn đề, đúng trách nhiệm và vì mục tiêu chung của đơn vị. Cũng từ đó khoảng cách giữa người hỏi và người trả lời được thu hẹp bằng tinh thần cầu thị, trách nhiệm và xây dựng.

Đại tá Trần Hữu Nhân, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 7 trao đổi một số vấn đề liên quan tại buổi đối thoại

Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Thị Thùy Vân chia sẻ: “Khi đối thoại dần trở thành một hoạt động có chiều sâu cán bộ, chiến sĩ không chỉ “nghe” người chỉ huy nói một cách thụ động mà còn chủ động nói lên suy nghĩ, đề xuất của mình trên cơ sở hiểu nhiệm vụ, nắm quy định và ý thức rõ trách nhiệm cá nhân”.

Thiếu tướng Trần Chí Tâm - Phó Chính ủy Quân khu 7 đánh giá cao việc Bộ CHQS tỉnh thực hiện nghiêm quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp. Đồng thời đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, thẳng thắn, cởi mở của cán bộ, chiến sĩ trong trao đổi, đóng góp ý kiến.

Từ thực tiễn tại Bộ CHQS tỉnh có thể thấy, dân chủ muốn đi vào chiều sâu phải bắt đầu từ việc trang bị nhận thức và tạo môi trường để cán bộ, chiến sĩ thực hành quyền làm chủ một cách đúng đắn. Khi được thông tin đầy đủ, được lắng nghe thường xuyên và thấy những kiến nghị chính đáng được quan tâm giải quyết, cán bộ, chiến sĩ sẽ tự tin hơn khi bày tỏ chính kiến, đồng thời ý thức rõ hơn trách nhiệm của mình.