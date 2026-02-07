Đời sống Dân vận khéo gắn kết lực lượng vũ trang với đồng bào DTTS Từ những phần quà nghĩa tình dành cho đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) ở xã Hàm Thạnh đến công trình thắp sáng bản làng tại xã Phan Sơn, lực lượng vũ trang tỉnh Lâm Đồng đang cụ thể hóa phương châm “gần dân, sát dân, vì Nhân dân phục vụ”.

Trao tặng quà tại xã Hàm Thạnh

Gần dân để dân tin

Với tinh thần hướng về cơ sở, lấy người dân làm trung tâm phục vụ, mới đây, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Công an tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội và tuyên truyền pháp luật tại xã Hàm Thạnh và xã Phan Sơn.

Theo đó, Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an tỉnh phối hợp với Phòng Tổ chức cán bộ, Ban Từ thiện Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh cùng các mạnh thường quân trao tặng 1.000 phần quà với tổng trị giá khoảng 500 triệu đồng. Những phần quà được gửi đến các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, chủ yếu là đồng bào DTTS tại xã Hàm Thạnh và xã Phan Sơn.

Dưới thời tiết nắng nóng, đường sá xa xôi, các cán bộ, chiến sĩ cùng các đơn vị đồng hành đã trực tiếp trao từng phần quà đến tận tay người dân. Không chỉ trao quà, các cán bộ, chiến sĩ còn ân cần thăm hỏi, động viên, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bà con. Song song với hoạt động an sinh xã hội, đoàn công tác còn tổ chức tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tội phạm, phòng, chống lừa đảo trên không gian mạng, an toàn giao thông và phòng cháy, chữa cháy bằng hình thức trực quan, dễ hiểu, phù hợp với điều kiện thực tế của vùng đồng bào DTTS.

Thượng tá Thái Xuân Trinh - Phó Chủ nhiệm UBKT, Phó Thủ trưởng Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an tỉnh cho biết, đơn vị luôn xác định công tác dân vận, hướng về cơ sở, chăm lo đời sống Nhân dân, nhất là đồng bào DTTS ở vùng sâu, vùng xa là nhiệm vụ thường xuyên. Vì vậy, đơn vị chủ động phối hợp với các địa phương, tổ chức và các nhà hảo tâm triển khai nhiều hoạt động dân vận thiết thực, vừa hỗ trợ người dân về vật chất, vừa tăng cường tuyên truyền pháp luật. Qua đó, góp phần lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, củng cố mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng công an với Nhân dân và xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.

Từng phần quà được trao đến tay người dân

Thắp sáng bản làng

Không chỉ chăm lo đời sống vật chất, lực lượng vũ trang còn để lại dấu ấn bằng những công trình dân sinh thiết thực, góp phần thay đổi diện mạo vùng đồng bào DTTS. Tại thôn Ka Lúc - Dốc Đá, xã Phan Sơn, khi màn đêm buông xuống, những tuyến đường từng chìm trong bóng tối nay đã bừng sáng, bởi hệ thống đèn năng lượng mặt trời mới được lắp đặt. Ánh sáng ấy không chỉ giúp người dân đi lại thuận tiện, an toàn hơn mà còn mang đến niềm vui, sự yên tâm và niềm tin về sự quan tâm của chính quyền, lực lượng vũ trang đối với đồng bào vùng sâu, vùng xa.

Đó là công trình dân vận do lực lượng Dân quân tự vệ xã Phan Sơn phối hợp Ban Điều hành thôn thực hiện với tinh thần “Ở đâu khó, ở đó có dân quân”. Dưới cái nắng gay gắt của vùng đất Phan Sơn, các chiến sĩ cùng lực lượng tại chỗ đã không quản vất vả, vận chuyển vật tư, dựng cột, lắp đặt hàng chục trụ đèn năng lượng mặt trời trên các tuyến đường chính của thôn.

Các chiến sĩ dựng cột đèn năng lượng mặt trời.

Công trình mang ý nghĩa thiết thực khi góp phần bảo đảm an ninh trật tự, giúp người dân đi lại thuận lợi, hạn chế nguy cơ mất an toàn vào ban đêm. Đồng thời tạo diện mạo khang trang hơn cho khu dân cư, góp phần thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Với bà con Ka Lúc - Dốc Đá, mỗi ngọn đèn được thắp sáng không chỉ là nguồn sáng phục vụ sinh hoạt mà còn là biểu tượng của sự sẻ chia, trách nhiệm và tinh thần đồng hành của lực lượng vũ trang với Nhân dân.

Từ những con đường sáng đèn đến những phần quà nghĩa tình, các mô hình dân vận khéo không chỉ góp phần nâng cao đời sống người dân, mà còn củng cố niềm tin của đồng bào đối với cấp ủy, chính quyền và lực lượng vũ trang.