Chính trị Dấu ấn tạo động lực phát triển cho giai đoạn mới Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của HĐND tỉnh khóa XI không chỉ nhìn lại chặng đường đổi mới, mà còn tiếp tục hoàn thiện thể chế, khơi thông nguồn lực và tạo động lực phát triển cho giai đoạn mới.

Chủ tọa điều hành kỳ họp thứ 4

Một năm nhìn lại để bứt phá

Không phải ngẫu nhiên Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của HĐND tỉnh Lâm Đồng được nhiều đại biểu xem là một dấu mốc đặc biệt. Một năm trước, cùng với cả nước, Lâm Đồng bước vào cuộc cải cách hành chính có quy mô lớn nhất từ trước đến nay khi thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Không chỉ thay đổi địa giới hành chính hay tổ chức bộ máy, đây còn là sự chuyển đổi về tư duy quản trị, phương thức điều hành và cách thức phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Bởi vậy, kỳ họp lần này không chỉ tổng kết 6 tháng đầu năm hay quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh. Quan trọng hơn, đây là dịp kiểm chứng những quyết sách đã ban hành sau 1 năm đi vào cuộc sống; đánh giá hiệu quả của mô hình quản trị mới; nhận diện những điểm nghẽn cần tiếp tục tháo gỡ để bộ máy vận hành thông suốt, hiệu quả hơn.

Ở góc độ đó, mỗi nội dung được thảo luận tại nghị trường đều mang ý nghĩa vượt ra ngoài phạm vi một kỳ họp thường lệ, bởi phía sau mỗi nghị quyết là yêu cầu hoàn thiện thể chế, giải phóng nguồn lực và tạo dư địa phát triển cho tỉnh trong giai đoạn mới.

“ Cử tri không đánh giá chất lượng hoạt động của HĐND qua số lượng nghị quyết được thông qua hay số phiên họp được tổ chức, mà bằng những chuyển biến cụ thể trong phát triển kinh tế - xã hội; bằng sự thuận lợi hơn của người dân, doanh nghiệp khi giải quyết công việc; bằng hiệu quả quản lý, sử dụng các nguồn lực của địa phương và trên hết là niềm tin của Nhân dân đối với bộ máy chính quyền.

Đồng chí Lưu Văn Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lưu Văn Trung thẳng thắn phân tích: “Bên cạnh những kết quả đạt được, chúng ta cần thẳng thắn nhìn nhận vẫn còn không ít khó khăn, hạn chế. Một số cơ chế, chính sách cần tiếp tục hoàn thiện; tiến độ triển khai một số chương trình, dự án còn chậm; việc huy động, phân bổ và sử dụng nguồn lực ở một số lĩnh vực chưa hiệu quả; cải cách hành chính, chuyển đổi số, giải ngân đầu tư công, khai thác tài sản công và phát huy lợi thế của tỉnh chưa đáp ứng yêu cầu phát triển. Nếu không được khắc phục kịp thời, những hạn chế này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến mục tiêu tăng trưởng, chất lượng phục vụ Nhân dân và niềm tin của cử tri”.

Điều đó đòi hỏi chúng ta phải quyết tâm cao hơn, hành động quyết liệt hơn, đổi mới mạnh mẽ hơn để biến khó khăn thành động lực, tiềm năng thành nguồn lực và khát vọng phát triển thành những chương trình, kế hoạch, hành động cụ thể. HĐND tỉnh tiếp tục đổi mới tư duy và phương thức hoạt động; nâng cao chất lượng quyết nghị, hiệu quả giám sát; bảo đảm mỗi quyết sách được ban hành đều xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, đúng quy định pháp luật, có tính khả thi cao và hướng tới mục tiêu cao nhất là phục vụ sự phát triển của tỉnh, đáp ứng niềm tin và kỳ vọng của cử tri, Nhân dân.

Quang cảnh kỳ họp

Từ nghị trường đến động lực phát triển

Có thể thấy rõ, sau 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh Lâm Đồng đã đạt nhiều kết quả tích cực. Bộ máy từng bước ổn định, việc phân cấp, phân quyền ngày càng rõ hơn, hiệu lực quản lý nhà nước được nâng lên; nông nghiệp công nghệ cao, du lịch, dịch vụ tiếp tục giữ vai trò động lực tăng trưởng; an sinh xã hội được bảo đảm; quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Song, điều đáng chú ý hơn cả là cách HĐND tỉnh lựa chọn đồng hành cùng UBND tỉnh trong tháo gỡ các “nút thắt” phát triển.

Trong điều kiện mô hình tổ chức mới còn đang tiếp tục hoàn thiện, không ít vướng mắc phát sinh từ thực tiễn đòi hỏi phải được xử lý kịp thời bằng các cơ chế, chính sách phù hợp. Nếu bộ máy là “khung” của nền hành chính thì thể chế chính là “mạch máu” bảo đảm cho bộ máy vận hành hiệu quả. Một bộ máy tinh gọn sẽ khó phát huy hết hiệu quả nếu thiếu những quyết sách đủ kịp thời, đủ linh hoạt và đủ khả thi.

Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua các nghị quyết quan trọng tại Kỳ họp thứ tư

Chính vì vậy, việc HĐND tỉnh dành nhiều thời gian xem xét các báo cáo, thảo luận các tờ trình, chất vấn những lĩnh vực cử tri quan tâm và thống nhất thông qua 24 nghị quyết chuyên đề không đơn thuần là hoàn thành chương trình kỳ họp, mà còn tạo thêm dư địa pháp lý để UBND tỉnh chủ động điều hành, giải quyết những vấn đề đang đặt ra từ thực tiễn. Những nghị quyết này tiếp nối tinh thần đổi mới hoạt động của HĐND tỉnh trong nhiệm kỳ mới, lấy hiệu quả thực thi làm thước đo cho chất lượng quyết sách.

Cùng với đó là công tác quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công; đất đai, tài nguyên; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; cùng các chính sách an sinh xã hội gắn với đời sống Nhân dân.

Có đại biểu HĐND tỉnh chia sẻ, điều cử tri kỳ vọng không nằm ở số lượng nghị quyết được thông qua, mà ở tốc độ chuyển hóa nghị quyết thành kết quả phát triển. Đó là những thủ tục hành chính được giải quyết nhanh hơn; là những dự án đầu tư được tháo gỡ kịp thời; là những nguồn lực đất đai, tài nguyên, tài sản công được khai thác hiệu quả hơn; là môi trường đầu tư thông thoáng hơn; và trên hết là người dân cảm nhận rõ bộ máy chính quyền gần dân hơn, phục vụ tốt hơn. Đó cũng chính là thước đo của chất lượng hoạt động HĐND trong giai đoạn mới.

Một năm chưa phải là quãng thời gian đủ dài để hoàn thiện toàn bộ mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Nhưng 1 năm đủ để khẳng định hướng đi đúng và nhận diện rõ những việc cần tiếp tục đổi mới.

Ý nghĩa lớn nhất của Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 không chỉ nằm ở 24 nghị quyết được thông qua hay chương trình nghị sự đã hoàn thành, mà ở quyết tâm chính trị của cả hệ thống trong việc tiếp tục hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực quản trị và xây dựng nền hành chính phục vụ.

Khi mỗi nghị quyết đều bắt nguồn từ thực tiễn, mỗi quyết sách đều hướng tới tháo gỡ khó khăn và mỗi hoạt động giám sát đều vì lợi ích của Nhân dân, thì nghị trường sẽ thực sự trở thành nơi kiến tạo phát triển. Đó cũng chính là giá trị cốt lõi mà HĐND tỉnh Lâm Đồng đang hướng tới trong nhiệm kỳ mới, để tỉnh khai thác hiệu quả không gian phát triển mới, hiện thực hóa khát vọng phát triển nhanh, xanh và bền vững.