Đa dạng hình thức, thiết thực nội dung

Xác định công tác tuyên truyền, PBGDPL là nhiệm vụ hết sức quan trọng, là cầu nối để đưa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với đồng bào DTTS, các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh đã đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ này. Theo Sở Tư pháp Lâm Đồng, công tác PBGDPL được tổ chức với những nội dung thiết thực theo phương châm “hướng về cơ sở”, chú trọng vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS. Sở Tư pháp đã tổ chức nhiều hội nghị tuyên truyền, PBGDPL cho hàng ngàn người tham dự, phát miễn phí 11.000 túi vải có chứa khẩu hiệu tuyên truyền pháp luật, 1.555 sổ tay dành cho hòa giải viên. Ngành chức năng, các địa phương tổ chức tập huấn tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật cho đội ngũ hòa giải viên, cán bộ các tổ chức, đoàn thể xã.

Đối với cấp huyện (cũ) và cấp xã, tổ chức hội nghị tuyên truyền, PBGDPL cho các đối tượng là người DTTS, người có uy tín trong cộng đồng dân cư và thành viên câu lạc bộ nông dân với pháp luật. Cấp phát 23.000 tờ gấp có nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội đến cán bộ và Nhân dân tại các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu.

Sở Tư pháp còn tổ chức tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý nâng cao nhận thức cho già làng, trưởng thôn, người có uy tín, chức sắc tôn giáo, đồng bào DTTS và người dân thông qua các hội nghị của chương trình Mục tiêu quốc gia năm 2025. Nội dung tuyên truyền, phổ biến tập trung vào Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, Luật Hôn nhân và Gia đình, quy định của pháp luật về tảo hôn, hôn nhân cận huyết, một số kiến thức cơ bản về giới… Bên cạnh tổ chức tuyên truyền, PBGDPL qua các hội nghị, phát tờ rơi, Sở Tư pháp còn tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Sở Tư pháp đã phối hợp với các cơ quan thành viên Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh tổ chức thành công các cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Luật Đất đai năm 2024, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024, Luật Trật tự an toàn giao thông năm 2024, 2025 trên địa bàn tỉnh. Các cuộc thi đã thu hút trên 35.000 thí sinh là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh tham gia.

Ngành chức năng, địa phương tăng cường đăng tải tin, bài tuyên truyền pháp luật trên trang thông tin PBGDPL của tỉnh, trang thông tin điện tử của sở, ngành, đoàn thể, trang mạng xã hội Zalo, Facebook… Ngành Tư pháp phối hợp với đơn vị truyền thông thu và phát sóng Bộ Tình huống giải đáp pháp luật liên quan đến các lĩnh vực cần phổ biến. Sở Tư pháp tham gia trả lời nhiều trường hợp cán bộ và Nhân dân trong tỉnh hỏi về các vấn đề liên quan đến pháp luật thông qua hình thức trả lời trực tiếp, qua điện thoại và bằng văn bản.

Nâng cao hiểu biết, nhận thức pháp luật của Nhân dân

Với nhiều hình thức tuyên truyền thiết thực, hiệu quả, nhiều năm qua, trong vùng đồng bào DTTS của tỉnh, nhiều hủ tục đã dần được xóa bỏ. Người dân vùng đồng bào DTTS được nâng cao nhận thức và thực hiện tốt các quy định của pháp luật, giữ gìn an ninh trật tự, đoàn kết trong cộng đồng.

Bà Kon Sơ Mi La - Trưởng thôn Liêng Bông, xã Lạc Dương (xã có trên 82% đồng bào DTTS) cho biết: Các cấp, ngành, địa phương luôn quan tâm công tác tuyên truyền, PBGDPL, luôn lấy người dân làm chủ thể. Nội dung, hình thức tuyên truyền được đổi mới, ngắn gọn, súc tích, dễ nhớ và hình ảnh dễ hiểu, phù hợp với văn hóa, phong tục, tập quán của từng dân tộc. Qua đó, đã truyền tải kịp thời đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước đến với đồng bào DTTS, giúp nâng cao hiểu biết, nhận thức pháp luật của Nhân dân.

Đến nay, có trên 95% người dân vùng DTTS trong toàn tỉnh được tuyên truyền, PBGDPL. Công tác vận động Nhân dân thực hiện đúng các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước được toàn hệ thống chính trị thực hiện. Đội ngũ người có uy tín ở cộng đồng dân cư đã phát huy tốt vai trò là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân trong việc thông tin, tuyên truyền, vận động bà con ở thôn, bon. Chính vì vậy, thời gian qua, số đơn thư vượt cấp giảm; số vụ việc hòa giải thành công ở cơ sở ngày một tăng lên, giữ gìn tình đoàn kết cộng đồng, góp phần tăng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Sau khi sáp nhập, tỉnh Lâm Đồng (mới) là một vùng đất rộng lớn với tiềm năng phát triển mạnh mẽ về kinh tế và du lịch, đặc biệt là sự đa dạng về dân tộc. Tỉnh Lâm Đồng hiện nay có 17,6% dân số là người DTTS. Hầu hết, đồng bào DTTS tập trung chủ yếu ở khu vực miền núi, biên giới, vùng kinh tế - xã hội khó khăn, còn hạn chế về tư duy trong nhiều mặt của đời sống. Do vậy, công tác tuyên truyền, PBGDPL càng cần được đẩy mạnh để góp phần nâng cao nhận thức và chấp hành pháp luật, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.