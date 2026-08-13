Đẩy nhanh tiến độ cao tốc Gia Nghĩa – Chơn Thành

BĐT - NDS - 13/08/2026 14:27

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tăng tốc thi công và không để thủ tục điều chỉnh ảnh hưởng đến tiến độ Dự án Cao tốc Gia Nghĩa – Chơn Thành.