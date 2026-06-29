Thời sự Đoàn công tác Tạp chí Cộng sản làm việc với Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng Chiều 29/6, Đoàn công tác của Tạp chí Cộng sản do PGS.TS Phạm Minh Tuấn, Phó Tổng Biên tập dẫn đầu, có buổi làm việc với Báo và Phát thanh, Truyền hình (PTTH) Lâm Đồng nhằm tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc

Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Lê Huy Toàn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Báo và PTTH Lâm Đồng cùng các đồng chí trong Ban Giám đốc, lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn của đơn vị.

Tại buổi làm việc, 2 đơn vị thống nhất mở rộng phối hợp trong sản xuất các tuyến bài chuyên sâu về xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, phản ánh những mô hình mới, cách làm hiệu quả và kết quả bước đầu đưa nghị quyết vào cuộc sống.

PGS.TS Phạm Minh Tuấn, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản phát biểu tại buổi làm việc

Đoàn công tác đánh giá cao những đổi mới của Báo và PTTH Lâm Đồng trong việc phát triển nội dung trên nhiều nền tảng; đồng thời đề nghị tăng cường chia sẻ thông tin, phối hợp thực hiện các chuyên đề có chiều sâu về công tác xây dựng Đảng và những vấn đề thực tiễn của địa phương.

Theo PGS.TS Phạm Minh Tuấn, thời gian tới, 2 đơn vị sẽ đẩy mạnh tuyên truyền việc phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2025 - 2030; lan tỏa những mô hình tiêu biểu, kinh nghiệm hay trong quá trình triển khai nghị quyết của Trung ương và địa phương.

Đồng chí Lê Huy Toàn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Báo và PTTH Lâm Đồng mong muốn trong thời gian tới, Tạp chí Cộng sản tiếp tục có sự phối hợp với đơn vị trong công tác tuyên truyền, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Về phía địa phương, đồng chí Lê Huy Toàn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Báo và PTTH Lâm Đồng cho biết, đơn vị mong muốn tăng cường phối hợp với Tạp chí Cộng sản để nâng cao chất lượng các tác phẩm về xây dựng Đảng, nội chính, tiềm năng thế mạnh của địa phương... nhằm phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị của tỉnh; tham gia các giải báo chí về xây dựng Đảng, nhất là Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng).

Lãnh đạo Báo và PTTH Lâm Đồng cũng kỳ vọng, việc phối hợp với cơ quan thường trực Giải Búa liềm Vàng sẽ góp phần nâng cao chất lượng các tác phẩm báo chí về xây dựng Đảng; đồng thời mở rộng kênh tuyên truyền trên các ấn phẩm của Tạp chí Cộng sản.

Phó Giám đốc Báo và PTTH Lâm Đồng Vũ Ngọc Tú trao đổi các nội dung 2 cơ quan hợp tác, hỗ trợ thời gian qua

Kết thúc buổi làm việc, 2 bên thống nhất duy trì phối hợp thường xuyên hơn nữa, tiếp tục xây dựng các tin, bài về công tác xây dựng Đảng, kết quả thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và các phong trào thi đua, góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đến gần hơn với cán bộ, đảng viên và người dân trên địa bàn tỉnh.