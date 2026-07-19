Chính trị Đoàn công tác xã Tân Hà Lâm Hà trao đổi kinh nghiệm với các địa phương bạn Trong 2 ngày 18 và 19/7, đoàn công tác của Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tân Hà Lâm Hà do đồng chí Giáp Thị Thủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã làm Trưởng đoàn đã có chuyến thăm, làm việc và trao đổi kinh nghiệm tại 2 xã Tuy Đức và Nhân Cơ.

Đoàn làm việc với xã Tuy Đức

Tiếp và làm việc với đoàn công tác có các đồng chí: Phạm Thị Phượng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tuy Đức; Đoàn Ngọc Vinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nhân Cơ; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các ban, ngành, đoàn thể của 2 xã Tuy Đức và Nhân Cơ.

Đoàn tặng quà cho Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tuy Đức

Tại buổi làm việc, đoàn công tác xã Tân Hà Lâm Hà và lãnh đạo 2 địa phương đã trao đổi về kết quả, giải pháp trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị gắn với phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tại địa phương. Đồng thời, các đại biểu thông tin một số nội dung sau hơn 1 năm triển khai, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đoàn chụp hình lưu niệm với xã Tuy Đức

Qua đó, nhiều cách làm hiệu quả, mô hình phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng địa phương được chia sẻ, góp phần bổ sung kinh nghiệm, gợi mở các giải pháp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành ở cơ sở.

Đoàn đến thăm và làm việc với Đồn Biên phòng Tuy Đức

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn công tác đã đến thăm, làm việc với Đồn Biên phòng Tuy Đức. Tại đây, 2 đơn vị đã tổ chức lễ kết nghĩa, đồng thời trao tặng công trình Cột cờ Tổ quốc, góp phần tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa địa phương với lực lượng bộ đội biên phòng trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia.

Đoàn thăm các di tích lịch sử, văn hoá tiêu biểu

Đoàn cũng khảo sát một số mô hình phát triển kinh tế, tham quan các di tích lịch sử, văn hóa tiêu biểu trên địa bàn; đồng thời làm việc tại Nhà máy Alumin Nhân Cơ để tìm hiểu mô hình phát triển công nghiệp, nghiên cứu, vận dụng những kinh nghiệm phù hợp vào thực tiễn địa phương.

Đoàn tặng quà cho xã Nhân Cơ

Đồng chí Giáp Thị Thủy, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Tân Hà Lâm Hà khẳng định, chuyến công tác là dịp để tăng cường mối quan hệ phối hợp, gắn kết giữa các địa phương.

Đoàn chụp hình lưu niệm với xã Nhân Cơ

Đồng thời, tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ tiếp cận thực tiễn, học hỏi phương pháp lãnh đạo, quản lý và điều hành từ những mô hình hiệu quả.

Đoàn tham quan tại Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV

Những nội dung tiếp thu từ chuyến làm việc sẽ được nghiên cứu, chọn lọc để vận dụng phù hợp vào điều kiện thực tế của địa phương, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.