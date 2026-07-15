Xây dựng Đảng Đổi mới mạnh mẽ công tác chính trị, tư tưởng, góp phần xây dựng Đảng toàn diện Chiều 14/7, tại Hà Nội, Đảng ủy Cơ quan Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương (Đảng ủy Cơ quan) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026; sinh hoạt chuyên đề về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng bộ.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Đảng ủy Cơ quan đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác xây dựng Đảng gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất trong toàn Đảng bộ.

Công tác xây dựng Đảng được triển khai đồng bộ, toàn diện trên các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, kiểm tra, giám sát, dân vận và xây dựng cơ quan, đơn vị. Việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, nhất là Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, được tổ chức nghiêm túc, kịp thời, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được tăng cường; nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng được giữ vững; công tác tổ chức xây dựng Đảng, quản lý đảng viên, kiểm tra, giám sát, bảo vệ chính trị nội bộ và hoạt động của các đoàn thể có nhiều chuyển biến tích cực. Tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên ổn định; tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, ý thức nêu gương của cấp ủy, người đứng đầu và cán bộ, đảng viên tiếp tục được phát huy.

Đảng ủy Cơ quan phối hợp chặt chẽ với Lãnh đạo Ban lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành khối lượng lớn nhiệm vụ chính trị với nhiều nhiệm vụ mới, nhiệm vụ khó, yêu cầu cao về chất lượng và tiến độ. Chất lượng tham mưu chiến lược trên các lĩnh vực tuyên giáo và dân vận tiếp tục được nâng lên; nhiều đề án, chương trình, báo cáo trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư bảo đảm chất lượng, tiến độ.

Công tác tuyên truyền, định hướng thông tin, báo chí, xuất bản, thông tin đối ngoại, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nghiên cứu dư luận xã hội và công tác dân vận được triển khai chủ động, hiệu quả. Công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số trong công tác Đảng tiếp tục được đẩy mạnh; việc ứng dụng các nền tảng số trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành và phục vụ hoạt động của cấp ủy từng bước đi vào nền nếp...

Đối với công tác kiểm tra, giám sát, trong 6 tháng đầu năm, thông qua kiểm tra, giám sát, những nội dung còn hạn chế trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ được phát hiện, nhắc nhở và chấn chỉnh kịp thời ngay từ cơ sở, góp phần phòng ngừa vi phạm, hạn chế phát sinh các vụ việc phức tạp phải xử lý kỷ luật.

Việc gắn công tác kiểm tra, giám sát với triển khai các nghị quyết, quy định mới của Trung ương và nhiệm vụ chính trị của cơ quan đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cấp ủy, tổ chức đảng. Các chi bộ, đảng bộ bộ phận từng bước chủ động hơn trong xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Báo cáo cũng thẳng thắn chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế như: việc cụ thể hóa và thực hiện một số chủ trương, nghị quyết của Trung ương ở một số tổ chức đảng có thời điểm còn chậm; công tác kiểm tra, giám sát chuyên đề, tự kiểm tra, giám sát ở một số chi bộ chưa thật sự chủ động; việc ứng dụng chuyển đổi số ở một số đơn vị chưa đồng đều; kỹ năng khai thác, sử dụng các nền tảng số của một bộ phận cán bộ, đảng viên còn hạn chế...

Đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Cơ quan, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương. phát biểu tại hội nghị.

Ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, đồng chí Trịnh Văn Quyết khẳng định, đó là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và sự nỗ lực của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Nhấn mạnh yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí đề nghị toàn Đảng bộ tiếp tục quán triệt sâu sắc các nguyên tắc xây dựng Đảng, coi trọng xây dựng Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ; đổi mới mạnh mẽ công tác chính trị tư tưởng; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, ngắn gọn, thực chất, khắc phục tình trạng sinh hoạt hình thức.

Trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu tăng trưởng cao, đồng chí lưu ý, mỗi cán bộ, đảng viên phải phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, không ngừng nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược, bảo đảm mỗi chủ trương, đề án đều có tính thực tiễn, khả thi và tầm nhìn dài hạn.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết cũng yêu cầu tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác đảng và hoạt động chuyên môn, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công tác tham mưu, quản lý và nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; tăng cường truyền thông chính sách, củng cố niềm tin của nhân dân đối với các chủ trương của Đảng và Nhà nước. Cùng với đó, đổi mới công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá cán bộ theo hướng công khai, minh bạch, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo, kiên quyết khắc phục tâm lý né tránh phê bình, đồng thời xây dựng văn hóa trách nhiệm, văn hóa từ chức đối với những trường hợp không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Khẳng định truyền thống đoàn kết và tinh thần tiên phong của đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo và dân vận, đồng chí Trịnh Văn Quyết tin tưởng Đảng bộ cơ quan sẽ hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.