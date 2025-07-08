Tin mới

    Theo hướng dẫn của Sở Tài chính Lâm Đồng, có 5 nhóm đối tượng được hỗ trợ tiền thuê chỗ ở khi về Trung tâm hành chính tỉnh công tác.

    Ngày 5/8, Sở Tài chính Lâm Đồng đã có Công văn số 609 hướng dẫn hỗ trợ tiền thuê chỗ ở đối với cán bộ, công chức - viên chức (CBCC-VC), người lao động (NLĐ) và nguồn kinh phí thực hiện Nghị quyết 06/2025/NQ-HĐND, ngày 16/7/2025 của HĐND tỉnh Lâm Đồng.

    Ngoài 5 trường hợp cụ thể, Sở Tài chính Lâm Đồng nêu rõ, trường hợp CBCC-VC, NLĐ đã được bố trí chỗ ở, nhưng không có nhu cầu ở nơi đã bố trí thì không được hỗ trợ kể từ ngày cơ quan, đơn vị bố trí chỗ ở.

    Các trường hợp được bố trí chỗ ở thì không phải trả tiền thuê chỗ ở đến hết ngày 30/6/2026 nhưng phải trả tiền điện, nước sinh hoạt thông qua Trung tâm Quản lý nhà tỉnh tính toán.

    Đối với CBCC-VC đã có đơn xin nghỉ hưu trước tuổi hoặc nghỉ thôi việc theo quy định tại Nghị định 178/2024/NĐ-CP và Nghị định 67/2025/NĐ-CP của Chính phủ thì thủ trưởng các cơ quan, đơn vị ưu tiên bố trí làm việc tại trụ sở (cũ) không phải chuyển về công tác tại Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng (sau khi sắp xếp).

    Công nhân đang tích cực sửa chữa nhà ở công vụ cho cán bộ về công tác tại trung tâm hành chính tỉnh.
    Công nhân đang tích cực sửa chữa nhà ở công vụ cho cán bộ về công tác tại Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng (Ảnh: Đức Hùng)

    Trường hợp do tính chất công việc phải làm việc tại trụ sở chính thì được hỗ trợ tiền thuê chỗ ở cho đến ngày có quyết định chấp thuận cho nghỉ việc của cơ quan có thẩm quyền…

    Các xã, phường, đặc khu chủ động cân đối ngân sách địa phương hỗ trợ đối với CBCC-VC cấp tỉnh điều động đi công tác cấp xã theo quy định.

    Trường hợp vượt quá khả năng cân đối, các xã, phường, đặc khu xác định nhu cầu kinh phí gửi Sở Tài chính thẩm định báo cáo UBND tỉnh xem xét hỗ trợ…

